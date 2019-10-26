يوفنتوس في مهمة تعزيز الصدارة أمام ليتشي

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

يوفنتوس

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي (كالتشيو) لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لمواجهة ليتشي صاحب المركز الـ17 برصيد 7 نقاط على ملعب فيا دل ماري في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتواجه الفريقان في 30 مباراة في الدوري الإيطالي من قبل، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل اليوفي في تلك المباريات 60 هدفًا واهتزت شباكه بـ26 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل إنتر ميلان نظيره بارما على ملعب سان سيرو في تمام الساعة السادسة مساء. ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الثامن برصيد 12 نقطة. وتواجه الفريقان في الدوري الإيطالي في 50 مباراة من قبل، حقق خلالها إنتر الانتصار في 20 مباراة مقابل 16 انتصار

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل إنتر ميلان نظيره بارما على ملعب سان سيرو في تمام الساعة السادسة مساء.



ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.



وتواجه الفريقان في الدوري الإيطالي في 50 مباراة من قبل، حقق خلالها إنتر الانتصار في 20 مباراة مقابل 16 انتصار لبارما، وانتهت 14 مواجهة بالتعادل، وسجل إنتر في تلك المباريات 70 هدفًا، واهتزت شباكه بـ60 هدفًا.



كما يستقبل جنوة نظيره بريشيا على ملعب لويجي فيراريس في تمام الساعة 8:45 مساء، ويحتل جنوة المركز 19 برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.