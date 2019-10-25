«كانوا رايحين فرح».. مصرع وإصابة 5 في حادث سيارة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 أخرين في انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة بين الجبلين، بالطريق الدائري الإقليمي، وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، وعلى الفور تم الدفع برجال المرور، وكشفت المعاينة انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص بالطريق الدائري الإقليمي عند منطقة بين الجبلين، بنطاق قسم شرطة التبين، حيث كان مستقلي السيارة في طريقهم لإحضار عروس من "كوافير" بمنطقة حلوان، استعدادا لحفل زفاف أحد أقاربهم، بقرية غمازة بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة.

وكشفت المعاينة أن عجلة القيادة، اختلت بيد السائق لتصطدم بالرصيف، ما أدى لانقلابها ومصرع كلا من سيد رضا يوسف فوزي وإصابة الـ3 آخرين، وتم نقلهم في سيارة الإسعاف إلى مستشفي القصر العيني، لتلقي العلاج اللازم. وتم التحفظ على المتوفيين تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة، فيما يعكف رجال