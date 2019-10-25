رياضة

يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
وعن مستوى البدلاء في ليفربول، علق كلوب: "الكثير من اللاعبين البدلاء أثروا في نتيجة المباريات معنا، وهذا أمر عظيم بالنسبة لنا". وفي ما يخص تعافي تشامبرلين من الإصابة، قال: "ربما لم أرَ هدفا مثل هدفه الثاني أمام جينك، كان هدفًا خاصا للغاية، ولكننا لدينا الكثير من اللاعبين للاختيار بينهم، وعلينا وضع أفضل
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فايلر

بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
دييجو-سيميوني (1)

«أزمة كوكي والحظ والواقعية».. سيميوني يتحدث

حث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، جماهير فريقه على الالتفاف حول الفريق وتغليب مصلحته، وذلك على وقع صافرات الاستهجان التي نالت من قائد الفريق "كوكي" مؤخرا. وقال سيميوني: "أطلقوا صافرات الاستهجان ضدي ذات مرة في فيسينتي كالديرون، لأنني لم أكن ألعب بشكل جيد، والناس تحكم بشكل فوري وتعبر عما تراه وتشعر به عندما تعتاد شيئا ما، ترغب في أن تتجاوزه، ولهذا يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهد لكي نتجاوز صافرات الاستهجان، وهذا ما يتعين على الجميع أن يفعله. اللاعبون والجماهير والنادي والمدرب، عندما تكون أرجلنا الأربع قوية، حينئذ يمكننا أن نكون أفضل".
صالح-سليم (3)

أسامة خليل يستشهد بصالح سليم لمحاربة السوشيال ميديا

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أنه "لا مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا (فيسبوك- تويتر) بالأندية في الظروف الطبيعية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "في الظروف الطبيعية ليس هناك مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا، لكن حين يكون الجمهور موجها، وهناك حملات يتم دفع ملايين الجنيهات لأجلها، فلا بد من أن تدخل الدولة لتنظيم هذا الأمر ومعاقبة البعض؛ لأن هناك جرائم تحدث في السوشيال ميديا".
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كلوب عن تدريب منتخب بلاده: لست الشخص المناسب حاليًا

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على توليه مهمة تدريب المنتخب الألمانى خلال الفترة المقبلة، وأشار كلوب أنه لا يفكر حاليًا في تولى منصب المدير الفني لمنتخب الماكينات الألمانية . وقال كلوب فى مقابلة تليفزيونية مع شبكة "ماجينتا" الألمانية:" لا أشعر ولا أفكر فيه الآن، لا يمكننى أن أقول إننى الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100 %، سأفكر فى الأمر إذا أثيرت المسألة، ولكن ليس الآن ". وقال المدير الفنى الألمانى عن مشواره مع الريدز:" حتى الان أشعر بسعادة بالغة لما قدمته ".
هاري كين - سون - توتنهام

برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.
برشلونة

إنتر ميلان يصارع برشلونة في دوري الأبطال

تتصدر مواجهة برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب لتجنب التعثر مجددًا حين يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وعلى ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، أن ينسى سريعا هزيمته أمام نابولي الإيطالي، بهدفين نظيفين في ملعب "سان باولو" قبل أن يستضيف سالزبورج النمساوي على ملعبه "أنفيلد" الذي لم يخسر عليه 22 مباراة أوروبية متتالية.
توتنهام

ليلة الأبطال.. قمة ملتهبة بين توتنهام وبايرن ميونخ

تتصدر مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ريال مدريد الإسباني الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة لتجنب التعثر مجددًا أمام كلوب بروج بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وسيتنافس توتنهام وبايرن ميونخ على صدارة المجموعة الثانية التي يحتلها الأخير حاليا بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما يتقاسم توتنهام المركز لثاني مع أولمبياكوس اليوناني بنقطة بعد تعادلهما 2-2 في أثينا.
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