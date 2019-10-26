مايكروسوفت تفوز بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية بـ10 مليارات دولار
تحرير:أ.ش.أ
٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
مايكروسوفت
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فوز شركة مايكروسوفت بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية تصل تكلفته 10 مليارات دولار.
وأفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم السبت، بأن مايكروسوفت تقوم بموجب العقد بتوفير شبكة بنية تحتية سحابية لخدمة أعمال ومهمات الجيش الأمريكي.
ويمنح الفوز بالعقد مايكروسوفت دفعة كبيرة لطموحاتها في عقد صفقات حكومية في مجال الحوسبة السحابية، ويمثل ضربة لأمازون التي تريد أن تعزز قسمها الخاص بالحوسبة السحابية.
تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على
تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على مكالمات عملائها، حيث اعترفت الشركة بأنها انتهكت نظام خصوصية عملائها، من خلال التجسس على المكالمات الصوتية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
مثل أي شركة أخرى تهتم بالتكنولوجيا على سبيل المثال Amazon, Apple, Google, Facebook، علمنا مؤخرًا بأن شركة مايكروسوفت لديها الآن خاصية جديدة تتمثل في اختراق حسابات عملائها والتنصت على مكالمات Skype وCortana، هل أصحبت هذه الشركة بمنزلة ساحة للتنصت لتجلب إليها العديد من العملاء أم مجرد خطأ تقني، ولكن خلافًا لـgoogle وApple، التي توقفت منذ فترة طويلة عن الاستماع إلى بعض هذه التسجيلات بعد أن تم الكشف عنها، يبدو أن Microsoft تقوم بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، لتقوم بترجمة تسجيلات الصوت المتعلقة بـSkype وليس المكالمات، كما تقوم بتحليل المقتطفات الصوتية لبرنامج Cortana، ويفترض في جميع المنصات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية. (تفاصيل)