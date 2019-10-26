رياضة

البدري يعلن قائمة المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

تحرير:أحمد بركات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
مصر وبتسوانا
مصر وبتسوانا
أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .
وشملت القائمة تواجد 6 لاعبين وهم:- أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)  محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ) ويرسل محمد بركات مدير المنتخب
اقرأ المزيد
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

الأهلي يكشف مواعيد مبارياته في دوري أبطال إفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-20، حيث نجح المارد الأحمر في بلوغ دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وأوقعت القرعة الفريق في المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الكاف أرسل مواعيد أول ثلاثة مباريات في دور المجموعات تبدأ بمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل بتونس.
ليستر سيتي (2)

ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.
تير-شتيجن

شتيجن: بعد مباراة ليفربول لم أكن أريد العودة للمنزل

تحدث الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، خلال مقابلة صحفية مطولة مع مجلة " 11freunde"، عن دوري أبطال أوروبا، والريمونتادا الشهيرة للبارسا أمام باريس سان جيرمان، وأيضًا الهزيمة أمام ليفربول وروما. وقال شتيجن عن الهزيمة أمام ليفربول وروما: "هذه النتائج لم تأتِ من خطأ تكتيكي، كانت مسألة نفسية، يجب على المرء أن ينظر في هذه القضايا النفسية بعمق". وواصل: "هذا هو السبب في أنني لن أقول أبدًا أن هذا لا يمكن أن يحدث لنا مرة أخرى إلى الأبد، لقد تجمدنا جميعًا لعدم وجود تفسير للأمر".
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يعقد اجتماعًا مع جهازه بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.
محمد بركات

بركات يكشف عدد اللاعبين الذين استقر عليهم البدري

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، استقر على حصر دائرة اختياراته ما بين 40 لاعبًا للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة، وأوضح بركات في بيان أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللاعبين الـ40 سيتم اختيار أفضل العناصر الإيجابية منهم، التي تخدم الفريق الوطني للمشاركة في المباراتين الرسميتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال المدة الزمنية القصيرة يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

كوكا يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام بتسوانا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

«مصر VS بتسوانا».. 7 أهداف في 5 مواجهات

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]