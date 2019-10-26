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صحف عربية: العراق يتحول لساحة حرب والشوارع تحترق

الصحف تناولت تسارع المشاورات والاجتماعات بين مختلف القوى السياسية وأهل الحكم في لبنان، لبحث الاقتراحات المطروحة لحل الأزمة السائدة في البلد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
صحف عربية
صحف عربية
تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، التظاهرات التي تشهدها العراق ولبنان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تصاعد الاحتجاجات استمر في مدن عراقية عدة، وقتل الجمعة ستة أشخاص على الأقل في بغداد والناصرية في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي وأصيب 18 آخرون بجروح، في مدينة الناصرية الجنوبية، حيث أحرق متظاهرون مبنى المحافظة.
وليست هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها الرصاص الحي منذ اندلاع الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت منذ مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصا، غالبيتهم بالرصاص الحي.  وأشارت الصحيفة إلى أن بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب العراق تحولت إلى ميادين لمواجهات جديدة بين المتظاهرين، المطالبين باستقالة الحكومة وتشكيل
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مظاهرات العراق

تطورات تظاهرات العراق.. 21 قتيلا و1779 مصابا وحرق 27 مبنى حكومي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بإضرام النيران داخل مبنى مجلس محافظة الديوانية جنوب البلاد، مشيرا إلى أن "عددًا من المحتجين أقدموا، اليوم، على اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية وإضرام النيران بداخله"، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، وعلى جانب آخر، ذكر مصدر أمني، أن 70 شخصًا من القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظة البصرة، أصيبوا جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع ورمي الحجارة، فيما شهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.
المظاهرات- في- لبنان (7)

لبنان: أنصار «حزب الله» يعتدون على المتظاهرين في بيروت

شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مؤيدة لحزب الله من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى، تسببت في وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وكانت مجموعة من الأشخاص الذي تتراوح أعدادهم بنحو 300 شخص ومعظمهم يرتدون القمصان السوداء، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم من داعمي ومناصري حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، قد اقتحموا بشكل منظم ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وقاموا بالهجوم على المتظاهرين والاشتباك معهم بالأيدي والعصي والحجارة.
نفجير في العراق

3 قتلى و100 مصاب في احتجاجات بغداد.. والحراك يصل المثنى

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، إلى ثلاثة، ويطالب المحتجون بالتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن المتظاهر الثالث قتل خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين خرجوا إلى شوارع بغداد في تظاهرات صباحية. وكان متظاهران آخران قتلا في وقت سابق الجمعة، مع تجدد الاحتجاجات الداعية للتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية. وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن أحد المتظاهرين قتل قرب جسر الجمهورية، القريب من المنطقة الخضراء.
تظاهرات العراق

الحكومة العراقية تفشل في احتواء موجة تظاهرات جديدة

بات العراق على مشارف الدخول في حراك اجتماعي جديد، خاصة بعد دعوات التظاهر المطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي فشل في منع تدفق الاحتجاجات إلى العاصمة بغداد على مدى الساعات القليلة الماضية. الدعوات التي كانت تستهدف الاحتجاج على مدار اليوم، الجمعة، بدأت مبكرًا في عدد من الساحات والميادين داخل بغداد وخارجها، وبالأخص عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة، ما يؤكد صعوبة موقف الحكومة الحالية في العراق بقيادة عادل عبد المهدي، وعدم قدرتهم على احتواء التظاهرات.
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المظاهرات- في- لبنان (7)

لبنان: أنصار «حزب الله» يعتدون على المتظاهرين في بيروت

شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مؤيدة لحزب الله من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى، تسببت في وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وكانت مجموعة من الأشخاص الذي تتراوح أعدادهم بنحو 300 شخص ومعظمهم يرتدون القمصان السوداء، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم من داعمي ومناصري حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، قد اقتحموا بشكل منظم ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وقاموا بالهجوم على المتظاهرين والاشتباك معهم بالأيدي والعصي والحجارة.
صحف-سودانية

صحف عربية: هدوء حذر في بغداد وتركيا تستعد للحرب

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في العراق وتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما تناولت وقائع محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "العراق" أن العاصمة العراقية بغداد استيقظت، أمس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والدعوة للحوار.
صحف-الكويت

صحف عربية: بغداد ساحة حرب بين الأمن والمتظاهرين

لا تزال أحداث العراق تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس غدا الأحد، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه رغم حظر التجول تجمع عشرات المتظاهرين وسط بغداد أمس في اليوم الرابع من حركة احتجاجية في العاصمة ومحافظات جنوبية ارتفعت حصيلتها إلى 46 قتيلا. وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، منها رحيل المسؤولين "الفاسدين" ووظائف للشباب، واتهمت السلطات قناصين مجهولين بقتل أربعة أشخاص ببغداد.
تظاهرات العراق

هل تقف «أجندات خارجية» خلف التظاهرات العراقية؟

يبدو أن العراق، ذلك البلد الذي مزقته الحرب، سيكون على موعد مع جولة جديدة من عدم الاستقرار، في ظل تواصل الانتفاضة التي بدأها العراقيون منذ يومين والمستمرة حتى الآن وأدت إلى سقوط نحو 10 قتلى وأكثر من 300 جريح، حيث يشتعل الشارع العراقي غضبا من سياسات الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي. ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعًا مستمرا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة الـ12 في لائحة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية. السلطات العراقية أعلنت حظر التجول في عدد من المدن، وحجبت بعض منصات التواصل الاجتماعي.
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