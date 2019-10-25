عبد الحفيظ يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع «كهربا وكينو»

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

كهربا

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مفاوضات إدارة القلعة الحمراء مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيش البرتغالي، بعدما ربطت العديد من وسائل الإعلام عن نية المارد الأحمر في التعاقد مع لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل، وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لبرنامج الجمعة في مصر: "لا أتحدث عن لاعب ليس في فريقي." وأضاف: "كهربا لاعب جيد لكن في البداية لم يتم طرح الأمر على المدير الفني من الأساس، هناك تسلسل للأمور، يجب عرض اللاعب على المدرب وهو صاحب الرأي الأول في هذا الأمر."

وعن مفاوضات الأهلي مع البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المُعار لصفوف الجزيرة الإماراتي قال: "اللاعب مُصاب في الوقت الحالي." وتعرض كينو لإصابة قوية خلال الفترة الماضية في إحدى مباريات الدوري الإماراتي، بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمة في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى وهو ما سيجعله يغيب 6 أسابيع. وتطرق