بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

فايلر

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأبلغ المدير الفني للنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أنه سيأخذ إجازة قصيرة لمدة أربعة أيام عقب عودة الفريق من المعسكر الخارجي، الذي سينطلق في بداية نوفمبر المقبل، وسيستمر نحو 10 أيام، وبعدها سيأخذ الفريق فترة راحة قصيرة، الأمر الذي يرغب فايلر فى الاستفادة منه والسفر إلى بلاده. وحصل