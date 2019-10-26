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مصر تستضيف المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية «WRC»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية
المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية
تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي المهم "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، وهو يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.
ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC مؤتمرا دوليا تابعا للاتحاد الدولي للاتصالات، وهو إحدى منظمات الأمم المتحدة، حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وسوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة
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السكر-للتخلص-من-السموم

وزير التموين: مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020

نجحت شركة الدلتا للسكر في التعاقد على تصدير دفعة جديدة من المولاس بمقدار 15 ألف طن ليصل إجمالى ما تم التعاقد عليه وتصديره للخارج إلى 80 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير إلى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة، كما سبق وتم طرح أيضا 35 ألف طن مولاس فى السوق المحلي. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020، موجها ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحدة الفدان.
هيئة-الرقابة-المالية

مصر الـ57 عالميًا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

جدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة على الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا فى الترتيب لهذا العام، واحتلالها للمركز 57، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كل المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولي.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 26 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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مطار-شرم-الشيخ

تطوير مطار شرم الشيخ: يستقبل 5 ملايين مسافر سنويا

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، برفقة اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار، والقيادات الأمنية والتنفيذية مطار شرم الشيخ، وأعطى يونس إشارة البدء التجريبي لجميع أعمال التطوير، كما أثنى على تقنية التنفيذ والعمل المتواصل ليل نهار من قبل شركة المقاولون العرب لإنهاء هذا المشروع القومي، الذي يعد نقله حضارية وتطوير تقني يضاهي أحدث المطارات العالمية، كما يظهر صورة مصر الحقيقية أمام العالم.
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سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.
الطيران-البريطانى-1

بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، منذ أكثر من 4 سنوات، وذكرت الخارجية البريطانية، على موقعها، إن وزارة الخارجية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ. وقال السفير البريطاني في القاهرة جيفري أدامز، في بيان صادر عن السفارة: "هذا الإعلان يأتي تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".
وزير-الماليه

وزير المالية: السيسي أكبر داعم للتأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، موضحًا أن فلسفة النظام الجديد تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة، وفق أحدث الخبرات الدولية. وأضاف معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.
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