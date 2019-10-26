رياضة

مانشستر يونايتد يرغب في توجيه ضربة لميسي

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
يبدو أن مانشستر يونايتد عازم على دخول الميركاتو بقوة في ظل البداية الضعيفة للشياطين للحمر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وابتعادهم عن مراكز الهبوط بثلاث نقاط فقط، وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني، وأكدت العديد من التقارير الصحفية السابقة، أن ليونيل ميسي، طالب إدارة النادي بالتحرك لضم مارتينيز، زميله في منتخب الأرجنتين.
ويقدم مارتينيز مستويات رائعة مع إنتر هذا الموسم، تحت قيادة أنطونيو كونتي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة. وأشار التقرير إلى أن يونايتد ارتبط أيضًا بالتعاقد مع الدولي الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، وكذلك النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج. لكن يبدو أن لاوتارو مارتينيز على رأس
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لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
مرتضى منصور (1)

مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
تريزيجيه‎

تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
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رونالدو-برشلونة

مورينيو يختار اللاعب الأفضل في التاريخ

تغنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرات الظاهرة البرازيلي رونالدو، واصفًا إياه بأفضل لاعب رأته عينه، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم أفضل اللاعبين في العالم، هم تمتعوا بمسيرة ممتدة وصلت ربما إلى 15 عامًا، وكانوا دائمًا في القمة خلال تلك السنوات، ولكن يبقى الظاهرة رونالدو هو أفضل لاعب رأته عيني على الإطلاق، امتلك رونالدو موهبة لا تصدق بعمر 19 عامًا، موهبة دمرتها الإصابات، ولولا تلك الإصابات لحظي رونالدو بمسيرة باهرة أفضل من تلك التي حظي بها".
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
برشلونة

فيدال: برشلونة جائع للتتويج بكل الألقاب

تحدث متوسط ميدان برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال عن نجم الفريق ليونيل ميسي، واصفًا إياه باللاعب الفضائي في ظل المستويات الاستثنائية التي قدمها مع العملاق الكتالوني في السنوات الأخيرة، مؤكدًا كونه اللاعب الأفضل في العالم، وتطرق فيدال للحديث عن أنطوان جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا: "الوصول إلى أعلى مستوى والتكيف مع الفريق يكلفه الكثير، فهو قادم من فريق يلعب بشكل مختلف جدا، ولكن أنطوان يملك الكثير من الكفاءة، ونحن نعلم أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".
مروان-فيلايني

فيلايني: اليونايتد تعجل بالإطاحة بمورينيو

أشار متسوط الميدان البلجيكي مروان فيلايني، إلى تعجل إدارة مانشستر يونايتد في اقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ويأتي ذلك بعدما رحل مورينيو عن صفوف اليونايتد في شهر ديسمبر الماضي بسبب ضعف النتائج، ليحل بدلًا منه النرويجي أولي جونار سولسكاير، وقال فيلايني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية" : "تمكن مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدرب الأفضل في العالم، والذي أتى من أجل بناء الفريق من جديد، ولكن في النهاية تعجلت الإدارة باقالته، لم يعرفوا أن بناء الفريق ليس بالأمر السهل والذي يحتاج لأكثر من عامين".
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