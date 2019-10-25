رياضة

«أزمة كوكي والحظ والواقعية».. سيميوني يتحدث

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
حث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، جماهير فريقه على الالتفاف حول الفريق وتغليب مصلحته، وذلك على وقع صافرات الاستهجان التي نالت من قائد الفريق "كوكي" مؤخرا. وقال سيميوني: "أطلقوا صافرات الاستهجان ضدي ذات مرة في فيسينتي كالديرون، لأنني لم أكن ألعب بشكل جيد، والناس تحكم بشكل فوري وتعبر عما تراه وتشعر به عندما تعتاد شيئا ما، ترغب في أن تتجاوزه، ولهذا يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهد لكي نتجاوز صافرات الاستهجان، وهذا ما يتعين على الجميع أن يفعله. اللاعبون والجماهير والنادي والمدرب، عندما تكون أرجلنا الأربع قوية، حينئذ يمكننا أن نكون أفضل".
وأشار إلى أن فريقه محظوظ بأن لديه أفضل جمهور في إسبانيا، قائلا: "في المباريات الـ3 الأخيرة، حضر 180 ألف شخص إلى الملعب، علينا جميعا أن نبقى معا، وكوكي يشغل العديد من المراكز". وأردف مدرب أتلتيكو مدريد: "للأسف، ينتهي به المطاف إلى الإنهاك بسبب المسؤوليات الكثيرة التي يجب أن يشاركها مع غيره، إنه جيد
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فايلر

بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
صالح-سليم (3)

أسامة خليل يستشهد بصالح سليم لمحاربة السوشيال ميديا

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أنه "لا مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا (فيسبوك- تويتر) بالأندية في الظروف الطبيعية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "في الظروف الطبيعية ليس هناك مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا، لكن حين يكون الجمهور موجها، وهناك حملات يتم دفع ملايين الجنيهات لأجلها، فلا بد من أن تدخل الدولة لتنظيم هذا الأمر ومعاقبة البعض؛ لأن هناك جرائم تحدث في السوشيال ميديا".
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جريزمان‎ (2)

سيميوني يعلق على وضع جريزمان في برشلونة

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن وضع نجمه السابق في الفريق، أنطوان جريزمان، رفقة ناديه الجديد برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، وقال سيميوني في هذا الشأن: "لقد قابلت جريزمان منذ يومين، إنه سعيد ومن الواضح أنه الآن في المكان الذي يريده، جريزمان لاعب يملك موهبة وسيكون على ما يرام رفقة برشلونة، إنه شخص جيد ومتواضع، وسيعرف طريقه للاندماج داخل فريقه الجديد بشكل صحيح، جريزمان لا يتحدث كثيرًا، لكنه كثير المشاركات، وسوف يدخل ببطء في المجموعة ببرشلونة، إنه حاليا سعيد وليس لديَّ شك في أنه سيظهر بشكل جيد معهم".
برشلونة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية في الليجا اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الكامب نو، ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد إشبيلية في المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وسبق أن تواجه الفريقان في 150 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها البارسا الفوز في 82 مباراة مقابل 36 انتصارا للفريق الأندلسي، وانتهت 32 مواجهة بالتعادل، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 308 أهداف، واهتزت شباكه بـ191 هدفًا.
جريزمان‎ (1)

ديشامب يعلق على مستوى جريزمان مع برشلونة

أعرب مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، عن عدم شعوره بالقلق من المستوى الذي يقدمه نجم الديوك أنطوان جريزمان، رفقة برشلونة، وقال ديشامب حسبما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الانتقال من نادٍ لآخر ليس سهلا، في أتلتيكو مدريد كان الفريق يدور حوله، لكنه لم يختر الراحة، فهو يعلم ذلك، أنطوان يكتشف نفسه مع فريق لديه فكر وعادات مختلفة، لقد انضم إلى ناد كبير، ويلعب في مركز مختلف مقارنةً بما يؤديه من مهام مع منتخب فرنسا. جريزمان لديه جهد وفير، ولكن مركزه في برشلونة بالتأكيد يجعله أقل تأثيرا مما كان عليه في أتلتيكو".
راموس

راموس: أتلتيكو مدريد لم يستحق التعادل معنا

أكد سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريدي الإسباني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، كانت شاقة على المستوى البدني لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه خاض اللقاء بهدف الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أغلق المساحات بشكل جيد على لاعبي الروخي بلانكوس، وتابع راموس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عبر قناة beIN SPORTS: «كانت لدينا فرصة تهديفية واضحة لكريم بنزيما، لكن التوفيق لم يحالفه، وأعتقد بشكل عام أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن أتلتيكو لم يكن لديه فرص خطيرة».
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