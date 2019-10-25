بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل 15 مباراة في كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

مجلس اتحاد الكرة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي تأجيل 15 مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر والتي كان المقرر اقامتهم غدا السبت، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.. وأعلنت المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر على ضوء القرعة التى أجريت الأربعاء الماضي، ويشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمهما طبقا للتوزيع الجغرافى. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن مشاركة أندية الدورى الممتاز بداية من دور الـ64 بدلا من الـ32، وتقام مباريات دور الـ64 بداية من الأول من نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر.

حيث جاءت المباريات المؤجلة كالتالي: - سبورتنج - بني عبيد - الرجاء - الأولمبي - أبو قير للأسمدة - شربين - بيلا - بلطيم - الجزيرة بالضبعة - الحرية بمطروح - نهضة العامرية - القباري - عرب الرمل - المطرية بالدقهلية - عمال المنصورة - السنبلاوين - ألعاب دمنهور - ميت الخولي - العبور بالأسكندرية - المنصورة -