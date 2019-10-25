جريمة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار 12 عقارا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
انهيار عقار بالإسكندرية
انهيار عقار بالإسكندرية
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، أثر انهيار عقار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه فور تلقي البلاغ، تم استدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى "ع. م." 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وتم نقله لمستشفى رأس التين، ووفاة "ع. س." 53 عاما، وإصابة "ش. م."، 55 عاما، تصادف مرورهما أسفل العقار وتم نقلهما لمستشفى الأميري.
وأضافت نجوى، أن العقار مكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان وصادر له قرار هدم من الحي، وأنه تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار. وأزيلت الأجزاء المعلقة من العقار، والتي كانت تمثل خطورة على المارة، وأيضًا تم قطع المرافق من غاز وكهرباء عن المنطقة، لتأمين المواطنين
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

«كانوا رايحين فرح».. مصرع وإصابة 5 في حادث سيارة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 أخرين في انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة بين الجبلين، بالطريق الدائري الإقليمي، وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، وعلى الفور تم الدفع برجال المرور، وكشفت المعاينة انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص بالطريق الدائري الإقليمي عند منطقة بين الجبلين، بنطاق قسم شرطة التبين، حيث كان مستقلي السيارة في طريقهم لإحضار عروس من "كوافير" بمنطقة حلوان، استعدادا لحفل زفاف أحد أقاربهم، بقرية غمازة بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة.
معالج-روحاني (1)

سهرة حمراء وبائعة مناديل.. كواليس سرقة معالج روحاني بالجيزة

بخطى ثقيلة توجه معالج روحاني، لقسم شرطة الهرم ليحرر بلاغا بتعرضه لحادث سرقة على يد سيدة تعرف عليها عبر فيسبوك، وطلبت منه الحضور إلى منزلها بشارع الثلاثيني بالعمرانية، لعلاج زوجها المصاب بضعف جنسي، إلا انه فوجئ بـ4 رجال أجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، واستولوا على 3 هواتف محمولة وسيارته ومبلغ 6 آلاف جنيه، وفيزا.. وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ضم العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وتوصلت التحريات إلى كذب البلاغ.
اطفاء-حريق

لا خسائر في الأرواح.. إخماد حريق بالموسكي وانهيار عقار بالقاهرة

شب داخل محل بمنطقة الموسكى اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيطه، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وكانت غرفة الحماية المدنية، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، حتى تم إخماد الحريق، ومن جانبه تابع اللواء إبراهيم عبدا لهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، انتهاء أعمال اطفاء الحريق الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.
جثة (3)

22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
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اطفاء-حريق

لا خسائر في الأرواح.. إخماد حريق بالموسكي وانهيار عقار بالقاهرة

شب داخل محل بمنطقة الموسكى اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيطه، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وكانت غرفة الحماية المدنية، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، حتى تم إخماد الحريق، ومن جانبه تابع اللواء إبراهيم عبدا لهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، انتهاء أعمال اطفاء الحريق الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.
اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (2)

إصابة 3 أشخاص في انهيار بعقارين بالإسكندرية

أُصيب ثلاثة أشخاص فى سقوط سقف عقار بمنطقة القصعى بحي شرق الإسكندرية، مساء الخميس، فيما انهار أجزاء من عقار بحي الجمرك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الرمل، يفيد بورود بلاغ يفيد بسقوط سقف بالدور الأرضى للعقار رقم 8 بشارع السكرى متفرع من شارع الكاشف بمنطقة القصعى، فانتقلت الجهات الأمنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ، بالإضافة إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، ورافقها فريق هندسي متخصص، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة لتأمين السكان والمارة.
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بكرموز

شهدت منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، ما تسبب فى مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان العقار المنهار، وتولى رجال الإنقاذ رفع الأنقاض لاستخراج الضحايا، بينما نقلتهم سيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج، وتبين من الفحص الأولى لرجال الحي أن المنزل مقام منذ سنوات طويلة بنظام البناء القديم، وهو عبارة عن حوائط حاملة وليس أعمدة خرسانية، وأسقف خشبية وليست خرسانة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة.
القبض على متهمين - أرشيفية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه حيث تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم باب شرقى مستقلاً سيارة "فان"، قام مجهولان من مستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه خلالها بالضرب "دون إصابات" والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، هاتفه المحمول كرهاً عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولى.
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