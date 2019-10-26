السيتي يبحث عن التدارك أمام أستون فيلا

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

مانشستر سيتي

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ماشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، نظيره أستون فيلا الـ12 برصيد 11 نقطة، على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وسبق وأن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لأستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل، وفي تلك المباريات سجل لاعبو السيتي 72 هدفًا واهتزت شباكهم بـ35 هدفًا، ويسعى السيتي لتعويض خسارته الأخيرة على ملعبه أمام وولفرهامبتون.

وضمن مباريات نفس الجولة يرحل تشيلسي الرابع برصيد 17 نقطة لمواجهة بيرنلي الثامن برصيد 12 نقطة على ملعب تيرف مور في تمام الساعة 6:30 مساء. وتواجه الفريقان 19 مرات من قبل في الدوري، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهة وحيدة، وسجل البلوز في تلك المباريات 23 هدفًا واهتزت