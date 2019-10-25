الأرصاد عن اقتراب إعصار من مصر: لا يمكن.. لكن انتظروا أمطار غزيرة
٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
أمطار - أرشيفية
علق الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على توقعات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن يضرب بعض المناطق في مصر، إعصار مداري نادر، ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى فيضانات ساحلية، وشكك زكي، في المصطلحات التي استخدمها تقرير ناسا، مؤكدا أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط مغلق، ولا يمكن حدوث إعصار فيه، موضحا أن ما حدث هو منخفض قبرص الذي يحدث كل عام، مشيرا إلى أن سبب اقتراب هيئته من الإعصار، هو أن المنخفض لاقى تغذية من طبقات الجو العليا، وحدث تعمق له.
وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، أن منخفض قبرص الممتد موجود فوق البلاد، وخلال الساعات المقبلة سيغزو عدد من محافظات الجمهورية، ويغطي السواحل والدلتا وشمال شرق البلاد، وشمال سيناء، مشيرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، إلى أن المنخفض سيتعمق وتصحبه أمطار رعدية
وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، أن منخفض قبرص الممتد موجود فوق البلاد، وخلال الساعات المقبلة سيغزو عدد من محافظات الجمهورية، ويغطي السواحل والدلتا وشمال شرق البلاد، وشمال سيناء، مشيرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، إلى أن المنخفض سيتعمق وتصحبه أمطار رعدية على السواحل والدلتا، كما يمتد إلى شمال سيناء، وقد يحدث سيول لوجود هذا المنخفض المتعمق.
ونوه زكي،، بأنه سيكون هناك أمطار غزيرة على السواحل والدلتا ويصاحبها هواء شديد، موضحاً أن معظم محافظات الدلتا ستتأثر من هذا المنخفض، والذى سيكون فى وقت متأخر مساء اليوم، مستكملا: "القاهرة سيطالها جزء من المنخفض الجوي، ولكن سيكون أمطار متفرقة ومختلفة الشدة، وسيستمر ذلك الوضع إلى يوم غد، وتنحصر فرص سقوط الأمطار بحلول يوم الأحد، ثم ينتهى ويتلاشى المنخفض".
وأجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك فى إطار متابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات، واطمأن الوزير، من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار اليوم الجمعة بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها علي مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها. (المزيد)