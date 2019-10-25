رياضة

بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
فايلر
فايلر
استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وأبلغ المدير الفني للنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أنه سيأخذ إجازة قصيرة لمدة أربعة أيام عقب عودة الفريق من المعسكر الخارجي، الذي سينطلق في بداية نوفمبر المقبل، وسيستمر نحو 10 أيام، وبعدها سيأخذ الفريق فترة راحة قصيرة، الأمر الذي يرغب فايلر فى الاستفادة منه والسفر إلى بلاده. وحصل
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يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

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بالمستندات.. الأهلي ينهي أزمة كوليبالي مع النجم

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محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

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الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة محمد محمود

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محمود الخطيب - ريني فايلر

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل المدير الفني

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
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