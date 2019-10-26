وزير التموين: مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

السكر

نجحت شركة الدلتا للسكر في التعاقد على تصدير دفعة جديدة من المولاس بمقدار 15 ألف طن ليصل إجمالى ما تم التعاقد عليه وتصديره للخارج إلى 80 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير إلى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة، كما سبق وتم طرح أيضا 35 ألف طن مولاس فى السوق المحلي. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020، موجها ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحدة الفدان.

وأعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، التعاقد مع المزارعين على زراعة 106 آلاف فدان بنجر سكر حتى الآن، بنظام الزراعة التعاقدية من المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالي، وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المزارعين والتوسع فى زراعة المنتجات الخاصة