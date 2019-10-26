من الآن أنا داعم للكيان.. تركي يفتح صفحة جديدة مع الأهلي

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

تركي والخطيب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعمه للنادي الأهلي، وأنه لن يسمح لأحد بعد اليوم استخدام اسمه في الإساءة للكيان، وقال آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صباح اليوم السبت: «لا أحد يزايد عليّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لإننا بشر نخطيء ونصيب».

وأوضح تركي: «وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل.. وعندما مرض دعوت له بالشفاء.. هذه أخلاق العرب وهكذا تربينا».واختتم: «أعلن من الآن إني داعم للكيان ولن أسمح بستخدام اسمي في الإساءه له أو التقليل منه وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان أتمنى أن تُفهم الرسالة جيدًا، السعودية ومصر