رياضة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل 15 مباراة في كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
مجلس اتحاد الكرة
مجلس اتحاد الكرة
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي تأجيل 15 مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر والتي كان المقرر اقامتهم غدا السبت، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.. وأعلنت المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر على ضوء القرعة التى أجريت الأربعاء الماضي، ويشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمهما طبقا للتوزيع الجغرافى. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن مشاركة أندية الدورى الممتاز بداية من دور الـ64 بدلا من الـ32، وتقام مباريات دور الـ64 بداية من الأول من نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر.
حيث جاءت المباريات المؤجلة كالتالي: - سبورتنج - بني عبيد - الرجاء - الأولمبي - أبو قير للأسمدة - شربين - بيلا - بلطيم - الجزيرة بالضبعة - الحرية بمطروح - نهضة العامرية - القباري - عرب الرمل - المطرية بالدقهلية - عمال المنصورة - السنبلاوين - ألعاب دمنهور - ميت الخولي - العبور بالأسكندرية - المنصورة -
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ليستر سيتي (2)

ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.
تير-شتيجن

شتيجن: بعد مباراة ليفربول لم أكن أريد العودة للمنزل

تحدث الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، خلال مقابلة صحفية مطولة مع مجلة " 11freunde"، عن دوري أبطال أوروبا، والريمونتادا الشهيرة للبارسا أمام باريس سان جيرمان، وأيضًا الهزيمة أمام ليفربول وروما. وقال شتيجن عن الهزيمة أمام ليفربول وروما: "هذه النتائج لم تأتِ من خطأ تكتيكي، كانت مسألة نفسية، يجب على المرء أن ينظر في هذه القضايا النفسية بعمق". وواصل: "هذا هو السبب في أنني لن أقول أبدًا أن هذا لا يمكن أن يحدث لنا مرة أخرى إلى الأبد، لقد تجمدنا جميعًا لعدم وجود تفسير للأمر".
ستاد القاهرة الدولى قبل ساعات من النهائى الافريقى (4)

مصدر أمني: القيادات لم تزر رئيس أحد الأندية في منزله

كشف مصدر أمني حقيقة زيارة القيادات الشرطية لأحد رؤساء الأندية، في منزله للتدخل في أزمة تأجيل مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، وأكدت المصادر في تصريحات صحفية، أن هذا الامر لم يحدث على الإطلاق، وليس له أي أساس من الصحة. ومنذ أيام ماضية قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، بسبب التعليمات الأمنية، الأمر الذي رفضته إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأصدرت بيانًا رسميًا تؤكد فيه رفضها الكامل استكمال مسابقة الدوري إلا قبل خوض مباراة الزمالك.
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الزمالك -وجينيراسيون (11)

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بعد تأهله لدور المجموعات

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية على حساب فريق جينيراسيون فوت السنغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأبييض بهدف دون رد، ونجح في التأهل لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وحرص وزير الرياضة وبرفقته عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري، هلى حضور المباراة.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

اتحاد الكرة يرسل خطابا رسميا للأهلي بشأن مباراة الجونة

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم الأحد، لمسؤولي الأهلي يخطرهم فيه بإقامة مباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز في موعدها كما هو محدد في الجدول الذي تم الإعلان عنه لاحقا ولا توجد أي نية لدى الجبلاية لتأجيل المباراة. وأشار اتحاد الكرة في خطابه للأهلي إلى أنه لا يوجد أي أسباب لتأجيل المباراة، وأنهم يرفضون الرد على البيان الذي وصل للجبلاية بشأن رفض مسؤولي الأحمر خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لأسباب تعود للجهات الأمنية، وأنهم ليسوا بمسؤولين عن التأجيل.
اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة يؤجل الرد على بيان الأهلي بشأن القمة

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررًا عقده اليوم للرد على بيان الأهلي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد صباح اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية قرروا تأجيل الاجتماع لحين عودة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، ويكتفي أعضاء اللجنة بجلسة ودية اليوم في مقر الجبلاية لمناقشة الموقف، وكان مصدر بالاتحاد كشف عن أن اللجنة الخماسية استقرت على إصدار بيان، ردا على بيان الأهلي، بشأن أزمة تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.
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