رياضة

يوفنتوس في مهمة تعزيز الصدارة أمام ليتشي

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي (كالتشيو) لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لمواجهة ليتشي صاحب المركز الـ17 برصيد 7 نقاط على ملعب فيا دل ماري في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتواجه الفريقان في 30 مباراة في الدوري الإيطالي من قبل، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل اليوفي في تلك المباريات 60 هدفًا واهتزت شباكه بـ26 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل إنتر ميلان نظيره بارما على ملعب سان سيرو في تمام الساعة السادسة مساء. ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الثامن برصيد 12 نقطة. وتواجه الفريقان في الدوري الإيطالي في 50 مباراة من قبل، حقق خلالها إنتر الانتصار في 20 مباراة مقابل 16 انتصار
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لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
مرتضى منصور (1)

مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
تريزيجيه‎

تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
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ماتياس دي ليخت (4)

دي ليخت يكشف عن درسه المستفاد الأول مع يوفنتوس

تحدث المدافع ماتياس دي ليخت لصحيفة "NU.nl" الهولندية عن أبرز درس تعلمه بعد انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "إن أهم درس تعلمته في يوفنتوس حتى الآن، هو أنه يجب أن أؤمن بنفسي، في البداية كنت أركز على عدم ارتكاب الأخطاء قبل أي شيء. هذا حدث لي خلال الأسابيع القليلة الأولى مع يوفنتوس، حيث إنني كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم وهذا خطأ، بعد مباراتنا ضد أتلتيكو، حاولت التعافي والعودة إلى الملعب بثقة مرة أخرى، قد يحدث خطأ ما، ولكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن، ومنذ ذلك الحين ومستواي في تطور".
يوفنتوس

كونتي بعد خسارة يوفنتوس: ليست أول مرة

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة، وذلك بعدما تكبد النيراتزوري أول هزيمة له هذا الموسم، بالسقوط على ملعبه أمام حامل اللقب يوفنتوس بنتيجة 2-1 أمس الأحد، وقال كونتي في تصريحات لـ"سكاي إيطاليا" عقب المباراة التي هزم فيها اليوم الأحد، أمام السيدة العجوز 2-1: "لقد دفعنا ثمن إصابة سينسي، عندما غادر فقدنا أساسيات اللعبة، حتى في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد، رغم أن المواجهة كانت متوازنة للغاية".
ديبالا (1)

ديبالا وبونوتشي يشيدان بالانتصار على إنتر

أشاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بالمستوى الذي قدمه يوفنتوس في الفوز أمس بنتيجة (2-1) على إنتر في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وتألق ديبالا بشدة في تلك المواجهة بعدما سجل الهدف الأول لليوفي، ليقود السيدة العجوز إلى خطف صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر، وقال ديبالا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة جيدة بالفعل، وستبقى في ذهن جميع المشجعين لفترة طويلة. إنه انتصار مهم للغاية وسيعطينا دفعة معنوية كبيرة".
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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