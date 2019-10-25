شتيجن: بعد مباراة ليفربول لم أكن أريد العودة للمنزل

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

شتيجن

تحدث الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، خلال مقابلة صحفية مطولة مع مجلة " 11freunde"، عن دوري أبطال أوروبا، والريمونتادا الشهيرة للبارسا أمام باريس سان جيرمان، وأيضًا الهزيمة أمام ليفربول وروما. وقال شتيجن عن الهزيمة أمام ليفربول وروما: "هذه النتائج لم تأتِ من خطأ تكتيكي، كانت مسألة نفسية، يجب على المرء أن ينظر في هذه القضايا النفسية بعمق". وواصل: "هذا هو السبب في أنني لن أقول أبدًا أن هذا لا يمكن أن يحدث لنا مرة أخرى إلى الأبد، لقد تجمدنا جميعًا لعدم وجود تفسير للأمر".

وعن الخسارة من ليفربول بالموسم الماضي، قال الألماني: "لم أكن أريد العودة للمنزل بعد المباراة، لم أرغب بمواجهة زوجتي وأمي، ماذا سأقول؟ لم نتمكن من التأهل رغم إننا كنا متقدمين بنتيجة 3-0 في الذهاب". وأردف: "لحسن الحظ لم يسألوني عن ذلك، مباراتي ليفربول وروما كانت قاسية جدًا علينا نحن والجماهير". وعن

وعن الخسارة من ليفربول بالموسم الماضي، قال الألماني: "لم أكن أريد العودة للمنزل بعد المباراة، لم أرغب بمواجهة زوجتي وأمي، ماذا سأقول؟ لم نتمكن من التأهل رغم إننا كنا متقدمين بنتيجة 3-0 في الذهاب".



وأردف: "لحسن الحظ لم يسألوني عن ذلك، مباراتي ليفربول وروما كانت قاسية جدًا علينا نحن والجماهير".



وعن مباراة الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان قال: "بعد الخسارة في الذهاب 4-0، كنا نلعب على أرضنا، المدرب منحنا ثقة وقناعة لم أحصل عليها من قبل ولا أصدق ما شعرنا به".



وأتم شتيجن: "الهدف الأول في الدقائق الأولى ساعدنا كثيرًا، بعد هدف كافاني صرخت في المدافعين، وقلت نحن برشلونة لن نستسلم، شعرت بأنني قائد جيش، رأيت اللاعبين انزلوا رؤوسهم ولم أكن أرغب بالتفكير بأي أمر سلبي".