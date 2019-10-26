رياضة

سكولز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوزيل

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
مسعود أوزيل
مسعود أوزيل
طالب أسطورة مانشستر يونايتد، بول سكولز، إدارة الشياطين الحمر بضرورة التعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، في ظل حاجة اليونايتد إلى متوسط ميدان يجيد صناعة اللعب من أجل تحسين مستوى الفريق الذي يقدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، وقال سكولز في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أفهم وضع مسعود أوزيل في آرسنال، لكنني أعتقد أنه لاعب رائع، هو من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يفيدوا مانشستر يونايتد".
ويمر أوزيل مع آرسنال بأوقات عصيبة، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، والذي استبعده من حساباته مؤخرًا، وأصبح ملازما لمقاعد البدلاء. ويمتد عقد أوزيل مع آرسنال حتى يونيو 2021، إلا أن النادي اللندني بدأ في خطة تسويق اللاعب، بسبب راتبه الكبير، رغم رفض النجم الألماني لفكرة الرحيل. وخرج أوزيل من حسابات
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مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
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مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
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تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
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أوزيل غير نادم على قرار اعتزاله اللعب دوليا

استعاد النجم الألماني مسعود أوزيل ذكريات الصورة الجدلية التي التقطها مع الرئيس التركي أردوغان في صيف 2018، والتي تسببت في إعلانه اعتزال اللعب دوليا مباشرة بعد خروج ألمانيا المهين من دور المجموعات من مونديال روسيا، العام الماضي، ليؤكد في حواره مع بوابة "ذي أتلتيك" عدم شعوره بالندم على ذلك القرار الذي اتخذه بعد تعرضه للعنصرية في ألمانيا، وقال أوزيل في المقابلة إنه بعد مرور الوقت، فكر بعمق في ذلك القرار، بهدوء أكثر، ووجد أنه اتخذ بالفعل القرار الصحيح.
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أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
مانشستر سيتي‎

السيتي يبحث عن مطاردة ليفربول أمام وولفر هامبتون

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره وولفر هامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يوجد وولفر هامبتون في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 6 مباريات مقابل انتصارين لوولفر هامبتون، وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل السيتي في تلك اللقاءات 21 هدفًا مقابل 11 هدفًا لوولفر هامبتون.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

إيمري يفسر سبب غياب أوزيل عن أرسنال

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري إن هناك العديد من اللاعبين يستحقون الوجود في تشكيل أرسنال، على حساب النجم الألماني مسعود أوزيل، وذلك بعدما تمكن المدفعجية بفريق مكون من الشباب من اكتساح ستاندر دو لياج البلجيكي، أمس الخميس، برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي، وغاب أوزيل عن قائمة أرسنال في تلك المباراة، وعن غياب أوزيل قال إيمري: "أفكر في كل مرة في اختيار أفضل اللاعبين لكل مباراة، وأن أضم أفضل اللاعبين في القائمة للمشاركة ومساعدتنا، وإذا قررت عدم ضمه، فهذا يعني أن هناك من استحق مكانه بصورة أكبر منه".
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