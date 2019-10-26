مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».

وأشار: «المشجع الذي يتعاطى المخدرات، ويرسب في الامتحان، ويحصل على المال من والده كل يوم، ووالدته تعمل للحصول على قوت يومهم ليس له قيمة بالنسبة لي، ونهايته في (الخرارة)». ووجه مرتضى رسالة إلى ميتشو: «أرفض التلاعب في مراكز اللاعبين، خالد بوطيب مهاجم أرفض أن يلعب في مركز آخر وبن شرقي

وأشار: «المشجع الذي يتعاطى المخدرات، ويرسب في الامتحان، ويحصل على المال من والده كل يوم، ووالدته تعمل للحصول على قوت يومهم ليس له قيمة بالنسبة لي، ونهايته في (الخرارة)».



ووجه مرتضى رسالة إلى ميتشو: «أرفض التلاعب في مراكز اللاعبين، خالد بوطيب مهاجم أرفض أن يلعب في مركز آخر وبن شرقي أفضل مركز 10 في إفريقيا لا تضعه في مركز آخر».



كما تحدث للاعبين: «أي لاعب يسجل هدفا يتراجع مستواه في المباراة التالية، وأي لاعب يتم اختياره للمنتخب سواء أوليمبي أو أول يرفض يلعب بحرص خوفًا من الإصابة». وعن رئيس الأهلي: «البيان الذي أصدره المصدر الأمني ويؤكد عدم زيارة الأمن لرئيس أحد الأندية يؤكد أن الخطيب كاذب».

