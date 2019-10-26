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الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وسقوط أمطار

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، غدا الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 21 26شبين الكوم 20 26طنطا 19 26دمنهور 20 25الإسكندرية 20 25بلطيم 19 25مطروح 20 25السلوم 17 25سيوة 16 26بورسعيد 21 24دمياط 21 25الزقازيق
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

إيقاف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن شركة "جبل الرحمة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 947 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات هي: "جرين ستار" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 109، "مواسم العالمية" ترخيص رقم 1115 ، "البلتاجي" ترخيص رقم 1152، "التخطيط المميزة" ترخيص رقم 701، "الصفوة" ترخيص رقم 203 شركات.
احباط تهريب 610 عملة أثرية بمطار برج العرب

إحباط تهريب عملات أثرية مع راكب بمطار القاهرة

تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، وبالتعاون مع شرطة تأمين الركاب، اليوم السبت، من ضبط 12 عملة آثرية مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم إلى مالطا. وأشار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار، في تصريحات له، اليوم، إلى أن العملات المضبوطة تضم عملة فضية من العصر البطلمي، و8 عملات برونزية، وذهبية من العصر اليوناني وأخري من العصر البيزنطي، ودينارين من الذهب من للعصر الفاطمي.
سامح-شكرى (3)

مصر تطالب بوقف العدوان على سوريا وانسحاب القوات المعتدية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، مطالبا بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. جاء ذلك في بيان ألقاه شكري اليوم السبت في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".
قطار - أرشيفية

حقيقة غرق خط سكة حديد بالإسكندرية.. النقل ترد

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة النقل محمد عز، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية هي صورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية في شهر نوفمبر من عام 2015. وقال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في بيان اليوم السبت، إنه بالنسبة للوقت الراهن فإن كافة خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، وطالب بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.
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هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (1)

الأرصاد تحذر: غدا أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.
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الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجتين.. وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (1)

غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
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