سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مايكروسوفت تفوز بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية بـ10 مليارات دولار

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فوز شركة مايكروسوفت بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية تصل تكلفته 10 مليارات دولار. وأفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم السبت، بأن مايكروسوفت تقوم بموجب العقد بتوفير شبكة بنية تحتية سحابية لخدمة أعمال ومهمات الجيش الأمريكي. ويمنح الفوز بالعقد مايكروسوفت دفعة كبيرة لطموحاتها في عقد صفقات حكومية في مجال الحوسبة السحابية، ويمثل ضربة لأمازون التي تريد أن تعزز قسمها الخاص بالحوسبة السحابية.
تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على
اقرأ المزيد
دونالد ترامب

قاضية أمريكية تقر صحة تحقيق مساءلة ترامب

أقرت قاضية أمريكية قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الحزب الديمقراطي الأمريكي ضد الرئيس دونالد ترامب. ورفضت القاضية بيرل هويل دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب. وقالت إن مجلس النواب ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت. ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر الجاري لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
ترامب (1)

«الخزانة الأمريكية»: ارتفاع عجز الميزانية لـ26% في 2019

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 26% في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم السبت، إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4.6 % من إجمالي الناتج الداخلي.
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

أجلت السلطات الأمريكية أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في مقاطعة سونوما.
البنتاجون

البنتاجون: إرسال عشرات الدبابات ومئات الجنود الأمريكيين لسوريا

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن خطط لإرسال فرق قتالية وعشرات الدبابات من نوع "أبرامز" الأمريكية إلى سوريا من أجل الحفاظ على حقول النفط هناك. وقال المسؤول في تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى نشر نصف كتيبة قتالية من أحد الألوية المدرعة بالجيش، تضم أكثر من 30 دبابة من طراز "أبرامز"، إلى جانب مئات الجنود إلى شرق سوريا، حيث توجد حقول نفط مربحة تحت سيطرة القوات الكردية المشاركة في القتال بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم"داعش"، لافتا إلى أن تلك القوات الكردية ستواصل مشاركتها في تأمين هذه الحقول.
اقرأ المزيد من الأخبار
البنتاجون

البنتاجون: إرسال عشرات الدبابات ومئات الجنود الأمريكيين لسوريا

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن خطط لإرسال فرق قتالية وعشرات الدبابات من نوع "أبرامز" الأمريكية إلى سوريا من أجل الحفاظ على حقول النفط هناك. وقال المسؤول في تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى نشر نصف كتيبة قتالية من أحد الألوية المدرعة بالجيش، تضم أكثر من 30 دبابة من طراز "أبرامز"، إلى جانب مئات الجنود إلى شرق سوريا، حيث توجد حقول نفط مربحة تحت سيطرة القوات الكردية المشاركة في القتال بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم"داعش"، لافتا إلى أن تلك القوات الكردية ستواصل مشاركتها في تأمين هذه الحقول.
اردوغان-وترامب (1)

البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي. حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن". وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
البنتاجون

البنتاجون يوقف التنسيق الجوي مع تركيا فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوي أغلق في وجه الطيران التركي، لكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.
نانسي-بيلوسي (2)

نانسي بيلوسي: قرار ترامب بالانسحاب من سوريا مقلق للغاية

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا قبل عملية تركيا، ووصفته بأنه قرار "مقلق للغاية". وقالت بيلوسي في بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو تطور مقلق للغاية ويعتبر خيانة لحلفائنا الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين في مهمتنا للقضاء على داعش".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]