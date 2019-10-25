سهرة حمراء وبائعة مناديل.. كواليس سرقة معالج روحاني بالجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

معالج روحاني-أرشيفية

بخطى ثقيلة توجه معالج روحاني، لقسم شرطة الهرم ليحرر بلاغا بتعرضه لحادث سرقة على يد سيدة تعرف عليها عبر فيسبوك، وطلبت منه الحضور إلى منزلها بشارع الثلاثيني بالعمرانية، لعلاج زوجها المصاب بضعف جنسي، إلا انه فوجئ بـ4 رجال أجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، واستولوا على 3 هواتف محمولة وسيارته ومبلغ 6 آلاف جنيه، وفيزا.. وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ضم العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وتوصلت التحريات إلى كذب البلاغ.

الرواية الحقيقة والتحريات، دلت على أن المعالج الروحاني تعرف على سيدة عبر "فيسبوك" وتوجه إلى منزلها لممارسة الجنس معها وإحدى صديقاتها، وعند وصوله لشقتها فوجئ بـ4 رجال قاموا بتصويره في أوضاع مخلة. "بائعة مناديل" كانت البداية في الوصول للشقة محل الواقعة بشارع الثلاثيني، حيث تحصل على مبلغ مالي من المسروقات