حقيقة غرق خط سكة حديد بالإسكندرية.. النقل ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

قطار

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة النقل محمد عز، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية هي صورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية في شهر نوفمبر من عام 2015. وقال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في بيان اليوم السبت، إنه بالنسبة للوقت الراهن فإن كافة خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، وطالب بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة، وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أي شركات خاصة، مُوضحةً أن وزارة النقل مُمثلة في هيئة السكك الحديدية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر