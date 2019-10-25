مصدر أمني: القيادات لم تزر رئيس أحد الأندية في منزله

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

ستاد القاهرة

كشف مصدر أمني حقيقة زيارة القيادات الشرطية لأحد رؤساء الأندية، في منزله للتدخل في أزمة تأجيل مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، وأكدت المصادر في تصريحات صحفية، أن هذا الامر لم يحدث على الإطلاق، وليس له أي أساس من الصحة. ومنذ أيام ماضية قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، بسبب التعليمات الأمنية، الأمر الذي رفضته إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأصدرت بيانًا رسميًا تؤكد فيه رفضها الكامل استكمال مسابقة الدوري إلا قبل خوض مباراة الزمالك.

الأمر الذي تطور في الشارع الرياضي وتوجه أشرف صبحي وزير الرياضة إلى منزل رئيس القلعة الحمراء من أجل مناقشة الأزمة، والتأكيد على أن مجلس الجبلاية ليس له أي دخل في تأجيل المباراة وأن الأمر يرجع لتعليمات أمنية، والوصول لحل يرضي جميع الأطراف، الأمر الذي رفضه مجلس الأهلي باستكمال مباريات المسابقة بهذا الترتيب. ليقرر

الأمر الذي تطور في الشارع الرياضي وتوجه أشرف صبحي وزير الرياضة إلى منزل رئيس القلعة الحمراء من أجل مناقشة الأزمة، والتأكيد على أن مجلس الجبلاية ليس له أي دخل في تأجيل المباراة وأن الأمر يرجع لتعليمات أمنية، والوصول لحل يرضي جميع الأطراف، الأمر الذي رفضه مجلس الأهلي باستكمال مباريات المسابقة بهذا الترتيب.



ليقرر بعدها اتحاد الكرة تأجيل مسابقة الدوري الممتاز، لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، في الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 من نفس الشهر الجاري، على أن تستأنف المباريات بنفس ترتيب الجدول المعلن سابقًا مع تأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول.