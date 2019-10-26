«خلية الوراق ونصب ريكو» أبرز محاكمات السبت

7 متهمين يُحاكمون عن جرائم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم ويتضمن إعدام متهم سبق وتمت إحالته إلى المفتي. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 5 متهمين، وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة