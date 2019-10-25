تطورات تظاهرات العراق.. 21 قتيلا و1779 مصابا وحرق 27 مبنى حكومي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بإضرام النيران داخل مبنى مجلس محافظة الديوانية جنوب البلاد، مشيرا إلى أن "عددًا من المحتجين أقدموا، اليوم، على اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية وإضرام النيران بداخله"، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، وعلى جانب آخر، ذكر مصدر أمني، أن 70 شخصًا من القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظة البصرة، أصيبوا جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع ورمي الحجارة، فيما شهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.
فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار جنوب العراق اليوم الجمعة، حظراً على التجوال اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.
وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز، إنه تم "فرض حظر على التجوال في ذي قار اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر".
وأعلن عضو في المفوضية
فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار جنوب العراق اليوم الجمعة، حظراً على التجوال اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.
وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز، إنه تم "فرض حظر على التجوال في ذي قار اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر".
وأعلن عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فيصل عبد الله، مساء اليوم الجمعة مقتل 21 متظاهرا وإصابة 1779 آخرين جراء اطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال عبد الله لوكالة الانباء الألمانية، إن عدد القتلى من المتظاهرين ارتفع الى 21 شخصا بسبب "حالات الاختناق والرصاص الحي في المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين"، مضيفا أن عدد المصابين ارتفع إلى 1779 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأغلب الإصابات طلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي.
وذكر" تم حرق وإلحاق الأضرار بـ27 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل"، وأشار إلى "نصب خيام الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف".
وقال إن المفوضية تعرب عن أسفها الشديد وحزنها لما آلت اليه التظاهرات من سقوط قتلى ومصابين وحرق الممتلكات العامة والخاصة، متابعا "إذ تعرب المفوضية عن قلقها الشديد من تفاقم الأمور لمنزلقات خطيرة، فإنها تدعو جميع العقلاء من سياسيين ونخب وعشائر ومواطنين، المحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن".