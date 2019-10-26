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مصر الـ57 عالميًا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

تقدمت مصر حوالي 15 مركزا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين لتحتل المرتبة رقم 57 من بين حوالي 190 دولة حول العالم، بحسب تقرير البنك الدولي وهو ما يعد أعلى تصنيف تحصل عليه
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
جدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة على الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا فى الترتيب لهذا العام، واحتلالها للمركز 57، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كل المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولي.
وقال عمران، إن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من إجمالى 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا عن العام السابق، واجتيازها 76 مركزا فى المؤشر منذ عام 2015، بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أربع مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت مصر على العلامة
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المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

مصر تستضيف المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية «WRC»

تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي المهم "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، وهو يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.
السكر-للتخلص-من-السموم

وزير التموين: مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020

نجحت شركة الدلتا للسكر في التعاقد على تصدير دفعة جديدة من المولاس بمقدار 15 ألف طن ليصل إجمالى ما تم التعاقد عليه وتصديره للخارج إلى 80 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير إلى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة، كما سبق وتم طرح أيضا 35 ألف طن مولاس فى السوق المحلي. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020، موجها ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحدة الفدان.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 26 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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وكالة-فيتش (2)

وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% خلال 2020

توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالى الجاري، صعودا من 5.6% فى 2018/2019. وقالت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الإئتمانية فى تقرير اليوم الجمعة، إن قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضا فى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
روسيا-تخطط-لتقليص اعتمادها-على-الدولار

هل تنجو مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية؟

توقع صندوق النقد الدولي حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار الأزمة المالية التي مر بها العالم خلال عام 2008، وخفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة، منذ أكتوبر الماضي، لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل/ من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي، لتصبح أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، مرجعا خفض توقعات النمو العالمي إلى التراجع «واسع النطاق جغرافيا» في التصنيع والتجارة العالمية، قائلا: ” إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد".
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: خفض تكلفة التداول بالبورصة يزيد من تنافسيتها

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف.
البورصة

الحكومة: قرار بخفض تكلفة التداول بالبورصة بنسبة 50%

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له اليوم، الإثنين، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتخفيض المقابل على عمليات التداول في البورصة بنسبة 50%. وأوضح البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 يشمل إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وتخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من عشرين في المئة ألف. وأوضح عمران أن الرقابة المالية على الخدمات المالية غير المصرفية حريصة على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق رأس المال.
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