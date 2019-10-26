إحباط تهريب عملات أثرية مع راكب بمطار القاهرة

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

عملات أثرية - صورة أرشيفية

تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، وبالتعاون مع شرطة تأمين الركاب، اليوم السبت، من ضبط 12 عملة آثرية مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم إلى مالطا. وأشار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار، في تصريحات له، اليوم، إلى أن العملات المضبوطة تضم عملة فضية من العصر البطلمي، و8 عملات برونزية، وذهبية من العصر اليوناني وأخري من العصر البيزنطي، ودينارين من الذهب من للعصر الفاطمي.

وأوضح همام أن اللجنة الأثرية التي قامت بفحص العملات المضبوطة أقرت بأثريتها، وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة.يذكر أن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار الدكتور جمال مصطفى، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرو