لا خسائر في الأرواح.. إخماد حريق بالموسكي وانهيار عقار بالقاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

حريق- أرشيفية

شب داخل محل بمنطقة الموسكى اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيطه، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وكانت غرفة الحماية المدنية، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، حتى تم إخماد الحريق، ومن جانبه تابع اللواء إبراهيم عبدا لهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، انتهاء أعمال اطفاء الحريق الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتفقد نائب المحافظ، موقع انهيار العقار رقم 20 بعطفة خليفة من شارع السقيان محمد فريد، واطمئن من عدم وجود أي خسائر في الأرواح، وعدم تأثر العقارات المجاورة. وتابع اللواء ابراهيم عبد الهادي، اعمال إصلاح وتطهير بالوعات الامطار وخاصةً بمواقع تجمع المياه نتيجة لحالة الجو وسقوط الأمطار بالمنطقة الغربية. وخصصت