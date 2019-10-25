الأهلي يكشف مواعيد مبارياته في دوري أبطال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-20، حيث نجح المارد الأحمر في بلوغ دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وأوقعت القرعة الفريق في المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الكاف أرسل مواعيد أول ثلاثة مباريات في دور المجموعات تبدأ بمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل بتونس.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن المباراة الثانية ستكون في السادس من شهر ديسمبر المقبل لتكون أمام فريق الهلال السوداني، والمقرر إقامتها في مصر لكن لم يتم تحديد الملعب حتى الأن. وواصل: المباراة الثالثة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ستقام في مصر يوم 28 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا للخطاب". وأتم عبد الحفيظ