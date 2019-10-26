«خلية الوراق ونصب ريكو» أبرز محاكمات السبت
7 متهمين يُحاكمون عن جرائم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها
تحرير:سماح عوض الله
٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم ويتضمن إعدام متهم سبق وتمت إحالته إلى المفتي.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
كانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 5 متهمين، وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة
كانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 5 متهمين، وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، على المتهمين بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة.
داعش الجيزة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".
وكان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها فى رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقى المتهمين.
وتوصلت التحقيقات إلى قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وإمداد باقى المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور، إذ اعترف المتهم مصطفى عبد العليم وشهرته "صاصا"، بأنه إثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الأول عام 2014 وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد آل حسن بمنطقة بولاق الدكرور وبمحل للعطور تدارسوا خلالها التأصيل الشرعى لتلك الأفكار ولقناعته وباقى المتهمين تم ضمهم إلى الخلية التكفيرية، وتكليفهم بالاطلاع على إصدارات تنظيم داعش الإرهابى ورصد مناطق عسكرية.
وأضاف المتهم أنه عقب سفر المتهم الأول إلى سيناء للانضمام لتنظيم إرهابى، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز أمنى أسفل الطريق الدائرى بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس، كما قاموا بالتجول فى محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها، ومعرفة أعداد قوات التأمين، وأنهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات.
الحكم على ريكو
تصدر محكمة جنح عابدين، حكمها على المطرب خالد صلاح الدين الشهير بـ"ريكو"، لاتهامه بالنصب على "حسن محمد" في مبلغ 25 ألف جنيه.
أقام الدعوى المحامي وحيد الكيلاني وكيلًا عن حسن محمد، كجنحة مباشرة أمام محكمة جنح عابدين؛ يتهم فيها المطرب خالد صلاح الدين طه وشهرته "ريكو" بالنصب عليه في مبلغ 25 ألف جنيه.
وورد فى الدعوى أن واقعة الاتهام تتمثل فى الاتفاق بين موكله وريكو بأن يقوم الأخير بالعمل الغنائي لصالحه وتحت إشراف الأول، ونظير ذلك حصل ريكو على مبلغ 25 ألف جنيه واستولى على المبلغ دون تنفيذ الاتفاق.
ونسبت الدعوى إلى «ريكو» استعمال طريقة احتيالية ليحصل على المبلغ بأن أوهم المجني عليه بمشروع غنائي كاذب، وقام ببث أمل كاذب لموكله بحصوله على ربح وهمي- وفق الدعوى-.