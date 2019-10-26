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حقيقة غرق خط سكة حديد بالإسكندرية.. النقل ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
قطار
قطار
أكد المتحدث الإعلامي لوزارة النقل محمد عز، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية هي صورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية في شهر نوفمبر من عام 2015. وقال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في بيان اليوم السبت، إنه بالنسبة للوقت الراهن فإن كافة خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، وطالب بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.
ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة، وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أي شركات خاصة، مُوضحةً أن وزارة النقل مُمثلة في هيئة السكك الحديدية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

إيقاف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن شركة "جبل الرحمة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 947 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات هي: "جرين ستار" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 109، "مواسم العالمية" ترخيص رقم 1115 ، "البلتاجي" ترخيص رقم 1152، "التخطيط المميزة" ترخيص رقم 701، "الصفوة" ترخيص رقم 203 شركات.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، غدا الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
احباط تهريب 610 عملة أثرية بمطار برج العرب

إحباط تهريب عملات أثرية مع راكب بمطار القاهرة

تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، وبالتعاون مع شرطة تأمين الركاب، اليوم السبت، من ضبط 12 عملة آثرية مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم إلى مالطا. وأشار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار، في تصريحات له، اليوم، إلى أن العملات المضبوطة تضم عملة فضية من العصر البطلمي، و8 عملات برونزية، وذهبية من العصر اليوناني وأخري من العصر البيزنطي، ودينارين من الذهب من للعصر الفاطمي.
سامح-شكرى (3)

مصر تطالب بوقف العدوان على سوريا وانسحاب القوات المعتدية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، مطالبا بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. جاء ذلك في بيان ألقاه شكري اليوم السبت في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".
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انقطاع-مياه

بسبب كسر ماسورة.. انقطاع المياه عن 4 مناطق بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة شرق ووسط الإسكندرية، اعتبارا من مساء اليوم الست، نظرا لوقوع كسر مفاجئ بخط المياه قطر " 1000مم" الخارج من محطة السيوف، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة، ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
السياحة-فى-مصر (1)

المقاصد السياحية المصرية تجذب عشاق السفر في أوكرانيا

اختتمت وزارة السياحة مشاركتها المميزة في الدورة السادسة والعشرين لمعرض السفر والسياحة UITM الذى اُقيم خلال الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري، بمدينة كييف بأوكرانيا، ويعد واحداً من أكبر الفعاليات الدولية السياحية في أوكرانيا، وافتتح الجناح المصري السفير حسام الدين على سفير مصر في كييف، وشارك في الافتتاح محمد عبد اللطيف المستشار السياحي في براغ والمشرف على أوكرانيا، ووفد رسمي من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
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