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«الخزانة الأمريكية»: ارتفاع عجز الميزانية لـ26% في 2019

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
ترامب
ترامب
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 26% في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم السبت، إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4.6 % من إجمالي الناتج الداخلي.
وأضافت أن العجز هو الأكبر منذ 2012 عندما بلغ 1100 مليار دولار في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بينما كان أول اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة المالية ومن الانكماش الكبير.وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن "البرنامج الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب يجدي نفعا ، داعيا المشرعين إلى الحد من "التبذير
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دونالد ترامب

قاضية أمريكية تقر صحة تحقيق مساءلة ترامب

أقرت قاضية أمريكية قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الحزب الديمقراطي الأمريكي ضد الرئيس دونالد ترامب. ورفضت القاضية بيرل هويل دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب. وقالت إن مجلس النواب ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت. ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر الجاري لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
مايكروسوفت

مايكروسوفت تفوز بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية بـ10 مليارات دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فوز شركة مايكروسوفت بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية تصل تكلفته 10 مليارات دولار. وأفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم السبت، بأن مايكروسوفت تقوم بموجب العقد بتوفير شبكة بنية تحتية سحابية لخدمة أعمال ومهمات الجيش الأمريكي. ويمنح الفوز بالعقد مايكروسوفت دفعة كبيرة لطموحاتها في عقد صفقات حكومية في مجال الحوسبة السحابية، ويمثل ضربة لأمازون التي تريد أن تعزز قسمها الخاص بالحوسبة السحابية.
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

أجلت السلطات الأمريكية أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في مقاطعة سونوما.
البنتاجون

البنتاجون: إرسال عشرات الدبابات ومئات الجنود الأمريكيين لسوريا

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن خطط لإرسال فرق قتالية وعشرات الدبابات من نوع "أبرامز" الأمريكية إلى سوريا من أجل الحفاظ على حقول النفط هناك. وقال المسؤول في تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى نشر نصف كتيبة قتالية من أحد الألوية المدرعة بالجيش، تضم أكثر من 30 دبابة من طراز "أبرامز"، إلى جانب مئات الجنود إلى شرق سوريا، حيث توجد حقول نفط مربحة تحت سيطرة القوات الكردية المشاركة في القتال بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم"داعش"، لافتا إلى أن تلك القوات الكردية ستواصل مشاركتها في تأمين هذه الحقول.
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دونالد-ترامب (5)

ترامب: أمنا النفط.. وسنعيد جنودنا من سوريا

?قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإيقاف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بشكل مؤقت، وكتب ترامب، في تغريدة اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريد القصير، "تويتر"، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إن الجنود الأمريكيين ليسوا في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار، لقد أمنا النفط وسنعيد جنودنا إلى موطنهم".
الحرب-في- سوريا (13)

رغم قرار وقف إطلاق النار.. مقتل 5 مدنيين في غارة تركية بسوريا

قُتل 5 مدنيين، اليوم الجمعة، في غارة تركية على قرية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، برغم اتفاق لوقف إطلاق النار في الهجوم الذي تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية باب الخير التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة. مشيرًا إلى إصابة 20 مدنيا آخرين بجروح.
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
ترامب-أردوغان

الكرملين: لهجة ترامب لأردوغان قبيل غزو سوريا «غير عادية»

اعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن لغة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل العملية التركية في سوريا غير عادية ، مشيرا إلى أن القادة عادة لا يستخدمون مثل هذه اللغة في مراسلاتهم. وقال بيسكوف تعليقا على لهجة ترامب في خطابه لأردوغان، ودعوته له "بألا يكون أحمقا " و" ألا يخذل العالم" بهذه العملية العسكرية- في تصريح صحفي اليوم الخميس، "نادرا ما تُستخدم مثل هذه اللغة في مراسلات قادة الدول، إنها رسالة غير عادية".
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