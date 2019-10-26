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إغلاق ميناء البرلس وتعطيل الدراسة بكفر الشيخ

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
ميناء البرلس
ميناء البرلس
أغلقت هيئة ميناء برج البرلس للصيد البحري الميناء لليوم الثالث أمام حركة وخروج سفن الصيد إلى البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وشدتها، كما قرر المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه تعطيل الدراسة في جميع مدراس وكليات المحافظة حرصا على حياة التلاميذ والطلبة. وكانت المحافظة قد تعرضت أمس إلى رياح شديدة جدا وخلت الشوارع من المارة في حين تواصل اجهزة المحافظة من مياه وصرف صحي وأجهزة مجالس المدن والقرى في ازالة المياه المتراكمة بالشوارع نتيجة سقوط الأمطار.
وقاد المحافظ حملة لإزالة مياه الأمطار بشارعي الخليفة المأمون والنبوي المهندس بمدينة كفرالشيخ بينما ارتفعت المياه وتعدت الأرصفة بشارع صبري القاضي بغرب مدينة كفرالشيخ.وفي مصيف بلطيم قامت الأجهزة المحلية بمد مواسير طويلة من ميدان النرجس والزهرة لشفط كميات المياه الكبيرة التي ارتفعت عن الأرصفة وشلت الحركة
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

إيقاف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن شركة "جبل الرحمة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 947 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات هي: "جرين ستار" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 109، "مواسم العالمية" ترخيص رقم 1115 ، "البلتاجي" ترخيص رقم 1152، "التخطيط المميزة" ترخيص رقم 701، "الصفوة" ترخيص رقم 203 شركات.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، غدا الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
احباط تهريب 610 عملة أثرية بمطار برج العرب

إحباط تهريب عملات أثرية مع راكب بمطار القاهرة

تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، وبالتعاون مع شرطة تأمين الركاب، اليوم السبت، من ضبط 12 عملة آثرية مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم إلى مالطا. وأشار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار، في تصريحات له، اليوم، إلى أن العملات المضبوطة تضم عملة فضية من العصر البطلمي، و8 عملات برونزية، وذهبية من العصر اليوناني وأخري من العصر البيزنطي، ودينارين من الذهب من للعصر الفاطمي.
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مصر تطالب بوقف العدوان على سوريا وانسحاب القوات المعتدية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، مطالبا بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. جاء ذلك في بيان ألقاه شكري اليوم السبت في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".
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الأرصاد عن اقتراب إعصار من مصر: لا يمكن.. لكن انتظروا أمطار غزيرة

علق الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على توقعات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن يضرب بعض المناطق في مصر، إعصار مداري نادر، ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى فيضانات ساحلية، وشكك زكي، في المصطلحات التي استخدمها تقرير ناسا، مؤكدا أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط مغلق، ولا يمكن حدوث إعصار فيه، موضحا أن ما حدث هو منخفض قبرص الذي يحدث كل عام، مشيرا إلى أن سبب اقتراب هيئته من الإعصار، هو أن المنخفض لاقى تغذية من طبقات الجو العليا، وحدث تعمق له.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة في مدارس 3 محافظات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب. وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الامطار، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتسبب ذلك فى إمتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والاوحال والطين، كما أدى إلى اغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المدن والقرى.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

الأرصاد تحذر: اليوم أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، اليوم الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بسبب الأمطار.. الحكومة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

كلف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
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