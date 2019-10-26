أرقام من اكتساح ليستر لساوثهامبتون في البريميرليج

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

ليستر سيتي

دخل ليستر سيتي تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه، بعد تحقيقه انتصار تاريخي أمس الجمعة على حساب ساوثهامبتون بنتيجة (9-0)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانت ميريز ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وسجل أهداف "الثعالب" كل من جايمي فاردي (هاتريك)، وأيوزي بيريز (هاتريك)، وهدف لكل من بينجامين تشايلويل، ويوري تيليمانس، وجيمس ماديسون، وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن هذه النتيجة هي الأكبر على الإطلاق التي يحققها فريق خارج ملعبه في تاريخ البريميرليج.

أما شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن ليستر عادل أكبر فوز في تاريخ البريميرليج، والمسجل باسم مانشستر يونايتد، والذي تمكن عام 1995 من اكتساح إبسويتش تاون بنفس النتيجة، ولكن على ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين. «أوبتا» ذكرت أيضًا، أن ليستر سيتي بات الفريق

أما شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن ليستر عادل أكبر فوز في تاريخ البريميرليج، والمسجل باسم مانشستر يونايتد، والذي تمكن عام 1995 من اكتساح إبسويتش تاون بنفس النتيجة، ولكن على ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين.



«أوبتا» ذكرت أيضًا، أن ليستر سيتي بات الفريق الثاني في تاريخ البريميرليج الذي يملك لاعبين سجلا «هاتريك» في مباراة واحدة «فاردي وبيريز»، بعد آرسنال الذي سجل منه «جيرمان بينانت وروبرت بيريس» كل منهما هاتريك في مايو 2003، وأيضًا في شباك ساوثهامبتون.



أما الرقم الأهم، فهو حصول ليستر على 20 نقطة من أول 10 مباريات، وهو رصيد أعلى بنقطة مما حصل عليه الفريق في موسم (2015/2016)، وهو الموسم الذي حقق فيه "الثعالب" الإعجاز الذي لن ينساه التاريخ بفوزهم بلقب البريميرليج.