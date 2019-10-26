المنتخب يستقر على ضم 32 لاعبًا لمعسكر نوفمبر

تحرير:أحمد بركات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

مران المنتخب

?يؤكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه تم الاستقرار على ضم 32 لاعبًا لمعسكر الفراعنة، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. ويوضح الجهاز الفني أن العناصر التي سيعلن عنها لا يعني أنها جميعا ضمن القائمة النهائية لأن الاختيارات مبدئية حاليًا، وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا ومن الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين.

تستضيف منطقة برج العرب في الإسكندرية، معسكر منتخب مصر الأول خلال شهر نوفمبر المقبل، خاصة مع صعوبة إقامته في القاهرة لإقامة بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.ويعد ملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباراة المنتخب الأول مع كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى لتصفيات بطولة أمم أفريقياة 2021 في الكاميرون.وتعود

تستضيف منطقة برج العرب في الإسكندرية، معسكر منتخب مصر الأول خلال شهر نوفمبر المقبل، خاصة مع صعوبة إقامته في القاهرة لإقامة بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.



ويعد ملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباراة المنتخب الأول مع كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى لتصفيات بطولة أمم أفريقياة 2021 في الكاميرون.



وتعود بعثة المنتخب الأول من جزر القمر يوم 19 نوفمبر المقبل، بعد مواجهة الأخير في الجولة الثانية لتصفيات بطولة أفريقيا 2021 في الكاميرون.



وتقرر أن يكون السفر يوم 15 نوفمبر في رحلة تستغرق من 8 لـ10 ساعات على متن طائرة خاصة، على أن تتحرك طائرة المنتخب مساء يوم المباراة أمام جزر القمر، والمحدد له 18 نوفمبر المقبل.