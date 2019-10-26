رياضة

تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
تريزيجيه
تريزيجيه
أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
وفي تلك المباريات سجل لاعبو السيتي 72 هدفًا واهتزت شباكهم بـ35 هدفًا، ويسعى السيتي لتعويض خسارته الأخيرة على ملعبه أمام وولفرهامبتون. ويجلس المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، في ظل اعتماد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على خدمات مهاجمه البرازيلي جابريل جيسوس. وفيما يلي
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لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
مرتضى منصور (1)

مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
مسعو-أوزيل ‎ (3)

سكولز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوزيل

طالب أسطورة مانشستر يونايتد، بول سكولز، إدارة الشياطين الحمر بضرورة التعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، في ظل حاجة اليونايتد إلى متوسط ميدان يجيد صناعة اللعب من أجل تحسين مستوى الفريق الذي يقدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، وقال سكولز في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أفهم وضع مسعود أوزيل في آرسنال، لكنني أعتقد أنه لاعب رائع، هو من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يفيدوا مانشستر يونايتد".
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مانشستر سيتي

السيتي يبحث عن التدارك أمام أستون فيلا

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ماشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، نظيره أستون فيلا الـ12 برصيد 11 نقطة، على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وسبق وأن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لأستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل، وفي تلك المباريات سجل لاعبو السيتي 72 هدفًا واهتزت شباكهم بـ35 هدفًا، ويسعى السيتي لتعويض خسارته الأخيرة على ملعبه أمام وولفرهامبتون.
بيب جوارديولا

معلومات لا تفوتك عن ساعة جوارديولا المثيرة للجدل

دائمًا ما يثير الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الجدل بطرق لعبه وأسلوبه المثير، لكن هذه المرة لم تكن الإثارة متعلقة بالساحرة المستديرة. وفي المؤتمر الصحفي الخاص الذي سبق لقاء مانشستر سيتي وأتالانتا، ضمن مباريات دوري الأبطال، والذى حضره جوارديولا، ظهر في لقطة أثارت الكثير من الجدل، وهي لقطة الساعة التي يرتديها. جوارديولا ظهر في المؤتمر مرتديا ساعة، أنتج منها 50 قطعة فقط حول العالم، وهى «آر إم 01-27» نسخة رافايل نادال المحدودة، وهي أحد أنواع ماركة «ريتشارد ميلي» المعروفة بأنها أخف ساعة وزنا، وأغلاها سعرًا.
مانشستر-سيتي

جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
جوارديولا

جوارديولا عن السقوط أمام وولفرهامبتون: إنه يوم سيئ

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني فريق مانشستر سيتي، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام منافسه وولفرهامبتون، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها السيتي بهدفين نظيفين، سجلهما أداما تراوري، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.
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