الأرصاد عن اقتراب إعصار من مصر: لا يمكن.. لكن انتظروا أمطار غزيرة

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

أمطار - أرشيفية

علق الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على توقعات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن يضرب بعض المناطق في مصر، إعصار مداري نادر، ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى فيضانات ساحلية، وشكك زكي، في المصطلحات التي استخدمها تقرير ناسا، مؤكدا أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط مغلق، ولا يمكن حدوث إعصار فيه، موضحا أن ما حدث هو منخفض قبرص الذي يحدث كل عام، مشيرا إلى أن سبب اقتراب هيئته من الإعصار، هو أن المنخفض لاقى تغذية من طبقات الجو العليا، وحدث تعمق له.

وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، أن منخفض قبرص الممتد موجود فوق البلاد، وخلال الساعات المقبلة سيغزو عدد من محافظات الجمهورية، ويغطي السواحل والدلتا وشمال شرق البلاد، وشمال سيناء، مشيرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، إلى أن المنخفض سيتعمق وتصحبه أمطار رعدية