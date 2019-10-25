رياضة

عبد الحفيظ يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع «كهربا وكينو»

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م
كهربا
كهربا
تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مفاوضات إدارة القلعة الحمراء مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيش البرتغالي، بعدما ربطت العديد من وسائل الإعلام عن نية المارد الأحمر في التعاقد مع لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل، وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لبرنامج الجمعة في مصر: "لا أتحدث عن لاعب ليس في فريقي." وأضاف: "كهربا لاعب جيد لكن في البداية لم يتم طرح الأمر على المدير الفني من الأساس، هناك تسلسل للأمور، يجب عرض اللاعب على المدرب وهو صاحب الرأي الأول في هذا الأمر."
وعن مفاوضات الأهلي مع البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المُعار لصفوف الجزيرة الإماراتي قال: "اللاعب مُصاب في الوقت الحالي." وتعرض كينو لإصابة قوية خلال الفترة الماضية في إحدى مباريات الدوري الإماراتي، بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمة في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى وهو ما سيجعله يغيب 6 أسابيع. وتطرق
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ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.
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شتيجن: بعد مباراة ليفربول لم أكن أريد العودة للمنزل

تحدث الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، خلال مقابلة صحفية مطولة مع مجلة " 11freunde"، عن دوري أبطال أوروبا، والريمونتادا الشهيرة للبارسا أمام باريس سان جيرمان، وأيضًا الهزيمة أمام ليفربول وروما. وقال شتيجن عن الهزيمة أمام ليفربول وروما: "هذه النتائج لم تأتِ من خطأ تكتيكي، كانت مسألة نفسية، يجب على المرء أن ينظر في هذه القضايا النفسية بعمق". وواصل: "هذا هو السبب في أنني لن أقول أبدًا أن هذا لا يمكن أن يحدث لنا مرة أخرى إلى الأبد، لقد تجمدنا جميعًا لعدم وجود تفسير للأمر".
ستاد القاهرة الدولى قبل ساعات من النهائى الافريقى (4)

مصدر أمني: القيادات لم تزر رئيس أحد الأندية في منزله

كشف مصدر أمني حقيقة زيارة القيادات الشرطية لأحد رؤساء الأندية، في منزله للتدخل في أزمة تأجيل مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، وأكدت المصادر في تصريحات صحفية، أن هذا الامر لم يحدث على الإطلاق، وليس له أي أساس من الصحة. ومنذ أيام ماضية قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، بسبب التعليمات الأمنية، الأمر الذي رفضته إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأصدرت بيانًا رسميًا تؤكد فيه رفضها الكامل استكمال مسابقة الدوري إلا قبل خوض مباراة الزمالك.
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محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
كهربا

هاشتاج «كهربا مننا أهلاوي زينا» يتصدر تويتر

دشن جماهير النادي الأهلي، هاشتاج (كهربا مننا اهلاوي زينا) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يطالبون فيه التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة. وطالب عدد من الجماهير الأهلاوية بضرورة التعاقد مع كهربا في فترة الانتقالات مؤكدين أنه سيكون لاعبًا مفيدًا للفريق خلال الفترة المُقبلة، وأعربوا عن استياءهم بسبب عدم اتخاذ مسؤولو الأهلي أي خطوات رسمية لضم اللاعب للقلعة الحمراء.
عزاء والدة الكابتن علاء عبد الصادق‎ (14)

نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية، على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي السبق ومدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء سابقًا، والذي أقيم عقب صلاة العشاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وشهد العزاء تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والعامري فاروق نائب الرئيس، وطارق قنديل عضو المجلس، ومصطفى عبده نجم القلعة الحمراء الأسبق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وأحمد شوبير وعبد المنعم شطة، وخالد بيبو وياسر ريان والعديد من نجوم القلعة الحمراء.
صالح-جمعة

لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
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