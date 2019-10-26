رياضة

المنتخب يستقر على ضم 32 لاعبًا لمعسكر نوفمبر

تحرير:أحمد بركات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
مران المنتخب
مران المنتخب
?يؤكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه تم الاستقرار على ضم 32 لاعبًا لمعسكر الفراعنة، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. ويوضح الجهاز الفني أن العناصر التي سيعلن عنها لا يعني أنها جميعا ضمن القائمة النهائية لأن الاختيارات مبدئية حاليًا، وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا ومن الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين.
تستضيف منطقة برج العرب في الإسكندرية، معسكر منتخب مصر الأول خلال شهر نوفمبر المقبل، خاصة مع صعوبة إقامته في القاهرة لإقامة بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.ويعد ملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباراة المنتخب الأول مع كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى لتصفيات بطولة أمم أفريقياة 2021 في الكاميرون.وتعود
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مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

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مصر -وبتسوانا (5)

البدري يعلن قائمة المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .
محمد بركات

بركات يكشف عدد اللاعبين الذين استقر عليهم البدري

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، استقر على حصر دائرة اختياراته ما بين 40 لاعبًا للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة، وأوضح بركات في بيان أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللاعبين الـ40 سيتم اختيار أفضل العناصر الإيجابية منهم، التي تخدم الفريق الوطني للمشاركة في المباراتين الرسميتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال المدة الزمنية القصيرة يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

كوكا يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام بتسوانا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
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«مصر VS بتسوانا».. 7 أهداف في 5 مواجهات

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
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