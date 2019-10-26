شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

أمطار - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 20 26شبين الكوم 19 26طنطا 19 25دمنهور 19 25الإسكندرية 19 26بلطيم 19 25مطروح 18 26السلوم 17 25سيوة 16 26بورسعيد 20 25دمياط 20 25الزقازيق 20 25الإسماعيلية 19 25السويس 20 26العريش 18 24رفح 18 24رأس سدر 19 27نخل 10 24نويبع 20 27طابا 21 26كاترين 10

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 26

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 25

دمنهور 19 25

الإسكندرية 19 26

بلطيم 19 25

مطروح 18 26

السلوم 17 25

سيوة 16 26

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 20 25

الإسماعيلية 19 25

السويس 20 26

العريش 18 24

رفح 18 24

رأس سدر 19 27

نخل 10 24

نويبع 20 27

طابا 21 26

كاترين 10 22

الطور 20 29

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 20 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 28

سوهاج 17 28

قنا 18 29

الأقصر 17 30

أسوان 18 31

أبوسمبل 17 29

الوادى الجديد 22 30

شلاتين 23 31

ابو رماد 22 30

حلايب 24 28

رأس حدربة 23 28









