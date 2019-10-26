صحف عربية: العراق يتحول لساحة حرب والشوارع تحترق

الصحف تناولت تسارع المشاورات والاجتماعات بين مختلف القوى السياسية وأهل الحكم في لبنان، لبحث الاقتراحات المطروحة لحل الأزمة السائدة في البلد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، التظاهرات التي تشهدها العراق ولبنان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تصاعد الاحتجاجات استمر في مدن عراقية عدة، وقتل الجمعة ستة أشخاص على الأقل في بغداد والناصرية في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي وأصيب 18 آخرون بجروح، في مدينة الناصرية الجنوبية، حيث أحرق متظاهرون مبنى المحافظة.

وليست هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها الرصاص الحي منذ اندلاع الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت منذ مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصا، غالبيتهم بالرصاص الحي. وأشارت الصحيفة إلى أن بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب العراق تحولت إلى ميادين لمواجهات جديدة بين المتظاهرين، المطالبين باستقالة الحكومة وتشكيل

وليست هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها الرصاص الحي منذ اندلاع الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت منذ مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصا، غالبيتهم بالرصاص الحي.



وأشارت الصحيفة إلى أن بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب العراق تحولت إلى ميادين لمواجهات جديدة بين المتظاهرين، المطالبين باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات عادلة برعاية المجتمع الدولي، وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي لتفريقهم مما أدى إلى سقوط أكثر من 27 قتيلا و1800 جريح، حسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

بينما ذكرت صحيفة "البيان" أن 11 متظاهرا قتلوا مساء أمس الجمعة حرقا بعد إضرام النار بمقر منظمة بدر، كبرى فصائل قوات الحشد الشعبي، في جنوب العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقبل ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الرسمية عن مقتل 30 متظاهرا في بغداد والمحافظات الجنوبية، حيث يطالب المحتجون الذين أحرقوا مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة، بإسقاط الحكومة.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن وعود وتحذيرات الحكومة العراقية أخفقت في إثناء المتظاهرين عن الخروج إلى الساحات والميادين في أنحاء البلاد، أمس، ومع اندلاع أعمال العنف واشتعال الوضع في الجنوب، تم إعلان حظر التجوال في عدد من المحافظات العراقية.



وتحت عنوان "عبد المهدي يتعهد بإجراء تعديل وزاري الأسبوع الحالي"، أفادت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، هاجم سلفيه نوري المالكي وحيدر العبادي، وحملهما التراكمات الكبيرة التي تتحملها حكومته الحالية، وتعهد بإجراء تعديل وزاري هذا الأسبوع.

وقال عبد المهدي في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي: "سنجري الأسبوع الحالي التعديلات الوزارية بعيدا عن المحاصصة"، لافتا إلى أن "المهمة الآن تتمثل في تحقيق الحريات والاستقرار والخدمات".

وأضاف: "سنقلص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة إلى النصف، وسنقدم مرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي للبرلمان لتنفيذ قانون الخدمة المدنية"، مشيرا إلى أنه "سيتم تأسيس صندوق للرعايا من تقليص رواتب المسؤولين وتخصيص منحة قدرها 130 ألف دينار لكل مواطن شهريا".



وبالانتقال إلى لبنان، ذكرت "الخليج" أن المشاورات والاجتماعات بين مختلف القوى السياسية وأهل الحكم في لبنان، تتسارع لبحث الاقتراحات المطروحة لحل الأزمة السائدة في البلد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية يوم الخميس قبل الماضي، وسط تفاؤل ببدء العد العكسي لحل هذه الأزمة حتى يوم الإثنين المقبل، من خلال إحداث صدمة إيجابية لجهة إجراء تغيير حكومي أو أقله القيام بتعديل حكومي يستبعد الوجوه المستفزة التي تحوم حولها الشكوك، تزامنا مع انطلاق حوار بين السلطة وممثلي الانتفاضة، على أن يتم فتح الطرقات وإنهاء حالة الفوضى السائدة وقيام المؤسسات بعملها لا سيما الجامعات والمدارس والمصارف.



وأفادت الصحيفة أن الرئيس ميشال عون تابع أمس، التطورات السياسية والأمنية الراهنة، والاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع القائمة، وعرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الواقع النقدي في البلاد، وعمل المصرف المركزي، بينما شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على الدفع باتجاه التطبيق السريع والفوري لورقة الإصلاحات الاقتصادية، وقال إنه منفتح على مناقشة أي سيناريو حكومي، لا يؤثر في الوضع الاقتصادي في لبنان.

وأوضحت "الشرق الأوسط" أن وزير الداخلية السابق مروان شربل كشف أنه التقى وفودا من المتظاهرين الذين بحثوا معه الخطوات التي ستتخذ وترجمة تحركهم إلى نتائج إيجابية.

وأوضح شربل لـ"الشرق الأوسط" أن "ما يحدث أكبر من ثورة، وهو تحوّل مفصلي بتاريخ لبنان". لكنه لفت، في الوقت نفسه، إلى أن "سقوط الحكومة يعني أن هناك فريقا رابحا (أي المتظاهرين) وفريقا خاسرا (أي السلطة الحاكمة)، ولا بدّ من إيجاد مخرج يرضي الطرفين، ويحول دون دخول لبنان في الفوضى".



وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "الشرعية والانتقالي يطويان الخلافات"، أن الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي يوقعان اتفاق تقاسم السلطة الثلاثاء المقبل بحسب ما أعلنت مصادر في الحكومة والمجلس أمس الجمعة.

وقال مصدر في الحكومة اليمنية إنه سيتم التوقيع على الاتفاق في موعد أقصاه الثلاثاء القادم، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس المجلس الجنوبي عيدروس الزبيدي.



بينما كشفت "البيان" عن تصاعد احتجاجات الجرحى في تعز ضد "الإخوان"، وأغلق المتظاهرون مبنى المحافظة كما أغلقوا الشوارع بالإطارات المحترقة احتجاجا على إهمالهم وممارسات الفساد في القطاعين المدني والعسكري.

وطالب المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى المحافظة مسنودين بالعشرات من الناشطين من السلطة المحلية والعسكرية بإيجاد حلول جذرية لملف جرحى المحافظة في الداخل والخارج. كما رددوا هتافات تندد بـ"فساد السلطة المحلية والقيادة العسكرية والجهات المعنية بملف الجرحى".

ومن اليمن إلى سوريا، أشارت "الخليج" إلى رفض روسيا أمس الجمعة، سيطرة قوات حلف شمال الأطلسي على المنطقة الآمنة شمالي سوريا، غداة طرح ألمانيا خطة أمام الحلف تحظى بدعم الولايات المتحدة وتركيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، إن الوزير هايكو ماس، تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بشأن الوضع شمال شرقي سوريا.

لكن لافروف أعلن أن بلاده ترفض فكرة سيطرة حلف "الناتو" على المنطقة الآمنة شمالي سوريا، واعتبر أن هذه الفكرة لا تتضمن أمورا جيدة.