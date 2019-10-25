رياضة

الأهلي يحدد موعد جراحة الصليبي لمحمد محمود

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
محمد محمود
محمد محمود
حدد الفريق الطبي الألماني موعد إجراء محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العملية الجراحية التي سيخضع لها بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الأربعاء الماضي، وسقوطه على أرضية مختار التتش، وبعد أن خضع اللاعب لفحوصات طبيبة وأرسل الأشعة إلى خبراء ألمان من أجل التأكد من إصابته في الركبة، تواصل مسؤولو الأهلي مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.
وحدد الفريق الطبي الألماني، الثلاثاء المقبل، موعدا لإجراء الجراحة، على أن يسافر اللاعب لألمانيا يوم الأحد ويخضع للكشف الطبي الإثنين. يذكر أن محمد محمود كان قد عاد منذ أسابيع قليلة للتدريبات الجماعية بعد إتمامه برنامج تأهيلي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي بالقدم اليمنى قبل أن تعود له
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ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.
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شتيجن: بعد مباراة ليفربول لم أكن أريد العودة للمنزل

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محمود-الخطيب (2)

مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

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محمد محمود لاعب الاهلى

الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بالصليبي

تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مع أحد الخبراء الألمان بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. وعلمت "التحرير" أن الطبيب الألماني الذي تواصل معه النادي الأهلي، أكد على أن محمد محمود بالفعل يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج للتدخل الجراحي في أقرب وقت ممكن، وسيغيب لمدة 9 أشهر.
مروان-محسن

مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
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