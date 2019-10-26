رياضة

أرقام من اكتساح ليستر لساوثهامبتون في البريميرليج

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
ليستر سيتي
ليستر سيتي
دخل ليستر سيتي تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه، بعد تحقيقه انتصار تاريخي أمس الجمعة على حساب ساوثهامبتون بنتيجة (9-0)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانت ميريز ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وسجل أهداف "الثعالب" كل من جايمي فاردي (هاتريك)، وأيوزي بيريز (هاتريك)، وهدف لكل من بينجامين تشايلويل، ويوري تيليمانس، وجيمس ماديسون، وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن هذه النتيجة هي الأكبر على الإطلاق التي يحققها فريق خارج ملعبه في تاريخ البريميرليج.
أما شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن ليستر عادل أكبر فوز في تاريخ البريميرليج، والمسجل باسم مانشستر يونايتد، والذي تمكن عام 1995 من اكتساح إبسويتش تاون بنفس النتيجة، ولكن على ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين. «أوبتا» ذكرت أيضًا، أن ليستر سيتي بات الفريق
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لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
مرتضى منصور (1)

مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
تريزيجيه‎

تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
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محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
مروان-فيلايني

فيلايني: اليونايتد تعجل بالإطاحة بمورينيو

أشار متسوط الميدان البلجيكي مروان فيلايني، إلى تعجل إدارة مانشستر يونايتد في اقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ويأتي ذلك بعدما رحل مورينيو عن صفوف اليونايتد في شهر ديسمبر الماضي بسبب ضعف النتائج، ليحل بدلًا منه النرويجي أولي جونار سولسكاير، وقال فيلايني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية" : "تمكن مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدرب الأفضل في العالم، والذي أتى من أجل بناء الفريق من جديد، ولكن في النهاية تعجلت الإدارة باقالته، لم يعرفوا أن بناء الفريق ليس بالأمر السهل والذي يحتاج لأكثر من عامين".
مورينيو

رئيس ليون: مورينيو اختار فريقه الجديد

أكد جان ميشيل أولاس رئيس مجلس إدارة نادي ليون الفرنسي، أن ناديه حاول التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، ولكن جوزيه رفض لأنه اختار بالفعل فريقه الجديد، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة الديلي ميل البريطانية، مساء اليوم الخميس، قائلًا: "تشاورت مع جوزيه مورينيو عبر رسائل نصية، ولكنه في النهاية رفض فكرة تدريب فريقنا، هو شخص لطيف للغاية ويعرف ماذا يفعل.. مورينيو رفض تدريبنا لأنه اختار الفريق الذي سيدربه خلال الفترة المقبلة".
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