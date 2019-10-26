البدري يعلن قائمة المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

تحرير:أحمد بركات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

مصر وبتسوانا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .

وشملت القائمة تواجد 6 لاعبين وهم:- أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ) ويرسل محمد بركات مدير المنتخب

وشملت القائمة تواجد 6 لاعبين وهم:-



أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)



محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )



محمد النني (بشكتاش التركي)



أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)



محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)



محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي )



ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين غدا السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، على أن ينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.