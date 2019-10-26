رياضة

مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
وأشار: «المشجع الذي يتعاطى المخدرات، ويرسب في الامتحان، ويحصل على المال من والده كل يوم، ووالدته تعمل للحصول على قوت يومهم ليس له قيمة بالنسبة لي، ونهايته في (الخرارة)». ووجه مرتضى رسالة إلى ميتشو: «أرفض التلاعب في مراكز اللاعبين، خالد بوطيب مهاجم أرفض أن يلعب في مركز آخر وبن شرقي
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لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
تريزيجيه‎

تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

سكولز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوزيل

طالب أسطورة مانشستر يونايتد، بول سكولز، إدارة الشياطين الحمر بضرورة التعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، في ظل حاجة اليونايتد إلى متوسط ميدان يجيد صناعة اللعب من أجل تحسين مستوى الفريق الذي يقدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، وقال سكولز في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أفهم وضع مسعود أوزيل في آرسنال، لكنني أعتقد أنه لاعب رائع، هو من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يفيدوا مانشستر يونايتد".
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ميتشو

ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
الزمالك والمقاولون‎ (7)

محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، اختيار محمود البنا حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

غيابات بالجملة عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، إذ شهدت القائمة غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث سيدخل الفارس الأبيض المباراة، مفتقدًا خدمات كلًا من: «محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد أبو جبل، وعبد الله جمعة، وعمر السعيد، ومحمد حسن، ومحمود عبد العزيز،» للإصابة، فيما سيغيب محمد عنتر لأسباب فنية.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
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