يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

تحرير:كريم مليم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

يورجن كلوب

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".

وعن مستوى البدلاء في ليفربول، علق كلوب: "الكثير من اللاعبين البدلاء أثروا في نتيجة المباريات معنا، وهذا أمر عظيم بالنسبة لنا". وفي ما يخص تعافي تشامبرلين من الإصابة، قال: "ربما لم أرَ هدفا مثل هدفه الثاني أمام جينك، كان هدفًا خاصا للغاية، ولكننا لدينا الكثير من اللاعبين للاختيار بينهم، وعلينا وضع أفضل

وعن مستوى البدلاء في ليفربول، علق كلوب: "الكثير من اللاعبين البدلاء أثروا في نتيجة المباريات معنا، وهذا أمر عظيم بالنسبة لنا".



وفي ما يخص تعافي تشامبرلين من الإصابة، قال: "ربما لم أرَ هدفا مثل هدفه الثاني أمام جينك، كان هدفًا خاصا للغاية، ولكننا لدينا الكثير من اللاعبين للاختيار بينهم، وعلينا وضع أفضل تشكيل ممكن في مباراة توتنهام".



كما تحدث كلوب عن التغيير الذي أحدثه في ليفربول، قائلا: "لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي، ولكن جعل المكان الذي تعمل به هو المكان الأفضل، هذا أهم جزء في تحقيق النجاحات".



وعن حالة ماتيب وأرنولد وشاكيري، قال: "فقط فضّلنا إراحة ماتيب وهو في حالة جيدة، وكذلك الحال مع أرنولد، فقد عانى أرنولد من المرض، ومن المفترض أن يكون بحالة جيدة، ولكني لست متأكدا بنسبة 100%، أما شاكيري فيحتاج لفترة أطول للتعافي".