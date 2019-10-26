تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

تريزيجيه

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.

وفي تلك المباريات سجل لاعبو السيتي 72 هدفًا واهتزت شباكهم بـ35 هدفًا، ويسعى السيتي لتعويض خسارته الأخيرة على ملعبه أمام وولفرهامبتون. ويجلس المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، في ظل اعتماد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على خدمات مهاجمه البرازيلي جابريل جيسوس. وفيما يلي