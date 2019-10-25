«أزمة كوكي والحظ والواقعية».. سيميوني يتحدث

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

دييجو سيميوني

حث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، جماهير فريقه على الالتفاف حول الفريق وتغليب مصلحته، وذلك على وقع صافرات الاستهجان التي نالت من قائد الفريق "كوكي" مؤخرا. وقال سيميوني: "أطلقوا صافرات الاستهجان ضدي ذات مرة في فيسينتي كالديرون، لأنني لم أكن ألعب بشكل جيد، والناس تحكم بشكل فوري وتعبر عما تراه وتشعر به عندما تعتاد شيئا ما، ترغب في أن تتجاوزه، ولهذا يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهد لكي نتجاوز صافرات الاستهجان، وهذا ما يتعين على الجميع أن يفعله. اللاعبون والجماهير والنادي والمدرب، عندما تكون أرجلنا الأربع قوية، حينئذ يمكننا أن نكون أفضل".

وأشار إلى أن فريقه محظوظ بأن لديه أفضل جمهور في إسبانيا، قائلا: "في المباريات الـ3 الأخيرة، حضر 180 ألف شخص إلى الملعب، علينا جميعا أن نبقى معا، وكوكي يشغل العديد من المراكز". وأردف مدرب أتلتيكو مدريد: "للأسف، ينتهي به المطاف إلى الإنهاك بسبب المسؤوليات الكثيرة التي يجب أن يشاركها مع غيره، إنه جيد

وأشار إلى أن فريقه محظوظ بأن لديه أفضل جمهور في إسبانيا، قائلا: "في المباريات الـ3 الأخيرة، حضر 180 ألف شخص إلى الملعب، علينا جميعا أن نبقى معا، وكوكي يشغل العديد من المراكز".



وأردف مدرب أتلتيكو مدريد: "للأسف، ينتهي به المطاف إلى الإنهاك بسبب المسؤوليات الكثيرة التي يجب أن يشاركها مع غيره، إنه جيد للغاية في ما يقوم به وأنا متأكد من أنه سيستمر على هذا المنوال لأنه محترف ولاعب كبير".



وتطرق سيميوني إلى التحدث عن أسلوب لعب أتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة، إذ قال: "علينا أن نكون واقعيين بشكل أكبر وليس علينا أن نلجأ إلى المزيد من الابتكار، وعندما يدرك أحدهم ما يلعب من أجله، ومميزات فريقه، فإنه يكون أكثر قربا من تحقيق النجاح، لا أعتقد أن الابتكار عامل يمكنه أن يجعلك أفضل، الابتكار أمر جيد، ولكن الواقعية أفضل".

