تطورات تظاهرات العراق.. 21 قتيلا و1779 مصابا وحرق 27 مبنى حكومي

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

تظاهرات العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بإضرام النيران داخل مبنى مجلس محافظة الديوانية جنوب البلاد، مشيرا إلى أن "عددًا من المحتجين أقدموا، اليوم، على اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية وإضرام النيران بداخله"، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، وعلى جانب آخر، ذكر مصدر أمني، أن 70 شخصًا من القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظة البصرة، أصيبوا جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع ورمي الحجارة، فيما شهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.

فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار جنوب العراق اليوم الجمعة، حظراً على التجوال اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر. وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز، إنه تم "فرض حظر على التجوال في ذي قار اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر". وأعلن عضو في المفوضية