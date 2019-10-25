جريمة

سهرة حمراء وبائعة مناديل.. كواليس سرقة معالج روحاني بالجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
معالج روحاني-أرشيفية
معالج روحاني-أرشيفية
بخطى ثقيلة توجه معالج روحاني، لقسم شرطة الهرم ليحرر بلاغا بتعرضه لحادث سرقة على يد سيدة تعرف عليها عبر فيسبوك، وطلبت منه الحضور إلى منزلها بشارع الثلاثيني بالعمرانية، لعلاج زوجها المصاب بضعف جنسي، إلا انه فوجئ بـ4 رجال أجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، واستولوا على 3 هواتف محمولة وسيارته ومبلغ 6 آلاف جنيه، وفيزا.. وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ضم العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وتوصلت التحريات إلى كذب البلاغ.
الرواية الحقيقة والتحريات، دلت على أن المعالج الروحاني تعرف على سيدة عبر "فيسبوك" وتوجه إلى منزلها لممارسة الجنس معها وإحدى صديقاتها، وعند وصوله لشقتها فوجئ بـ4 رجال قاموا بتصويره في أوضاع مخلة. "بائعة مناديل" كانت البداية في الوصول للشقة محل الواقعة بشارع الثلاثيني، حيث تحصل على مبلغ مالي من المسروقات
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

«كانوا رايحين فرح».. مصرع وإصابة 5 في حادث سيارة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 أخرين في انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة بين الجبلين، بالطريق الدائري الإقليمي، وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، وعلى الفور تم الدفع برجال المرور، وكشفت المعاينة انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص بالطريق الدائري الإقليمي عند منطقة بين الجبلين، بنطاق قسم شرطة التبين، حيث كان مستقلي السيارة في طريقهم لإحضار عروس من "كوافير" بمنطقة حلوان، استعدادا لحفل زفاف أحد أقاربهم، بقرية غمازة بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة.
اطفاء-حريق

لا خسائر في الأرواح.. إخماد حريق بالموسكي وانهيار عقار بالقاهرة

شب داخل محل بمنطقة الموسكى اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيطه، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وكانت غرفة الحماية المدنية، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، حتى تم إخماد الحريق، ومن جانبه تابع اللواء إبراهيم عبدا لهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، انتهاء أعمال اطفاء الحريق الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.
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22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (4)

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار 12 عقارا بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، أثر انهيار عقار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه فور تلقي البلاغ، تم استدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى "ع. م." 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وتم نقله لمستشفى رأس التين، ووفاة "ع. س." 53 عاما، وإصابة "ش. م."، 55 عاما، تصادف مرورهما أسفل العقار وتم نقلهما لمستشفى الأميري.
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اللواء-محمد-منصور-مدير-أمن-القاهرة

بلاغ أجنبية يقود مباحث العاصمة لـ«عصابة النشالين»

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، اللواء محمد منصور، اليوم الإثنين، غموض تعدد بلاغات سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، إذ تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص (أدلت بأوصافه التقريبية) قام بدفعها داخل الشقة والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (مبالغ مالية، 5 كروت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها)، ولاذ بالفرار.
سرقة-شقق

مباحث الجيزة تكشف غموض سرقة مساكن الحي الراقي

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات، وفق إستراتيجية وخطة الوزارة الموضوعة بمعرفة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب.
تشكيل-عصابة

مباحث الجيزة تنهي رحلة عصابة «المغامرين الخمسة»

5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمون في محافظتي الجيزة والإسكندرية، جمعهم هدف غير مشروع، فعمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، ووقع اختيارهم على مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ليكون مسرحا لتنفيذ جرائمهم ظنا أن فعلتهم لن تنكشف خباياها، إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي، أنهت رحلة "المغامرين الخمسة".
توك-توك

«على جنب يا أسطى».. حل لغز سرقة التوك توك بالجيزة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات وضبط القائمين عليها، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطرة، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" من قائديها عقب استدراجهم بزعم توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة مركز أوسيم.
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