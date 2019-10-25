لبنان: أنصار «حزب الله» يعتدون على المتظاهرين في بيروت

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

حزب الله

شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مؤيدة لحزب الله من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى، تسببت في وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وكانت مجموعة من الأشخاص الذي تتراوح أعدادهم بنحو 300 شخص ومعظمهم يرتدون القمصان السوداء، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم من داعمي ومناصري حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، قد اقتحموا بشكل منظم ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وقاموا بالهجوم على المتظاهرين والاشتباك معهم بالأيدي والعصي والحجارة.

ورددت المجموعة هتافات داعمة لحزب الله وأمينه العام من بينها (لبيك يا نصر الله) إلى جانب ترديد سباب وهتافات مناوئة بحق حاكم البنك المركزي رياض سلامه، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.وبررت تلك المجموعة اعتداءاتها على المحتجين