22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

ضربت مصر على مدار الأيام الماضية موجة من الطقس السيئ أسفرت عن وفاة 4 أشخاص في الغربية وكان نصيب كفر الشيخ 3 حالات، وسجلت القاهرة والقليوبية والبحيرة حالة واحدة لكل محافظة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

جثة - أرشيفية

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.

الشرقية أول ضحايا الأمطار كانت لطفلة بينما مشهد انتشال جثتها بـ"لودر" من تحت مياه الأمطار خلع قلوب الملايين إذ خرجت مروة صادق صاحبة الـ9 سنوات كعادتها إلى المدرسة، إلا ان الثلاثاء الماضي كتب نهاية مأسوية لها حيث لم تعد لمنزلها سوى جثة هامدة بعد أن لامست يدها عمود إنارة، سقطت عليه مياه الأمطار، وشيع