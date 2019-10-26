رياضة

السيتي يبحث عن التدارك أمام أستون فيلا

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ماشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، نظيره أستون فيلا الـ12 برصيد 11 نقطة، على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وسبق وأن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لأستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل، وفي تلك المباريات سجل لاعبو السيتي 72 هدفًا واهتزت شباكهم بـ35 هدفًا، ويسعى السيتي لتعويض خسارته الأخيرة على ملعبه أمام وولفرهامبتون.
وضمن مباريات نفس الجولة يرحل تشيلسي الرابع برصيد 17 نقطة لمواجهة بيرنلي الثامن برصيد 12 نقطة على ملعب تيرف مور في تمام الساعة 6:30 مساء. وتواجه الفريقان 19 مرات من قبل في الدوري، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهة وحيدة، وسجل البلوز في تلك المباريات 23 هدفًا واهتزت
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لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
مرتضى منصور (1)

مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
تريزيجيه‎

تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
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تشيلسي‎

تشيلسي يفوز على نيوكاسل ونوريتش يتعادل مع بورنموث

نجح فريق تشيلسي فى تحقيق فوزٍ غالٍ على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت فى إطار الاسبوع الـتاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، أحرز هدف المباراة الوحيد للبلوز اللاعب ماركوس ألونسو في الدقيقة 73 من زمن اللقاء. بذلك يصل رصيد تشيلسي إلى 17 نقطة فى المركز الثالث في جدول الدوري، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 8 نقاط يحتل بها المركز الثامن عشر في جدول ترتيب المسابقة.
مانشستر سيتي

السيتي في مهمة رد الاعتبار أمام كريستال بالاس

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل توتنهام نظيره واتفورد الساعة الرابعة عصرًا على ملعب توتنهام هوتسبير، ويحتل السبيرز المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
دي بروين‎

السيتي يستعيد هذا الثنائي قبل موقعة كريستال بالاس

استعاد مانشستر سيتي، نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، الذي شارك تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ التي تعرض لها، وأبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية، وأصبح جاهزًا للظهور في المباراة القادمة، التي يلعبها الفريق السماوي أمام نظيره كريستال بالاس، في السادسة ونصف مساء السبت المقبل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما غاب منذ مواجهة إيفرتون في اللقاء الذي أقيم الشهر الماضي.
مانشستر سيتي

الأحد الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يستمر الدوري المصري بمواجهة الجونة أمام مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وستكون المواجهة الأبرز في «الإجيبشن ليج» هي التي ستجمع بين الزمالك ونادي مصر، في الثامنة مساء اليوم، وفي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يلعب مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون، وساوثهامبتون ضد تشيلسي، وأرسنال ضد بورنموث، أما في الخامسة فيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل، في ختام الجولة الثامنة.
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