سكولز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوزيل

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

مسعود أوزيل

طالب أسطورة مانشستر يونايتد، بول سكولز، إدارة الشياطين الحمر بضرورة التعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، في ظل حاجة اليونايتد إلى متوسط ميدان يجيد صناعة اللعب من أجل تحسين مستوى الفريق الذي يقدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، وقال سكولز في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أفهم وضع مسعود أوزيل في آرسنال، لكنني أعتقد أنه لاعب رائع، هو من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يفيدوا مانشستر يونايتد".

ويمر أوزيل مع آرسنال بأوقات عصيبة، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، والذي استبعده من حساباته مؤخرًا، وأصبح ملازما لمقاعد البدلاء. ويمتد عقد أوزيل مع آرسنال حتى يونيو 2021، إلا أن النادي اللندني بدأ في خطة تسويق اللاعب، بسبب راتبه الكبير، رغم رفض النجم الألماني لفكرة الرحيل. وخرج أوزيل من حسابات

ويمر أوزيل مع آرسنال بأوقات عصيبة، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، والذي استبعده من حساباته مؤخرًا، وأصبح ملازما لمقاعد البدلاء.



ويمتد عقد أوزيل مع آرسنال حتى يونيو 2021، إلا أن النادي اللندني بدأ في خطة تسويق اللاعب، بسبب راتبه الكبير، رغم رفض النجم الألماني لفكرة الرحيل.



وخرج أوزيل من حسابات أوناي إيمري هذا الموسم، حيث لم يشارك سوى في 140 دقيقة في جميع المسابقات، ولم يتواجد في قائمة آرسنال منذ المشاركة أمام نوتنجهام فورست في كأس الرابطة الإنجليزية.



ولم يتواجد أوزيل في قائمة آرسنال في مباراة فيتوريا جيماريش البرتغالي في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، على الرغم من إعتماد إيمري على اللاعبين البدلاء في تلك المواجهة.