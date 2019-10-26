تحذير جديد.. زراعة الثدي قد تسبب سرطان الغدد

الأسباب الكامنة وراء الاستبدال هي أن أدوات الزرع لا تعيش مدى الحياة، وقد تحتاج إلى الاستبدال في حالة تمزقها أو تغيير موضع أو انقباض أو تصلب كبسولة الزرع
أصبح سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين الفتيات والنساء، وقد يحتاج في كثير من الأحيان إلى الاستئصال من أجل العلاج، وبناء على ذلك تبحث النساء عن طريقة أخرى لاستعادة ثدييها بعد التعافي، ولهذا يلجأن إلى زراعة الثدي، ولكن أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إرشادات جديدة تضع فيها تحذيرات من مواد التعبئة والتغليف المالحة والسيليكون الخاصة بزراعة الثدي.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء التجميلي أصبح أكثر شعبية، ولم تحدث أي مضاعفات، ولكن كشفت الإحصائيات أن نحو 1% من النساء اللاتي خضعن لعملية الزراعة يتعرضن لمضاعفات أو نتائج سلبية.
توصيات إدارة الأغذية والعقاقير
تم تصميم توصيات إدارة الأغذية والعقاقير الجديدة والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، لمساعدة الأطباء على إعطاء المرضى فهما أفضل للمخاطر المحتملة لزرع الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
تأتي التوصيات بعد أن تلقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) معلومات جديدة عن المخاطر
توصيات إدارة الأغذية والعقاقير
تم تصميم توصيات إدارة الأغذية والعقاقير الجديدة والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، لمساعدة الأطباء على إعطاء المرضى فهما أفضل للمخاطر المحتملة لزرع الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
تأتي التوصيات بعد أن تلقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) معلومات جديدة عن المخاطر الصحية المرتبطة بزرع الثدي مثل سرطان الغدد الليمفاوية الخبيث (BIA112 ALCL) إلى جانب مجموعة من الأعراض الناجمة عن حالة تعرف باسم مرض زرع الثدي (BII).
على الرغم من أن الكثير من التركيز حول سرطان الغدد اللميفاوية المرتبط بزراعة الثدي قد أشار إلى عمليات الزرع المحكمة، فإن التوصيات الجديدة لإدارة الأغذية والعقاقير (FDA) تعني وضع تحذير على كل من عمليات الزرع بالنسيج أو طعوم السيليكون.
كما قالت إدارة الأغذية والعقاقير: "نعتقد أن النساء يجب أن يجرين مناقشات مدروسة ومتوازنة مع الأطباء حول فوائد ومخاطر زراعة الثدي
بناء على معلومات واضحة".
تحث توصيات إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) المصنعين على سرد المخاطر الصحية خاصة أن زراعة الثدي لا تعيش أدواتها مدى الحياة، وأن خطر الإصابة بمضاعفات يزيد بمرور الوقت.
كما تريد أن تشير إلى أن زراعة الثدي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وهو سرطان في الجهاز المناعي يسبب كتلة أو ألما في عملية زرع الثدي مع استمرار التورم.
ومن بين التحذيرات التي ركزت عليها أن عمليات الزرع تسبب أعراضا مثل التعب وفقدان الذاكرة والطفح الجلدي وضباب المخ وآلام المفاصل
، لذا توصي إدارة الأغذية والعقاقير بإدراج قائمة مرجعية للمريض في جميع الكتيبات التعليمية الخاصة بزراعة الثدي، والتي تستعرض المخاطر، والنساء اللاتي نجحت معهن تلك العملية، بالإضافة إلى إجراءات بديلة.
إليك ما يجب مراعاته عند زراعة الثدي
يأمل خبراء الصحة أن تدرك النساء أن جميع الأجهزة تفشل في النهاية وستحتاج إلى استبدال، فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تحتاج الشابات المصابات بزراعة الثدي إلى إزالته أو استبداله مرة واحدة على الأقل من 10 إلى 15 عامًا.
والأسباب الكامنة وراء الاستبدال هي أن أدوات الزرع لا تعيش مدى الحياة، وقد تحتاج إلى الاستبدال في حالة تمزقها أو تغيير موضع أو انقباض أو تصلب كبسولة الزرع، والعدوى
، والألم، وفي حالات نادرة يحدث مرض زرع الثدي.
كما يقول مارك ل. سميث، مدير علاج الأورام الترميمي في معهد نورثويل للسرطان: قد يكون من بين المشكلات التي تواجهها النساء خلال زراعة الثدي آلام المفاصل وأعراض المناعة الذاتية".
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور تومر أفراهام، وهو جراح تجميل: "يعتقد أن عمليات الزرع بالسيليكون ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أكثر من عمليات الزرع بالأنسجة".
التحدث مع طبيبك ومراقبة ما يزرع في ثدييك
قبل إجراء أي عملية جراحية، بما في ذلك زراعة الثدي، يتفق خبراء الصحة على أنه من المهم إجراء محادثة مع طبيبك حول المخاطر والفوائد والحاجة المحتملة للجراحات المستقبلية، وإذا كانت المرأة ستجري العملية بالفعل، فمن المهم المتابعة بشكل روتيني مع طبيبك.
بالإضافة إلى ذلك يجب على المرضى الذين لديهم طعوم مملوءة بالسليكون إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية بانتظام للكشف عن أي تمزق.