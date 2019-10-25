ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

ليستر سيتي

في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.

في الدقيقة 17 تمكن يوري تيليمانس من تسجيل الهدف الثاني، وسجل أيوزي بيريز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 19 و39 على الترتيب، وقبل نهاية الشوط الأول سجل جيمي فاردي الهدف الخامس، لينتهي الشوط بنتيجة 5-0. في الشوط الثاني لم يختلف أداء الثعالب عن الشوط الأول، واستمر اللاعبون على نفس النهج، سهولة في

في الدقيقة 17 تمكن يوري تيليمانس من تسجيل الهدف الثاني، وسجل أيوزي بيريز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 19 و39 على الترتيب، وقبل نهاية الشوط الأول سجل جيمي فاردي الهدف الخامس، لينتهي الشوط بنتيجة 5-0.



في الشوط الثاني لم يختلف أداء الثعالب عن الشوط الأول، واستمر اللاعبون على نفس النهج، سهولة في الأداء وبراعة في التسجيل، ونجح أيوزي بيريز في تسجيل الهدف الثالث له (هاتريك) والسادس لفريقه في الدقيقة 57، بعدها بدقيقة واحدة أصبح الأمر وكأنها حفلة وتمكن جيمي فاردي من تسجيل الهدف السابع في الدقيقة 57.



وفي الـ5 دقائق الأخيرة تمكن جيمس ماديسون من تسجيل الهدف الثامن من ركلة حرة مباشرة أسكنها في الشباك بطريقة ولا أروع، وأختتم فاردي حفلة الأهداف بتسجيل الهدف الثالث له (الهاتريك) والتاسع لفريقه من ركلة جزاء في نهاية المباراة.