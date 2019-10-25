بعد اشتباكات عنيفة.. انسحاب أنصار «حزب الله» من تظاهرات بيروت

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

تظاهرات لبنان

انسحبت المجموعات المؤيدة والمناصرة لـ"حزب الله" من ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، بعد اشتباكات ومصادمات دامية وقعت بينهم وبين المتظاهرين والمحتجين منذ فترة الظهيرة، على نحو اضطرت معها القوى الأمنية إلى الفصل بين الطرفين بجدار بشري من العناصر الشرطية، وكان الأمين العام لـ"حزب الله" قد دعا في كلمة تليفزيونية عصر اليوم، كافة أنصار وداعمي الحزب إلى الانسحاب من الساحات، ملوحا بأن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان، مدفوعة بتمويل وتنسيق من قبل أحزاب وقوى سياسية وجهات خارجية وسفارات وأجهزة استخبارات أجنبية.

وقامت عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي ووحدات فض ومكافحة الشغب، بعمل ممر آمن لتمكين عناصر المجموعات الموالية والمؤيدة لحزب الله من الانسحاب والخروج من الساحتين، غير أنهم (مناصرو الحزب) ولدى انسحابهم قاموا برشق المتظاهرين والمعتصمين بالأحجار والزجاجات والعبوات التي كانت بحوزتهم، ردا على قيام المحتجين بترديد