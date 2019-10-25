جريمة

22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

ضربت مصر على مدار الأيام الماضية موجة من الطقس السيئ أسفرت عن وفاة 4 أشخاص في الغربية وكان نصيب كفر الشيخ 3 حالات، وسجلت القاهرة والقليوبية والبحيرة حالة واحدة لكل محافظة
تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
الشرقية أول ضحايا الأمطار كانت لطفلة بينما مشهد انتشال جثتها بـ"لودر" من تحت مياه الأمطار خلع قلوب الملايين إذ خرجت مروة صادق صاحبة الـ9 سنوات كعادتها إلى المدرسة، إلا ان الثلاثاء الماضي كتب نهاية مأسوية لها حيث لم تعد لمنزلها سوى جثة هامدة بعد أن لامست يدها عمود إنارة، سقطت عليه مياه الأمطار، وشيع
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

«كانوا رايحين فرح».. مصرع وإصابة 5 في حادث سيارة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 أخرين في انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة بين الجبلين، بالطريق الدائري الإقليمي، وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، وعلى الفور تم الدفع برجال المرور، وكشفت المعاينة انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص بالطريق الدائري الإقليمي عند منطقة بين الجبلين، بنطاق قسم شرطة التبين، حيث كان مستقلي السيارة في طريقهم لإحضار عروس من "كوافير" بمنطقة حلوان، استعدادا لحفل زفاف أحد أقاربهم، بقرية غمازة بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة.
معالج-روحاني (1)

سهرة حمراء وبائعة مناديل.. كواليس سرقة معالج روحاني بالجيزة

بخطى ثقيلة توجه معالج روحاني، لقسم شرطة الهرم ليحرر بلاغا بتعرضه لحادث سرقة على يد سيدة تعرف عليها عبر فيسبوك، وطلبت منه الحضور إلى منزلها بشارع الثلاثيني بالعمرانية، لعلاج زوجها المصاب بضعف جنسي، إلا انه فوجئ بـ4 رجال أجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، واستولوا على 3 هواتف محمولة وسيارته ومبلغ 6 آلاف جنيه، وفيزا.. وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ضم العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وتوصلت التحريات إلى كذب البلاغ.
اطفاء-حريق

لا خسائر في الأرواح.. إخماد حريق بالموسكي وانهيار عقار بالقاهرة

شب داخل محل بمنطقة الموسكى اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيطه، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وكانت غرفة الحماية المدنية، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، حتى تم إخماد الحريق، ومن جانبه تابع اللواء إبراهيم عبدا لهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، انتهاء أعمال اطفاء الحريق الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.
مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (4)

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار 12 عقارا بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، أثر انهيار عقار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه فور تلقي البلاغ، تم استدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى "ع. م." 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وتم نقله لمستشفى رأس التين، ووفاة "ع. س." 53 عاما، وإصابة "ش. م."، 55 عاما، تصادف مرورهما أسفل العقار وتم نقلهما لمستشفى الأميري.
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جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«ولاية سيناء وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وعدد من شهود الإثبات بالواقعة.
محمود البنا

حراسة مشددة في أولى جلسات محاكمة قاتل «شهيد الشهامة»

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتصدرها نظر محكمة شبين الكوم الكلية «أحداث»، أولى جلسات محاكمة محمد أشرف راجح و3 آخرين، المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالمنوفية محمود البنا، عقب قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد، إذ كان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أمر بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019.
سطو-مسلح

حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
قوات-الشرطة (3)

حشيش وهيروين.. القبض على 9 تجار للمخدرات بـ5 محافظات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزي، والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن: «الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة» من ضبط 9 من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و15 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وثلاث سيارات بنطاق الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة.
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