جريمة

«خلية الوراق ونصب ريكو» أبرز محاكمات السبت

7 متهمين يُحاكمون عن جرائم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها
تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم ويتضمن إعدام متهم سبق وتمت إحالته إلى المفتي. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
كانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 5 متهمين، وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

«كانوا رايحين فرح».. مصرع وإصابة 5 في حادث سيارة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 أخرين في انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة بين الجبلين، بالطريق الدائري الإقليمي، وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، وعلى الفور تم الدفع برجال المرور، وكشفت المعاينة انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص بالطريق الدائري الإقليمي عند منطقة بين الجبلين، بنطاق قسم شرطة التبين، حيث كان مستقلي السيارة في طريقهم لإحضار عروس من "كوافير" بمنطقة حلوان، استعدادا لحفل زفاف أحد أقاربهم، بقرية غمازة بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة.
معالج-روحاني (1)

سهرة حمراء وبائعة مناديل.. كواليس سرقة معالج روحاني بالجيزة

بخطى ثقيلة توجه معالج روحاني، لقسم شرطة الهرم ليحرر بلاغا بتعرضه لحادث سرقة على يد سيدة تعرف عليها عبر فيسبوك، وطلبت منه الحضور إلى منزلها بشارع الثلاثيني بالعمرانية، لعلاج زوجها المصاب بضعف جنسي، إلا انه فوجئ بـ4 رجال أجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، واستولوا على 3 هواتف محمولة وسيارته ومبلغ 6 آلاف جنيه، وفيزا.. وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ضم العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وتوصلت التحريات إلى كذب البلاغ.
اطفاء-حريق

لا خسائر في الأرواح.. إخماد حريق بالموسكي وانهيار عقار بالقاهرة

شب داخل محل بمنطقة الموسكى اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيطه، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وكانت غرفة الحماية المدنية، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، حتى تم إخماد الحريق، ومن جانبه تابع اللواء إبراهيم عبدا لهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، انتهاء أعمال اطفاء الحريق الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.
جثة (3)

22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
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المستشار-محمد شرين-فهمى

«كتائب حلوان والاتجار بالبشر» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
نقود-فلوس-اختلاس

إحالة عاملين بمستشفى منفلوط للمحاكمة لاختلاس 160 ألفا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من المختصين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اختلاس مبلغ يقارب 160 ألف جنيه، وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة سترا لواقعة الاختلاس. وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الإثنين، إن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم المسؤول المالي والإداري، وأمين مخزن بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط.
حادث-حريق-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

«حادث محطة مصر وعنف العجوزة» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
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