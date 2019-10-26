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تحذير جديد.. زراعة الثدي قد تسبب سرطان الغدد

الأسباب الكامنة وراء الاستبدال هي أن أدوات الزرع لا تعيش مدى الحياة، وقد تحتاج إلى الاستبدال في حالة تمزقها أو تغيير موضع أو انقباض أو تصلب كبسولة الزرع
تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
زراعة الثدي
زراعة الثدي
أصبح سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين الفتيات والنساء، وقد يحتاج في كثير من الأحيان إلى الاستئصال من أجل العلاج، وبناء على ذلك تبحث النساء عن طريقة أخرى لاستعادة ثدييها بعد التعافي، ولهذا يلجأن إلى زراعة الثدي، ولكن أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إرشادات جديدة تضع فيها تحذيرات من مواد التعبئة والتغليف المالحة والسيليكون الخاصة بزراعة الثدي. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء التجميلي أصبح أكثر شعبية، ولم تحدث أي مضاعفات، ولكن كشفت الإحصائيات أن نحو 1% من النساء اللاتي خضعن لعملية الزراعة يتعرضن لمضاعفات أو نتائج سلبية.
توصيات إدارة الأغذية والعقاقير تم تصميم توصيات إدارة الأغذية والعقاقير الجديدة والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، لمساعدة الأطباء على إعطاء المرضى فهما أفضل للمخاطر المحتملة لزرع الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline. تأتي التوصيات بعد أن تلقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) معلومات جديدة عن المخاطر
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الإجهاد يحدث خلل في الهرمونات

إذا كنت مجهدا.. فأنت عرضة للإصابة بالتهاب السحايا

الإجهاد مشكلة كبيرة يجب أخذها في الاعتبار قبل أن يتفاقم، ولأن جميع الأشخاص أصبحوا عرضة له نتيجة ضغوطات الحياة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من اليوم، يقول العلماء إن الأشخاص المجهدين ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات قاتلة لأنه يضعف جهاز المناعة. وجدت دراسة أجريت على ملايين الأشخاص أن الذين يعانون من الإجهاد يعانون من التهابات قاتلة، كما وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالإجهاد، مثل تلك التي تحدث مباشرة بعد موت شخص ما أو التعرض لحادث يواجهون مخاطر متزايدة مماثلة.
ممارسة-التمارين

150 دقيقة أسبوعيا.. ممارسة التمارين تقي من السرطان

ممارسة التمارين الرياضية خطوة مهمة، خاصة إذا أصبحت روتينًا، كما أصدرت لجنة من الخبراء إرشادات تفيد أن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وكذلك مساعدة الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان. ويوصي الخبراء بـ30 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع، وتدريب القوة 2- 3 مرات في الأسبوع؛ وذلك من أجل المساعدة في الوقاية من السرطان عن طريق الحد من الالتهابات، والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، وتعزيز جهاز المناعة، وفقا لما ذكره موقع Health line.
هشاشة-العظام

كوب من اللبن يكافح هشاشة العظام.. تعرف على أسبابها

منذ الصغر، تحاول الأمهات دائمًا تقديم أطعمة صحية، تعزز من صحة الأطفال، وليس ذلك فقط، فالعظام تعتبر من الأشياء الأساسية التي يجب أن يكون بناؤها صحيحا بشكل كبير، لذا ينصح بتناول كوب من اللبن مع وجبة الإفطار، لمزيد من الكالسيوم، الذي يعتبر مكونا حيويا، للعظام الصحية. على الجانب الآخر، توجد بعض الأمراض المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام، يجب التعرف على أسبابها والتعامل معها، مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن المهمة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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سرطان-الثدي

في أكتوبر الوردي| تطوير عقار مضاد لتطور الأورام

النساء مفعمات بالحياة، فهن عمود المنزل، وصاحبات البهجة في كل مكان تتواجدن فيه، وكالشموع المضيئة في غمرة الظلام. تخيل تلك الزهرة المتفتحة في مواجهة المرض الخبيث تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، وخاصة إن كانت حالتها متأخرة بعد اكتشافها معاناتها من سرطان الثدي. ويُعد أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ومخاطره، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض، ولأن العلم في تقدم فدعنا نتعرف معا على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والآثار النفسية لهذا المرض.
الارق

«تجنب السوائل».. كيف توقف التبول المتكرر ليلا؟

في كثير من الأحيان تستيقظ كثيرا في الليل من أجل دخول الحمام، وتلك الرحلات المتكررة للحمام ليست ضارة في أغلب الأحيان لكنها قد تعكس أيضا مشكلة صحة لا تدرى بها. يدل الدخول المتكرر للحمام ليلا إلى اضطراب البول، فهي حالة تجعلك بحاجة إلى الخروج من السرير للتبول مرتين أو أكثر في ليلة واحدة. ولأن الدخول المتكرر للحمام في منتصف الليل قد يكون لديه أسباب صحية أو عادية، فمن المهم معرفة بعض الطرق التي تساعد في إيقافك عن الرحلات المتكررة إلى الحمام في الليل، وفقا لما ذكره موقع NAFC Certifications .
مرضى-القلب-في-رمضان

يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها. قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام. وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.
عسل-النحل

لعلاج التهاب اللوزتين والأسنان.. استخدم صمغ العسل

بالرغم أن النحل معروف بقرصته الشديدة، لكنه المسؤول عن وجود العسل الأبيض الذي لا يخلو أي منزل منه، وذلك لأن فيه شفاء، كما أنه من الاطعمة التي تحمل العديد من العناصر الغذائية غير المتوقعة. وصمغ العسل عبارة عن مادة صلبة أو شديدة اللزوجة لملء الشقوق ودعم خلاياها، كما يتم جمع تلك المادة من الأشجار الصنوبرية، ويخلط مع اللعاب والشمع وحبوب اللقاح لإنشاء مادة لزجة تعمل مثل المونة بين العسل، ولهذا السبب، يُعرف أيضًا باسم "غراء النحل"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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