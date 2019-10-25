22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

ضربت مصر على مدار الأيام الماضية موجة من الطقس السيئ أسفرت عن وفاة 4 أشخاص في الغربية وكان نصيب كفر الشيخ 3 حالات، وسجلت القاهرة والقليوبية والبحيرة حالة واحدة لكل محافظة
أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
الشرقية
أول ضحايا الأمطار كانت لطفلة بينما مشهد انتشال جثتها بـ"لودر" من تحت مياه الأمطار خلع قلوب الملايين إذ خرجت مروة صادق صاحبة الـ9 سنوات كعادتها إلى المدرسة، إلا ان الثلاثاء الماضي كتب نهاية مأسوية لها حيث لم تعد لمنزلها سوى جثة هامدة بعد أن لامست يدها عمود إنارة، سقطت عليه مياه الأمطار، وشيع
الشرقية
أول ضحايا الأمطار كانت لطفلة بينما مشهد انتشال جثتها بـ"لودر" من تحت مياه الأمطار خلع قلوب الملايين إذ خرجت مروة صادق صاحبة الـ9 سنوات كعادتها إلى المدرسة، إلا ان الثلاثاء الماضي كتب نهاية مأسوية لها حيث لم تعد لمنزلها سوى جثة هامدة بعد أن لامست يدها عمود إنارة، سقطت عليه مياه الأمطار، وشيع المئات من أهالي المجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية جمانها وسط حزن خيم على الجميع.
لم يكن يعتقد "أحمد" صاحب الـ 10 سنوات أن اقترابه من أحد الأعمدة الكهربائية سيعرضه لصعق كهربي حال سقوط الأمطار، سيتسبب في وفاته بمدينة ديرب نجم.
القليوبية
كاميرا مراقبة مثبتة على عامود إنارة داخل قرية العمار الكبرى بمركز طوخ حدث بها ماس كهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية، تسبب في وفاة "دينا" صاحبة الـ15 عاما صعقا بالكهرباء، الطفلة دفعتها الأمطار للاقتراب من العامود أثناء سيرها في الشارع وهي لا تعرف أنه به ماس كهربائي ليلقى مصرعها في الحال.
الغربية
خرجت سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي، الى مدرستها في قرية قصر بغداد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إلا أن الموت كان في انتظارها ففي خلال عبورها الطريق وتفاديها الأمطار، استندت على عمود إنارة لتصاب بصاعق كهربائي أدى إلى وفاتها فى الحال.
لم يكن الحال بالنسبة لـ"هشام" الرجل الخمسيني بالأفضل، ففي أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله بمنطقة المنشية الجديدة، اختل توازنه وسقط، ولقي مصرعه.
سيد البرقي من قرية الهياتم التابعه لمركز المحلة، توفي عقب ملامسته عامود إنارة أثناء هطول الأمطار ليسجل اسمه في ثالث حالات الوفاة.
وفقد الطفل محمد هيثم من قرية سملا، حياته إثر ملامسته عمود كهرباء.
كفر الشيخ
صعقة كهربية نتيجة ماس سببته مياه الأمطار، كانت كفيلة بأن تودي بحياة الطالب إبراهيم رزق، 14 عاما، في قرية القنى التابعة لمركزمطوبس.
برق ورعد غير عادي شهدته كفر الشيخ مصحوبا بسقوط ثلوج وبرق وأسلاك كهربائية، ما أسفر عن حالتيي وفاة بالسكتة القلبية كانت من نصيب عمر مجدي صاحب الـ 31 عاما، وسعد محمد صاحب 45 عاما حيث هطلت عليهما أمطار غزيرة أثناء سيرهما بإحدى قري مركز الحامول.
البحيرة
صابرين مصطفى فتاة عشرينية خروجت من منزلها بمشروع 7 بمركز الدلنجات في البحيرة وعادت جثة هامدة بعد أن لامست عامود الإنارة الذي تأثر بالأمطار الغزيرة وأحدث به ماس كهربائي.
ابراهيم متولي 17 سنة، طالب بالثانوية العامة لقي مصرعه أثناء مروره بأحد شوارع قرية أريمون التابعة لدائرة مركز المحمودية بالبحيرة، إذ كانت أحد أعمدة الإنارة تلامس أسلاكها مياه الأمطار بالشارع، ما أدى لوفاته في الحال.
سيناء
أمطار وسيول اخترقت الحواجز والسدود الرملية، أدت إلى جرف السيل للبيوت، ما أدى إلى مصرع عبد الله سلامة حسن سالم الشويكي وابنته خديجة غرقا في منطقة جبل بمركز الحسنة.
الإسكندرية
بينما كانت فريحة إبراهيم صاحبة الـ7 سنوات في منزلها بحارة السلطنة، بمنطقة كرموز، غرب الإسكندرية سقط عليها عقار مكون من 3 طوابق بسبب شدة الأمطار ليلقى مصرعها في الحال بينما إصيب شقيقها.
"إبراهيم" صاحب الـ 43 عاما، عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، صدمه أتوبيس نقل عام في أثناء قيامه بعمله في شفط مياه الأمطار وكسح أثار المياه المتراكمة بشارع مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، العامل لديه طفلان من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو عائلهما الوحيد.
عقار قديم في شارع الغزالى المتفرع من شارع الفحام، دائرة قسم اللبان سقط بسبب شدة هطول الأمطار وسقطت منه أجزاء تسببت في مصرع رجل خمسيني تصادف مروره في الشارع أثناء انهيار العقار.
الدقلهية
أحمد رضا 12 عاما، لقي مصرعه صعقا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة، بـ"كفر الكردي" التابعة لمدينة الكردي في الدقهلية بينما حنين على، 18 سنة، طالبة بالمرحلة الثانوية سقطت من أعلى سطح منزلها على الأرض، وهي تحاول كسح مياه الأمطار من على السطح.
منى على محمد، 40 سنة، ربة منزل، جثة هامدة لمستشفى السنبلاوين المركزي ففي أثناء رفع وكسح المياه من أعلى منزلها أثناء هطول الأمطار نزلت المياه على وصلة الكهرباء ليلقى مصرعها.
وتسبب عامود إنارة في مصرع مهندس يدعي محمود محمد شاهين صاحب ال22 عاما صعقا بالكهرباء أثناء عبوره بمنطقة جسر العزب بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بالقرية أثناء هطول الأمطار الغزيرة على العمود الكهربائي.
القاهرة
سيد على، عامل، كان أول ضحايا الأمطار بالقاهرة، إذ توفي صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد شوارع منطقة كوتسيكا بالمعادي وتبين أن أحد أعمدة الإنارة كانت تلامس أسلاكها مياه الأمطار بالشارع.