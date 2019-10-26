لمبتدئي العناية بالبشرة| 4 معلومات عن الروتين اليومي

من الأشياء المهمة التي يغفل عنها العديد من الأشخاص، عدم استخدام واقي الشمس، وذلك عند ارتفاع درجات الحرارة، ولكن للحفاظ على بشرتك، عليك تطبيقه في فصلي الشتاء والصيف

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

العناية بالبشرة

نتحدث دائمًا عن الاهتمام بالبشرة للحفاظ عليها في معدلات عالية من النضارة والحيوية، وفي كل مرة نحاول التحدث عن تقنية جديدة لمواكبة الموضة، وعلى الجانب الآخر، يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعلمون شيئا عن المبادئ الأولية لرعاية البشرة؛ لذا لا بد من تقديم خطوات بسيطة للمساعدة في حماية بشرتهم، خاصة طلاب الجامعة، الذين تتعرض بشرتهم للشمس بشكل مستمر؛ على سبيل المثال، استخدام مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة رطبة. وذلك نقلا عن موقع "bold sky".

العناية بالبشرة من الأمور المهمة للغاية التي يجب أن تضعها في اعتبارك، لأن أثرها يدوم على المدى البعيد، فمع تقدمنا في السن ورؤية التغيرات الدقيقة في بشرتنا، ندرك أن الوقت قد حان للقيام بشيء ما للبشرة، فتتخذ القرار بالذهاب لشراء منتجات لرعاية بشرتك، وتبدأ الحيرة من هنا. ولكن قبل الحديث عن الروتين اليومي