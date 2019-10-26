لمبتدئي العناية بالبشرة| 4 معلومات عن الروتين اليومي

من الأشياء المهمة التي يغفل عنها العديد من الأشخاص، عدم استخدام واقي الشمس، وذلك عند ارتفاع درجات الحرارة، ولكن للحفاظ على بشرتك، عليك تطبيقه في فصلي الشتاء والصيف
نتحدث دائمًا عن الاهتمام بالبشرة للحفاظ عليها في معدلات عالية من النضارة والحيوية، وفي كل مرة نحاول التحدث عن تقنية جديدة لمواكبة الموضة، وعلى الجانب الآخر، يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعلمون شيئا عن المبادئ الأولية لرعاية البشرة؛ لذا لا بد من تقديم خطوات بسيطة للمساعدة في حماية بشرتهم، خاصة طلاب الجامعة، الذين تتعرض بشرتهم للشمس بشكل مستمر؛ على سبيل المثال، استخدام مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة رطبة. وذلك نقلا عن موقع "bold sky".
العناية بالبشرة من الأمور المهمة للغاية التي يجب أن تضعها في اعتبارك، لأن أثرها يدوم على المدى البعيد، فمع تقدمنا في السن ورؤية التغيرات الدقيقة في بشرتنا، ندرك أن الوقت قد حان للقيام بشيء ما للبشرة، فتتخذ القرار بالذهاب لشراء منتجات لرعاية بشرتك، وتبدأ الحيرة من هنا. ولكن قبل الحديث عن الروتين اليومي
العناية بالبشرة من الأمور المهمة للغاية التي يجب أن تضعها في اعتبارك، لأن أثرها يدوم على المدى البعيد، فمع تقدمنا في السن ورؤية التغيرات الدقيقة في بشرتنا، ندرك أن الوقت قد حان للقيام بشيء ما للبشرة، فتتخذ القرار بالذهاب لشراء منتجات لرعاية بشرتك، وتبدأ الحيرة من هنا. ولكن قبل الحديث عن الروتين اليومي الذي يجب أن تتبعه من أجل رعاية بشرتك، توجد بعض الأشياء التي يجب أن تعلمها:
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1- تعرف على نوع بشرتك
قبل معرفة روتين العناية بالبشرة، أنت بحاجة إلى معرفة نوع بشرتك، فلن يساعدك هذا فقط في علاج البشرة والحفاظ على نعومتها، بل أيضًا يساعدك في تضييق نطاق المنتجات التي يمكنك استخدامها، فإذا كنت تمتلك بشرة لامعة، فعليك أن تعلم أنك من أصحاب البشرة الدهنية، أما إذا كنت تعاني من حكة في الجلد، فأنت من ذوي البشرة الجافة. بجانب ذلك، توجد البشرة المختلطة التي تضم جميع هذه الخصائص، كما أن الجلد المعرض للاحمرار والحكة والتهيج والحساسية هو الجلد الحساس، وإذا لم تواجه مثل هذه المشكلات وكانت بشرتك متوازنة تمامًا، فأنت تتمتع ببشرة طبيعية، فمن المهم حقا اكتشاف نوع بشرتك قبل الانتقال إلى روتين العناية بالبشرة.
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2- تطبيق منتج العناية بالبشرة
الآن ننتقل إلى شيء مهم آخر، فلا يمكنك وضع المنتجات بشكل عشوائي على بشرتك، حيث يوجد ترتيب مناسب لتطبيق منتجات العناية بالبشرة، يبدأ من المنظف وينتهي عند واقي الشمس.
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3- البدء بروتين بسيط
هذا مهم لجميع مبتدئي العناية بالبشرة، فلا تبدأ بتطبيق جميع منتجات العناية بالبشرة في وقت واحد، بل عليك أولا التعرف على الروتين الأساسي للبشرة، وبعد ذلك التعرف على المنتجات الأخرى، وتطبيقها بشكل صحيح.
فى ما يلي روتين للعناية بالبشرة مكون من خطوات بسيطة:
1- استخدام منظف
المنظف هو الخطوة الأولى لأي روتين للعناية بالبشرة، حيث يعمل بفاعلية كبيرة في إزالة الأوساخ والشوائب من جلدك، إضافة إلى ذلك، يساعد في استعادة نضارة بشرتك، كما يحافظ على صحة البشرة على المدى الطويل.
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2- مقشر مناسب
يزيل خلايا الجلد الميتة، كما يجدد شبابك ويضيف توهجًا للجلد، ولكن هذه الخطوة يجب عدم تطبيقها كل يوم، فمن 2- 3 مرات في الأسبوع مدة كافية تمامًا، كل ما عليك فعله هو أخذ كمية صغيرة من المقشر في يدك، ثم افرك وجهك لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك يمكنك شطفه بالماء الفاتر.
3- الترطيب أمر مهم
يساعد المرطب في الحفاظ على رطوبة بشرتك، وتمنحك المرطبات بشرة ناعمة ونضرة، لذا يجب استخدام مرطب فعال ومناسب لطبيعة بشرتك.
4- تطبيق واقي الشمس
من الأشياء المهمة التي يغفل عنها العديد من الأشخاص، عدم استخدام واقي الشمس عند ارتفاع درجات الحرارة، ولكن للحفاظ على بشرتك، عليك تطبيقه في فصلي الشتاء والصيف.
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