رياضة

ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.
في الدقيقة 17 تمكن يوري تيليمانس من تسجيل الهدف الثاني، وسجل أيوزي بيريز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 19 و39 على الترتيب، وقبل نهاية الشوط الأول سجل جيمي فاردي الهدف الخامس، لينتهي الشوط بنتيجة 5-0. في الشوط الثاني لم يختلف أداء الثعالب عن الشوط الأول، واستمر اللاعبون على نفس النهج، سهولة في
اقرأ المزيد
تير-شتيجن

شتيجن: بعد مباراة ليفربول لم أكن أريد العودة للمنزل

تحدث الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، خلال مقابلة صحفية مطولة مع مجلة " 11freunde"، عن دوري أبطال أوروبا، والريمونتادا الشهيرة للبارسا أمام باريس سان جيرمان، وأيضًا الهزيمة أمام ليفربول وروما. وقال شتيجن عن الهزيمة أمام ليفربول وروما: "هذه النتائج لم تأتِ من خطأ تكتيكي، كانت مسألة نفسية، يجب على المرء أن ينظر في هذه القضايا النفسية بعمق". وواصل: "هذا هو السبب في أنني لن أقول أبدًا أن هذا لا يمكن أن يحدث لنا مرة أخرى إلى الأبد، لقد تجمدنا جميعًا لعدم وجود تفسير للأمر".
ستاد القاهرة الدولى قبل ساعات من النهائى الافريقى (4)

مصدر أمني: القيادات لم تزر رئيس أحد الأندية في منزله

كشف مصدر أمني حقيقة زيارة القيادات الشرطية لأحد رؤساء الأندية، في منزله للتدخل في أزمة تأجيل مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، وأكدت المصادر في تصريحات صحفية، أن هذا الامر لم يحدث على الإطلاق، وليس له أي أساس من الصحة. ومنذ أيام ماضية قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، بسبب التعليمات الأمنية، الأمر الذي رفضته إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأصدرت بيانًا رسميًا تؤكد فيه رفضها الكامل استكمال مسابقة الدوري إلا قبل خوض مباراة الزمالك.
كهربا

عبد الحفيظ يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع «كهربا وكينو»

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مفاوضات إدارة القلعة الحمراء مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيش البرتغالي، بعدما ربطت العديد من وسائل الإعلام عن نية المارد الأحمر في التعاقد مع لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل، وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لبرنامج الجمعة في مصر: "لا أتحدث عن لاعب ليس في فريقي." وأضاف: "كهربا لاعب جيد لكن في البداية لم يتم طرح الأمر على المدير الفني من الأساس، هناك تسلسل للأمور، يجب عرض اللاعب على المدرب وهو صاحب الرأي الأول في هذا الأمر."
اقرأ المزيد من الأخبار
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ايفرتون

إيفرتون يحصد 3 نقاط غالية بعد الفوز على وست هام

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ظهر اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". أحرز بيرنارد الهدف الأول في الدقيقة 17، وأضاف سيلجي سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرتفع بذلك رصيد إيفرتون إلى 10 نقاط يصعد بهم للمركز الثاني عشر بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن.
فان دايك

فان دايك يعلق على فارق النقاط مع مانشستر سيتي

أشار المدافع فيرجيل فان دايك، إلى عدم إهتمام فريقه ليفربول بفارق النقاط الحالي بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي ذلك بعدما سقط السيتي بصورة مفاجأة على ملعبه في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون، في الوقت الذي تغلب فيه الريدز على ليستر سيتي، ليستع الفارق بينهما إلى 8 نقاط بعد مرور 8 جولات، وقال فان دايك لشبكة "سكاي سبورتس": " حتى الآن نحن نحصد النقاط، وهناك دائمًا مجال للتحسين، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط على جميع المباريات ولا ننظر إلى فارق النقاط مع الآخرين، ومن ضمنهم مانشستر سيتي".
ليستر سيتي‎

ليستر يسقط نيوكاسل بخماسية ويناطح كبار البريمرليج

نجح فريق ليستر سيتي في حصد فوز سهل أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب كينج باور معقل ليستر، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل لصالح فريق الثعالب كل من ريكاردو دومينجوس باروزا بيريرا، وجيمى فاردى (هدفين) وبول دوميت (هدفًا فى مرماه). بهذا الفوز بدأ ليستر سيتي يناطح الأربعة الكبار محتلا المركز الثالث برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ16 نقطة، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]