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القاهرة السينمائي يمنح شريف عرفة جائزة فاتن حمامة

شريف عرفة: لم أسع يوما إلى تكريم ولم أنتظر أبدا جائزة أقدم أفلامي للناس وأحصل على مكافأتي من نظرات عيونهم عندما يقبلون أو يعلقون أو يثار الجدل حول فيلم يحمل توقيعي
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
المخرج شريف عرفة
المخرج شريف عرفة
يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
يقول المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن المخرج شريف عرفة بلا شك أحد أيقونات السينما المصرية، يجيد استخدام سحر السينما في إبهار الجمهور، واستطاع في أعماله أن يجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، مشيرا إلى أنه مثل يحتذى به، لقدرته على التجدد ومواكبة تطورات الصناعة في أعماله، دون أن يتوقف
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محمد-إمام

بشعلة نار وسط جماجم.. محمد إمام يتصدر أول أفيش لـ«لص بغداد»

?طرحت شركة "سينرجى فيلمز"، اليوم الخميس، الأفيش الدعائي الأول لفيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في شهر يناير المقبل، وتصدر محمد إمام الأفيش حاملًا شعلة نار وسط الجماجم وعالم الفضاء، وتعمل الشركة المنتجة بقيادة أحمد بدوي، مدير عام الشركة، على تجهيز برومو دعائى أول لطرحه خلال الأيام المقبلة، وفى نفس الوقت يعكف مخرج العمل على الانتهاء من مونتاج ومكساج الفيلم الذي يتبقى له 4 أيام تصوير، حتى يتم الانتهاء منه نهائيا.
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المخرجة مى المصري: اتربيت على أفلام يوسف شاهين

مى المصرى.. هى مخرجة أفلام فلسطينية، يحمل عقلها الكثير من الثقافات المختلفة وذلك لكونها من أب فلسطينى وأم أمريكية، تربّت فى بيروت حيث عاشت معظم حياتها وتزوجت هناك من مخرج الأفلام اللبنانى جان شمعون وقدمت معه العديد من الأفلام وأنجبا ابنتين نور وهناء، ولكن رغم تعدد الأماكن التى عاشت فيها "المصرى" فإن القضية التى كانت مهمومة بها دائما هى فلسطين، وأخرجت ثمانية أفلام، معظمها كانت تتحدث عن الوضع هناك، فهى دائما تحلم أن تنقل تاريخ ما يحدث فى فلسطين وتوثقه عن طريق السينما، فهى أسلوبها الوحيد للتعبير ونقل ما تحمله من أفكار إلى العالم كله.
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أبطال «لما بنتولد» في العرض الخاص للفيلم (صور)

حضر الفنان عمرو عابد العرض الخاص لفيلمه "لما بنتولد"، الذى اقيم، أمس الأربعاء، بصحبه أبطال الفيلم: ابتهال الصريطي، محمد حاتم، أمير عيد، بسنت شوقي، والمخرج تامر عزت. كما سيسافر عمرو عابد إلى تونس ليحضر مشاركه الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ30، وحضر العرض الخاص عدد من النجوم ليشاركو عابد الاحتفال بعرض الفيلم، ومنهم: كريم قاسم، محمود الليثي، هاني عادل، صدقي شاكر، محمود صيام، ويجسد عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" دور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل.
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سيد-رجب (2)

«حبيب» و«نجمة الصبح» في «أيام قرطاج السينمائية»

ينافس فيلم «حبيب» للمخرج شادي فؤاد في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بـ"أيام قرطاج السينمائية" في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره، يعمل فى صالون الحلاقة الخاص به، ويكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب. يقوم ببطولة الفيلم النجوم "سيد رجب، سلوى محمد علي، على صبحي"، وهو إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني وS Productions، ومن تأليف وإخراج شادي فؤاد.
فيلم يوم وليلة

«عمى ألوان» و«يوم وليلة» بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

يشارك الفيلمان المصريان "عمى ألوان" و"يوم وليلة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي ينطلق بدولة المغرب الشقيقة غدا، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري. ويفتتح غدا الفيلم الروائي الطويل (يوم وليلة) فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، حيث ينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، وتدور أحداثه حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الإجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرضون لها.
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