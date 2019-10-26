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لمبتدئي العناية بالبشرة| 4 معلومات عن الروتين اليومي

من الأشياء المهمة التي يغفل عنها العديد من الأشخاص، عدم استخدام واقي الشمس، وذلك عند ارتفاع درجات الحرارة، ولكن للحفاظ على بشرتك، عليك تطبيقه في فصلي الشتاء والصيف
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
نتحدث دائمًا عن الاهتمام بالبشرة للحفاظ عليها في معدلات عالية من النضارة والحيوية، وفي كل مرة نحاول التحدث عن تقنية جديدة لمواكبة الموضة، وعلى الجانب الآخر، يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعلمون شيئا عن المبادئ الأولية لرعاية البشرة؛ لذا لا بد من تقديم خطوات بسيطة للمساعدة في حماية بشرتهم، خاصة طلاب الجامعة، الذين تتعرض بشرتهم للشمس بشكل مستمر؛ على سبيل المثال، استخدام مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة رطبة. وذلك نقلا عن موقع "bold sky".
العناية بالبشرة من الأمور المهمة للغاية التي يجب أن تضعها في اعتبارك، لأن أثرها يدوم على المدى البعيد، فمع تقدمنا في السن ورؤية التغيرات الدقيقة في بشرتنا، ندرك أن الوقت قد حان للقيام بشيء ما للبشرة، فتتخذ القرار بالذهاب لشراء منتجات لرعاية بشرتك، وتبدأ الحيرة من هنا. ولكن قبل الحديث عن الروتين اليومي
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زيوت-عطرية

الزيوت الحيوية مهمة للبشرة.. ولكن توجد خرافات حولها

في الآونة الأخيرة، احتلت العلاجات المنزلية دورا كبيرا في التخلص من المشكلات الجلدية، والتهاب المفاصل، إضافة إلى ذلك، تقوم بدور كبير في تفتيح البشرة، وتمنحها معدلات عالية من النضارة والحيوية، على سبيل المثال زيت اللوز الحلو، يعمل على إزالة الهالات السوداء، كما أن زيت جوز الهند، يستخدم كمرطب طبيعي، لأنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E. على الجانب الآخر، توجد بعض الخرافات المتعلقة بالزيوت الحيوية، يجب أن تضعها في اعتبارك، وذلك نقلا عن موقع "boldsky".
زيادة-الوزن-والام الركبة

جل الصبار والكركم للتخلص من «الركب» الداكنة

الاهتمام بالبشرة من الأمور المهمة في جميع فصول السنة، وخاصة فصل الشتاء، حيث تميل إلى الجفاف دائمًا، مما يؤدي إلى استخدام المرطبات، التي تعطي حيوية ونضارة كبيرة للجلد، على الجانب الآخر، يتغير لون بعض من أجزاء الجسم، مثل الركبتين، يصبح لونهما داكنًا، نتيجة بعض العادات السيئة التي نقوم بها، أو تعود إلى قلة شرب المياه، أو حالات مرضية، مثل نقص في المعادن والفيتامينات، وللتخلص من اللون الداكن، يمكنك تطبيق جل الصبار على الأجزاء الداكنة، نقلا عن "healthline".
حبوب-البشرة

«بثور حول الفم».. ما تقوله مشكلات بشرتك حول صحتك

الكثير من الفتيات لديهن بشرة سيئة للغاية، ولكن في كثير من الأحيان تلك العيوب أو المشكلات التي تظهر على البشرة تكون انعكاسا لصحة الجسم. يكشف تيم جولوكي، اختصاصي الأمراض الجلدية، أن بعض مشكلات الجلد يمكن أن تكون ناتجة عن مشكلات عقلية وجسدية؛ فعلى سبيل المثال، الإجهاد يظهر الحبوب حول الفم، وفي الوقت الذي تصابين فيه باضطرابات الهرمونات قد يظهر حب الشباب حول خط الفك على عنقك. وكل فتاة بحاجة إلى تحديد ما يسبب مشكلات البشرة من أجل التخلص منها نهائيا وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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