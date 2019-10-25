رياضة

مصدر أمني: القيادات لم تزر رئيس أحد الأندية في منزله

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م
ستاد القاهرة
ستاد القاهرة
كشف مصدر أمني حقيقة زيارة القيادات الشرطية لأحد رؤساء الأندية، في منزله للتدخل في أزمة تأجيل مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، وأكدت المصادر في تصريحات صحفية، أن هذا الامر لم يحدث على الإطلاق، وليس له أي أساس من الصحة. ومنذ أيام ماضية قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، بسبب التعليمات الأمنية، الأمر الذي رفضته إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأصدرت بيانًا رسميًا تؤكد فيه رفضها الكامل استكمال مسابقة الدوري إلا قبل خوض مباراة الزمالك.
الأمر الذي تطور في الشارع الرياضي وتوجه أشرف صبحي وزير الرياضة إلى منزل رئيس القلعة الحمراء من أجل مناقشة الأزمة، والتأكيد على أن مجلس الجبلاية ليس له أي دخل في تأجيل المباراة وأن الأمر يرجع لتعليمات أمنية، والوصول لحل يرضي جميع الأطراف، الأمر الذي رفضه مجلس الأهلي باستكمال مباريات المسابقة بهذا الترتيب. ليقرر
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ليستر سيتي (2)

ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.
تير-شتيجن

شتيجن: بعد مباراة ليفربول لم أكن أريد العودة للمنزل

تحدث الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، خلال مقابلة صحفية مطولة مع مجلة " 11freunde"، عن دوري أبطال أوروبا، والريمونتادا الشهيرة للبارسا أمام باريس سان جيرمان، وأيضًا الهزيمة أمام ليفربول وروما. وقال شتيجن عن الهزيمة أمام ليفربول وروما: "هذه النتائج لم تأتِ من خطأ تكتيكي، كانت مسألة نفسية، يجب على المرء أن ينظر في هذه القضايا النفسية بعمق". وواصل: "هذا هو السبب في أنني لن أقول أبدًا أن هذا لا يمكن أن يحدث لنا مرة أخرى إلى الأبد، لقد تجمدنا جميعًا لعدم وجود تفسير للأمر".
كهربا

عبد الحفيظ يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع «كهربا وكينو»

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مفاوضات إدارة القلعة الحمراء مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيش البرتغالي، بعدما ربطت العديد من وسائل الإعلام عن نية المارد الأحمر في التعاقد مع لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل، وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لبرنامج الجمعة في مصر: "لا أتحدث عن لاعب ليس في فريقي." وأضاف: "كهربا لاعب جيد لكن في البداية لم يتم طرح الأمر على المدير الفني من الأساس، هناك تسلسل للأمور، يجب عرض اللاعب على المدرب وهو صاحب الرأي الأول في هذا الأمر."
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
سموحة

فرج عامر: سنخوض مواجهة بيراميدز مضطرين

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه؛ مثل الأهلي والزمالك، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية. وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لـ«إم بي سي مصر» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك؛ نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافٍ لإعداد الفريق».
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