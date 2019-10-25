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لبنان: أنصار «حزب الله» يعتدون على المتظاهرين في بيروت

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
حزب الله
حزب الله
شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مؤيدة لحزب الله من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى، تسببت في وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وكانت مجموعة من الأشخاص الذي تتراوح أعدادهم بنحو 300 شخص ومعظمهم يرتدون القمصان السوداء، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم من داعمي ومناصري حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، قد اقتحموا بشكل منظم ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وقاموا بالهجوم على المتظاهرين والاشتباك معهم بالأيدي والعصي والحجارة.
ورددت المجموعة هتافات داعمة لحزب الله وأمينه العام من بينها (لبيك يا نصر الله) إلى جانب ترديد سباب وهتافات مناوئة بحق حاكم البنك المركزي رياض سلامه، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.وبررت تلك المجموعة اعتداءاتها على المحتجين
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نفجير في العراق

3 قتلى و100 مصاب في احتجاجات بغداد.. والحراك يصل المثنى

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، إلى ثلاثة، ويطالب المحتجون بالتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن المتظاهر الثالث قتل خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين خرجوا إلى شوارع بغداد في تظاهرات صباحية. وكان متظاهران آخران قتلا في وقت سابق الجمعة، مع تجدد الاحتجاجات الداعية للتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية. وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن أحد المتظاهرين قتل قرب جسر الجمهورية، القريب من المنطقة الخضراء.
تظاهرات العراق

الحكومة العراقية تفشل في احتواء موجة تظاهرات جديدة

بات العراق على مشارف الدخول في حراك اجتماعي جديد، خاصة بعد دعوات التظاهر المطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي فشل في منع تدفق الاحتجاجات إلى العاصمة بغداد على مدى الساعات القليلة الماضية. الدعوات التي كانت تستهدف الاحتجاج على مدار اليوم، الجمعة، بدأت مبكرًا في عدد من الساحات والميادين داخل بغداد وخارجها، وبالأخص عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة، ما يؤكد صعوبة موقف الحكومة الحالية في العراق بقيادة عادل عبد المهدي، وعدم قدرتهم على احتواء التظاهرات.
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تطور خطير.. مؤيدو حزب الله يشتبكون مع المتظاهرين والأمن يتدخل

كثفت القوى الأمنية اللبنانية، من تواجد عناصرها في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، بعد التوتر الشديد والصدامات التي وقعت جراء تدخل مجموعة منظمة من الأشخاص وقيامهم بالاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين بالأيدي ونزع بعض الخيام، بدعوى أن المتظاهرين يقومون بالتهجم على حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، وكانت مجموعة مؤلفة من قرابة 200 شخص، معظمهم يرتدون القمصان السوداء، قد دخلوا مساء اليوم الخميس إلى ساحة رياض الصلح بصورة مباغتة مستغلين قلة أعداد المتظاهرين جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ فترة الظهيرة.
المظاهرات- في- لبنان (7)

كلمة «عون» لشعب لبنان: الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في خطاب تلفزيوني إلى اللبنانيين، اليوم الخميس: "النظام في لبنان لن يتغير في الساحات، وإنما من خلال المؤسسات الدستورية، وإن الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشكلاتنا"، رافضا الدعوات إلى إسقاط النظام في الساحات، داعيا إلى الحوار لإنقاذ البلاد، ومقرا في الوقت ذاته بأن محاربة الفساد تواجه عراقيل، قائلا: "أعزائي كلمتي لكم اليوم في ساحات الاعتصام أو في منازلكم، المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني حي قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير".
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المظاهرات- في- لبنان (3)

تطور خطير.. مؤيدو حزب الله يشتبكون مع المتظاهرين والأمن يتدخل

كثفت القوى الأمنية اللبنانية، من تواجد عناصرها في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، بعد التوتر الشديد والصدامات التي وقعت جراء تدخل مجموعة منظمة من الأشخاص وقيامهم بالاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين بالأيدي ونزع بعض الخيام، بدعوى أن المتظاهرين يقومون بالتهجم على حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، وكانت مجموعة مؤلفة من قرابة 200 شخص، معظمهم يرتدون القمصان السوداء، قد دخلوا مساء اليوم الخميس إلى ساحة رياض الصلح بصورة مباغتة مستغلين قلة أعداد المتظاهرين جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ فترة الظهيرة.
المظاهرات- في- لبنان (7)

وسط استمرار الحراك.. اللبنانيون يؤسسون لمرحلة جديدة

لا يزال مئات الآلاف يتدفقون على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، حيث انطلقت الاحتجاجات منذ أسبوع ومستمرة حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة لبنان برئاسة سعد الحريري. وتتفجر الاحتجاجات بعيدا عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي يوما تلو الآخر منذ الخميس الماضي للتعبير عن معاناةٍ عمرُها سنوات تنصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يوميات هذا الشعب.
المظاهرات- في- لبنان (5)

غلق طرق لبنان بسبب الاحتجاجات.. والجيش يتحرك

قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش اللبناني يسعى إلى فتح أكبر عدد من الطرقات المغلقة منذ أيام، بسبب الاحتجاجات التي بدأت في البلاد الخميس الماضي، ونقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية في العاصمة اللبنانية بيروت عن المصدر قوله، إن هذا الإجراء من الجيش اللبناني جاء من أجل تسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها بـ"الحد الأدنى". وتسببت الاحتجاجات في بيروت ومدن أخرى من لبنان، في إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، على مدار الأيام الخمسة الماضية.
المظاهرات- في- لبنان (5)

لبنان: مجلس الوزراء يقر 17 بندا من الورقة الإصلاحية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر"، عن إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية، قائلة "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية واقر حتى الآن 17 بندا منها، وأجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي"، ويتزامن عقد اجتماع الحكومة اللبنانية، مع الإضراب العام الذي يعم معظم مناطق البلاد، وذلك لليوم الخامس على التوالي من التظاهرات التي تجتاح لبنان، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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