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شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 20 26شبين الكوم 19 26طنطا 19 25دمنهور 19 25الإسكندرية 19 26بلطيم 19 25مطروح 18 26السلوم 17 25سيوة 16 26بورسعيد 20 25دمياط 20 25الزقازيق 20 25الإسماعيلية 19 25السويس 20 26العريش 18 24رفح 18 24رأس سدر 19 27نخل 10 24نويبع 20 27طابا 21 26كاترين 10
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امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (2)

الأرصاد عن اقتراب إعصار من مصر: لا يمكن.. لكن انتظروا أمطار غزيرة

علق الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على توقعات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن يضرب بعض المناطق في مصر، إعصار مداري نادر، ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى فيضانات ساحلية، وشكك زكي، في المصطلحات التي استخدمها تقرير ناسا، مؤكدا أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط مغلق، ولا يمكن حدوث إعصار فيه، موضحا أن ما حدث هو منخفض قبرص الذي يحدث كل عام، مشيرا إلى أن سبب اقتراب هيئته من الإعصار، هو أن المنخفض لاقى تغذية من طبقات الجو العليا، وحدث تعمق له.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (4)

تأجيل الدراسة في 5 محافظات بسبب الأمطار

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك فى إطار متابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات، واطمأن الوزير، من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار اليوم الجمعة بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها علي مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها.
المظاهرات- في- لبنان (5)

بعد اشتباكات عنيفة.. انسحاب أنصار «حزب الله» من تظاهرات بيروت

انسحبت المجموعات المؤيدة والمناصرة لـ"حزب الله" من ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، بعد اشتباكات ومصادمات دامية وقعت بينهم وبين المتظاهرين والمحتجين منذ فترة الظهيرة، على نحو اضطرت معها القوى الأمنية إلى الفصل بين الطرفين بجدار بشري من العناصر الشرطية، وكان الأمين العام لـ"حزب الله" قد دعا في كلمة تليفزيونية عصر اليوم، كافة أنصار وداعمي الحزب إلى الانسحاب من الساحات، ملوحا بأن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان، مدفوعة بتمويل وتنسيق من قبل أحزاب وقوى سياسية وجهات خارجية وسفارات وأجهزة استخبارات أجنبية.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة في مدارس 3 محافظات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب. وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الامطار، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتسبب ذلك فى إمتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والاوحال والطين، كما أدى إلى اغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المدن والقرى.
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طقس-برد-شتاء-امطار-فى-القليوبية (2)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة وشبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم غد السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
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شبورة وحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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