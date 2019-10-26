مصر الـ57 عالميًا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

تقدمت مصر حوالي 15 مركزا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين لتحتل المرتبة رقم 57 من بين حوالي 190 دولة حول العالم، بحسب تقرير البنك الدولي وهو ما يعد أعلى تصنيف تحصل عليه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

هيئة الرقابة المالية

جدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة على الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا فى الترتيب لهذا العام، واحتلالها للمركز 57، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كل المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولي.

وقال عمران، إن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من إجمالى 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا عن العام السابق، واجتيازها 76 مركزا فى المؤشر منذ عام 2015، بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أربع مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت مصر على العلامة