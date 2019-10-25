بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا
تحرير:أحمد سعيد
٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
فايلر
استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.
ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وأبلغ المدير الفني للنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أنه سيأخذ إجازة قصيرة لمدة أربعة أيام عقب عودة الفريق من المعسكر الخارجي، الذي سينطلق في بداية نوفمبر المقبل، وسيستمر نحو 10 أيام، وبعدها سيأخذ الفريق فترة راحة قصيرة، الأمر الذي يرغب فايلر فى الاستفادة منه والسفر إلى بلاده.
وحصل
وأبلغ المدير الفني للنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أنه سيأخذ إجازة قصيرة لمدة أربعة أيام عقب عودة الفريق من المعسكر الخارجي، الذي سينطلق في بداية نوفمبر المقبل، وسيستمر نحو 10 أيام، وبعدها سيأخذ الفريق فترة راحة قصيرة، الأمر الذي يرغب فايلر فى الاستفادة منه والسفر إلى بلاده.
وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات، اليوم الجمعة وغدا السبت، ويستأنف المران بعد غد الأحد وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
جدير بالذكر أن الأهلي تلقى عروضا مختلفة من ثلاث دول لإقامة المعسكر، وهى الإمارات والكويت وعمان، وأكدت عدة مصادر أن الأهلي استقر على خوض المعسكر في الإمارات، بالإضافة إلى أنه عقد اتفاقا مع فريق بني ياس الإماراتي لخوض مباراة يوم 3 نوفمبر، على أن يخوض ودية ثانية لم يتحدد طرفها حتى الآن.