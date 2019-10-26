مانشستر يونايتد يرغب في توجيه ضربة لميسي

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

ليونيل ميسي

يبدو أن مانشستر يونايتد عازم على دخول الميركاتو بقوة في ظل البداية الضعيفة للشياطين للحمر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وابتعادهم عن مراكز الهبوط بثلاث نقاط فقط، وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني، وأكدت العديد من التقارير الصحفية السابقة، أن ليونيل ميسي، طالب إدارة النادي بالتحرك لضم مارتينيز، زميله في منتخب الأرجنتين.

ويقدم مارتينيز مستويات رائعة مع إنتر هذا الموسم، تحت قيادة أنطونيو كونتي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة. وأشار التقرير إلى أن يونايتد ارتبط أيضًا بالتعاقد مع الدولي الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، وكذلك النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج. لكن يبدو أن لاوتارو مارتينيز على رأس

ويقدم مارتينيز مستويات رائعة مع إنتر هذا الموسم، تحت قيادة أنطونيو كونتي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة.



وأشار التقرير إلى أن يونايتد ارتبط أيضًا بالتعاقد مع الدولي الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، وكذلك النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج.



لكن يبدو أن لاوتارو مارتينيز على رأس قائمة أمنيات النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد.



ويستعد مانشستر يونايتد للرحيل إلى ملعب كارو رود غدًا الأحد، لمواجهة نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020.



يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.