رياضة

الأهلي يكشف مواعيد مبارياته في دوري أبطال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
الأهلي
الأهلي
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-20، حيث نجح المارد الأحمر في بلوغ دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وأوقعت القرعة الفريق في المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الكاف أرسل مواعيد أول ثلاثة مباريات في دور المجموعات تبدأ بمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل بتونس.
وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن المباراة الثانية ستكون في السادس من شهر ديسمبر المقبل لتكون أمام فريق الهلال السوداني، والمقرر إقامتها في مصر لكن لم يتم تحديد الملعب حتى الأن. وواصل: المباراة الثالثة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ستقام في مصر يوم 28 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا للخطاب". وأتم عبد الحفيظ
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مصر -وبتسوانا (5)

البدري يعلن قائمة المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .
ليستر سيتي (2)

ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.
تير-شتيجن

شتيجن: بعد مباراة ليفربول لم أكن أريد العودة للمنزل

تحدث الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، خلال مقابلة صحفية مطولة مع مجلة " 11freunde"، عن دوري أبطال أوروبا، والريمونتادا الشهيرة للبارسا أمام باريس سان جيرمان، وأيضًا الهزيمة أمام ليفربول وروما. وقال شتيجن عن الهزيمة أمام ليفربول وروما: "هذه النتائج لم تأتِ من خطأ تكتيكي، كانت مسألة نفسية، يجب على المرء أن ينظر في هذه القضايا النفسية بعمق". وواصل: "هذا هو السبب في أنني لن أقول أبدًا أن هذا لا يمكن أن يحدث لنا مرة أخرى إلى الأبد، لقد تجمدنا جميعًا لعدم وجود تفسير للأمر".
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كوليبالي

بالمستندات.. الأهلي ينهي أزمة كوليبالي مع النجم

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، والذي هرب من صفوف الفريق دون علم النادي في مايو 2017 وبدون أسباب يستند إليها. وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادي، وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليونا وأربعمئة ألف دولار، ولم يكتفِ اللاعب بالهروب، بل هاجم الأهلي من العاصمة الإنجليزية لندن، واتهم الجهاز الفني بمعاملته بشكل سيئ، وهو ما اتضح عدم صحته بعد ذلك.
الأهلي

الكاف ينعش خزينة الأهلي بـ10 ملايين و500 ألف جنيه

أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خزينة النادي الأهلي بنحو 10 ونصف مليون جنيه مصري خلال الأيام الماضية، بعد أن أودع المبلغ المذكور داخل الحسابات الجارية للقلعة الحمراء، وذلك قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.. وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات البطولة الإفريقية من دور ربع النهائي عقب الخسارة من نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
على-معلول

علي معلول: لماذا تسبني الجماهير التونسية؟

تحدث التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب تألقه في المباراة التي تجمع المارد الأحمر أمام الفرق التونسية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه شىء طبيعي، وقال معلول في تصريحات لموقع فوت 24 التونسي: "وقوع الأهلي مع النجم الساحلي في مجموعة واحدة؟ هذا ما فضلته القرعة وقررته". وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

شوبير يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك وجينيراسيون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيصدر قرارا بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2020، بعدما تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، إذ أكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى على راديو "أون سبورت إف إم"، أن معلومة إقامة المباراة حصل عليها من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي، على أن يتحدد بناءً على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل من الزمالك وجينيراسيون إلى دور المجموعات.
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