مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار 12 عقارا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

انهيار عقار بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، أثر انهيار عقار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه فور تلقي البلاغ، تم استدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى "ع. م." 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وتم نقله لمستشفى رأس التين، ووفاة "ع. س." 53 عاما، وإصابة "ش. م."، 55 عاما، تصادف مرورهما أسفل العقار وتم نقلهما لمستشفى الأميري.

وأضافت نجوى، أن العقار مكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان وصادر له قرار هدم من الحي، وأنه تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار.وأزيلت الأجزاء المعلقة من العقار، والتي كانت تمثل خطورة على المارة، وأيضًا تم قطع المرافق من غاز وكهرباء عن المنطقة، لتأمين المواطنين