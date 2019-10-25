رياضة

أسامة خليل: السوشيال ميديا تدير الأهلي.. والكل بيخاف

ناقش الكاتب الصحفي أسامة خليل في حلقة مثيرة من برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي الكبير مدحت شلبي أزمة السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على مجالس إدارات الأندية في اتخاذ القرارات
٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
أسامة خليل
أسامة خليل
بعد فترة غياب طويلة عن شاشات التليفزيون امتدت إلى 5 سنوات، عاد الكاتب الصحفي أسامة خليل، للظهور مرة أخرى من خلال برنامج الإعلامي الكبير مدحت شلبي "يا مساء الأنوار"، والذي يعرض على فضائية القاهرة والناس، بصحبة رئيس اتحاد الكرة الأسبق الكابتن عصام عبد المنعم، في حلقة مثيرة عن مدى تأثير السوشيال ميديا على مجالس إدارات الأندية في اتخاذ القرارات، وحرب البيانات التي تفجرت مؤخرا بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، بعد قرار الأخير تأجيل مباراة القمة في مسابقة الدوري الممتاز، التي كان مقررا إقامتها في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.
وكشف أسامة خليل، أن اتحاد الكرة في أوقات كثيرة يتم إدارته من خلال التوازنات، وأنه في العموم يتم تقسيم أعضاء المجلس من ممثلي الناديين، ومدى قدرة كل جبهة على فرض رأيها، مشيرا إلى أن كل عضو بمجلس الإدارة، يعتقد أنه يمثل ناديه فى اتحاد الكرة، ويجب أن يدافع عن وجهة نظره ظالما أم مظلوما. قرارات الخطيب لإرضاء
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