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بعد اشتباكات عنيفة.. انسحاب أنصار «حزب الله» من تظاهرات بيروت

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
انسحبت المجموعات المؤيدة والمناصرة لـ"حزب الله" من ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، بعد اشتباكات ومصادمات دامية وقعت بينهم وبين المتظاهرين والمحتجين منذ فترة الظهيرة، على نحو اضطرت معها القوى الأمنية إلى الفصل بين الطرفين بجدار بشري من العناصر الشرطية، وكان الأمين العام لـ"حزب الله" قد دعا في كلمة تليفزيونية عصر اليوم، كافة أنصار وداعمي الحزب إلى الانسحاب من الساحات، ملوحا بأن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان، مدفوعة بتمويل وتنسيق من قبل أحزاب وقوى سياسية وجهات خارجية وسفارات وأجهزة استخبارات أجنبية.
وقامت عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي ووحدات فض ومكافحة الشغب، بعمل ممر آمن لتمكين عناصر المجموعات الموالية والمؤيدة لحزب الله من الانسحاب والخروج من الساحتين، غير أنهم (مناصرو الحزب) ولدى انسحابهم قاموا برشق المتظاهرين والمعتصمين بالأحجار والزجاجات والعبوات التي كانت بحوزتهم، ردا على قيام المحتجين بترديد
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الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (4)

تأجيل الدراسة في 5 محافظات بسبب الأمطار

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك فى إطار متابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات، واطمأن الوزير، من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار اليوم الجمعة بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها علي مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها.
مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (4)

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار 12 عقارا بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، أثر انهيار عقار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه فور تلقي البلاغ، تم استدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى "ع. م." 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وتم نقله لمستشفى رأس التين، ووفاة "ع. س." 53 عاما، وإصابة "ش. م."، 55 عاما، تصادف مرورهما أسفل العقار وتم نقلهما لمستشفى الأميري.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة في مدارس 3 محافظات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب. وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الامطار، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتسبب ذلك فى إمتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والاوحال والطين، كما أدى إلى اغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المدن والقرى.
مجلس-النواب (2)

مجلس النواب يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر

أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار. وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
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المظاهرات- في- لبنان (7)

لبنان: أنصار «حزب الله» يعتدون على المتظاهرين في بيروت

شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مؤيدة لحزب الله من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى، تسببت في وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وكانت مجموعة من الأشخاص الذي تتراوح أعدادهم بنحو 300 شخص ومعظمهم يرتدون القمصان السوداء، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم من داعمي ومناصري حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، قد اقتحموا بشكل منظم ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وقاموا بالهجوم على المتظاهرين والاشتباك معهم بالأيدي والعصي والحجارة.
المظاهرات- في- لبنان (3)

تطور خطير.. مؤيدو حزب الله يشتبكون مع المتظاهرين والأمن يتدخل

كثفت القوى الأمنية اللبنانية، من تواجد عناصرها في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، بعد التوتر الشديد والصدامات التي وقعت جراء تدخل مجموعة منظمة من الأشخاص وقيامهم بالاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين بالأيدي ونزع بعض الخيام، بدعوى أن المتظاهرين يقومون بالتهجم على حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، وكانت مجموعة مؤلفة من قرابة 200 شخص، معظمهم يرتدون القمصان السوداء، قد دخلوا مساء اليوم الخميس إلى ساحة رياض الصلح بصورة مباغتة مستغلين قلة أعداد المتظاهرين جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ فترة الظهيرة.
المظاهرات- في- لبنان (7)

كنائس لبنان تحذر الشعب من تحويل صرخته إلى حركة انقلابية

أكد رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة والإنجيليّة في لبنان، أن ما تشهده البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري، هو انتفاضةٌ شعبيَّة تاريخيَّة واستثنائيَّة تستدعي اتّخاذ مواقف تاريخيَّة وتدابير استثنائيَّة، مطالبين الشعب اللبناني بأن يُحافظ على نقاء تحرُّكه، وأن يمنعَ أيَّ طرف من أن يستغلَّ صرختَه ويحوِّلها حركةً انقلابيَّة، ويشوّهَ وجهها الديمقراطيّ، مع احترام حرِّيَّة التنقُّل للمواطنين لتأمين حاجاتهم حتى يبقى الرأي العامّ محتضنًا هذه الانتفاضة.
المظاهرات- في- لبنان (7)

وسط استمرار الحراك.. اللبنانيون يؤسسون لمرحلة جديدة

لا يزال مئات الآلاف يتدفقون على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، حيث انطلقت الاحتجاجات منذ أسبوع ومستمرة حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة لبنان برئاسة سعد الحريري. وتتفجر الاحتجاجات بعيدا عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي يوما تلو الآخر منذ الخميس الماضي للتعبير عن معاناةٍ عمرُها سنوات تنصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يوميات هذا الشعب.
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