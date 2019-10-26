تحذير جديد.. زراعة الثدي قد تسبب سرطان الغدد

الأسباب الكامنة وراء الاستبدال هي أن أدوات الزرع لا تعيش مدى الحياة، وقد تحتاج إلى الاستبدال في حالة تمزقها أو تغيير موضع أو انقباض أو تصلب كبسولة الزرع

تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

زراعة الثدي

أصبح سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين الفتيات والنساء، وقد يحتاج في كثير من الأحيان إلى الاستئصال من أجل العلاج، وبناء على ذلك تبحث النساء عن طريقة أخرى لاستعادة ثدييها بعد التعافي، ولهذا يلجأن إلى زراعة الثدي، ولكن أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إرشادات جديدة تضع فيها تحذيرات من مواد التعبئة والتغليف المالحة والسيليكون الخاصة بزراعة الثدي. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء التجميلي أصبح أكثر شعبية، ولم تحدث أي مضاعفات، ولكن كشفت الإحصائيات أن نحو 1% من النساء اللاتي خضعن لعملية الزراعة يتعرضن لمضاعفات أو نتائج سلبية.

توصيات إدارة الأغذية والعقاقير تم تصميم توصيات إدارة الأغذية والعقاقير الجديدة والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، لمساعدة الأطباء على إعطاء المرضى فهما أفضل للمخاطر المحتملة لزرع الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline. تأتي التوصيات بعد أن تلقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) معلومات جديدة عن المخاطر