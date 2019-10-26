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وزير التموين: مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
السكر
السكر
نجحت شركة الدلتا للسكر في التعاقد على تصدير دفعة جديدة من المولاس بمقدار 15 ألف طن ليصل إجمالى ما تم التعاقد عليه وتصديره للخارج إلى 80 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير إلى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة، كما سبق وتم طرح أيضا 35 ألف طن مولاس فى السوق المحلي. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020، موجها ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحدة الفدان.
وأعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، التعاقد مع المزارعين على زراعة 106 آلاف فدان بنجر سكر حتى الآن، بنظام الزراعة التعاقدية من المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالي، وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المزارعين والتوسع فى زراعة المنتجات الخاصة
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المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

مصر تستضيف المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية «WRC»

تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي المهم "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، وهو يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.
هيئة-الرقابة-المالية

مصر الـ57 عالميًا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

جدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة على الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا فى الترتيب لهذا العام، واحتلالها للمركز 57، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كل المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولي.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 26 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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قمح (9)

حقيقة استيراد شحنات قمح مصابة بالحشرات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استيراد الحكومة شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش. وأضافت أن جميع شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، وأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة مواطنيها.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

استيراد لحوم مذبوحة بالمخالفة للشريعة الإسلامية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استيراد الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة الإسلامية "الصعق الكهربائي". وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم صحة استيراد الحكومة لحوما مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة "الصعق الكهربائي"، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء المحلية "البلدي"، أو المستوردة مذبوحة بطرق آمنة ومطابقة للشريعة الإسلامية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، لافتةً إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لمنح شروط الذبح الحلال بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك لعدد من الدول.
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محمد فريد: الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع

انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة. جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول، اليوم الأحد، بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
بطاقات-تموين

حذف مليون مواطن من بطاقات التموين.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة التموين بحذف مليون و100 ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، وأنه لم يتم البدء في العمل في المرحلة الخامسة حتى الآن.
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