الأهلي يحدد موعد جراحة الصليبي لمحمد محمود

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

محمد محمود

حدد الفريق الطبي الألماني موعد إجراء محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العملية الجراحية التي سيخضع لها بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الأربعاء الماضي، وسقوطه على أرضية مختار التتش، وبعد أن خضع اللاعب لفحوصات طبيبة وأرسل الأشعة إلى خبراء ألمان من أجل التأكد من إصابته في الركبة، تواصل مسؤولو الأهلي مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.

وحدد الفريق الطبي الألماني، الثلاثاء المقبل، موعدا لإجراء الجراحة، على أن يسافر اللاعب لألمانيا يوم الأحد ويخضع للكشف الطبي الإثنين. يذكر أن محمد محمود كان قد عاد منذ أسابيع قليلة للتدريبات الجماعية بعد إتمامه برنامج تأهيلي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي بالقدم اليمنى قبل أن تعود له