ارتفع 12 قرشا في أسبوع| هل يواصل الجنيه رحلة الصعود؟

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، وارتفعت العملة المحلية بنسبة 9% منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى الآن

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

ارتفعت قيمة الجنيه المصري بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لتزداد قيمته بنحو 12 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.18 جنيه للبيع، في مقابل نحو 16.30 جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وشهدت العملة المحلية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2019، لترتفع بنحو 177 قرشا أمام العملة الخضراء، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبيرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً إلى الأفضل حاليا.

الجنيه المصري يرتفع بنسبة 9.8% صعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف العام بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل، أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز. وتوقعت الوكالة أن يواصل الجنيه صعوده

الجنيه المصري يرتفع بنسبة 9.8%

صعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف العام بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل، أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز.

وتوقعت الوكالة أن يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2020.

وحقق الجنيه المصري مكاسب بنسبة 2.4% منذ بداية الشهر الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي ليرتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2017.

ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

بنوك استثمار: توقعات بوصول سعر الدولار إلى 16 جنيها

توقع بنك استثمار «بلتون» في تقرير له أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيها، وهو أقصى مستوى فى هذا الاتجاه الصاعد للجنيه.

وقال تقرير البنك إن ارتفاع سعر الجنيه إلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، خاصة بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا فى المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلا عن الشركات العاملة فى السلع الاستهلاكية التى ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.

وتوقع التقرير أن يستمر سعر الجنيه في الارتفاع أمام الدولار خلال العام الجاري، مع استمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام، كما توقع «بلتون» استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف العام المقبل 2020.

وتوقع بنك الاستثمار «بلتون فاينانشيال القابضة»، في مذكرة بحثية له حدوث تحرك محدود لسعر الدولار مقابل الجنيه في نطاق من 16 إلى 17 جنيها خلال العام المقبل 2020، مستبعدا حدوث ضغوط على العملة المحلية بدعم من تضافر العوامل الإيجابية لصالح العملة المصرية.

وأوضح البنك أن نظريته الإيجابية للجنيه تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، بالإضافة إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018.

وتوقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يحافظ الجنيه المصري على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤا خلال الأشهر المتبقية من 2019.

ويرى بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» أن ارتفاع سعر الجنيه خلال الشهور الماضية يرجع إلى الارتفاعات الملحوظة في صادرات مصر من الغاز وبعض المنتجات النفطية، بالإضافة إلى تحسن عائداتها من النشاط السياحي، وارتفاع حجم تحويلات المصريين من الخارج.

بينما أكد صندوق النقد في تقرير المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، أن مؤشرات السوق المالية انتعشت فى 2019 على الرغم من استمرار المخاطر التى تهدد التوقعات العالمية بسبب التوترات التجارية المتصاعدة، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية فى عام 2019، وهو الأمر الذى دعم ارتفاع الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي بنحو 8% منذ بداية العام.

اقتصاديون: السياحة وتحويلات المصريين أهم مصادر دعم الجنيه

توقع الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن يشهد العام الجاري انخفاضات أخرى للدولار أمام الجنيه المصري، نظرا لتوافره في البنوك بشكل كبير وانخفاض الطلب عليه وزيادة المعروض منه.

وقال السيد إن هناك عدة عوامل ساهمت في تدعيم قوة الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، على رأسها عائدات السياحة، بالإضافة إلى دخل قناة السويس، وغيرها من مصادر العملة الصعبة للبلاد.

وارتفعت إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي بنسبة 233.7% مقارنة بعام 2015- 2016، مسجلة أعلى مستوى لها لتصل إلى مستوى 12.6 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري جاء نتيجة التقدم والتحسن فى مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلى.

وأضاف الشافعي أن التدفقات الدولارية ورؤوس أموال العملة الصعبة من شأنها تعديم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

بينما أكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية يرجع بالأساس إلى زيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج، لافتا إلى أنها تعد أحد أهم الأسباب القوية التي دفعت العملة المحلية إلى الصعود أمام باقي العملات الأجنبية الأخرى.

وأضاف خضير أن هذه التحويلات تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، ومن ثم صعودها المستمر يؤثر بشكل كبير فى قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي.

وارتفع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2019 بمعدل شهرى بلغ 37.7%، بما يعادل 719.9 مليون دولار ليسجل نحو 2.6 مليار دولار، في مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019، كما سجل ارتفاعا بمعدل سنوي بلغ 13.6% بما يعادل 314.8 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو 2018، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع حجم تحويلات المصريين المغتربين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار فى 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.

كما أعلن البنك أن مصر تأتى فى الترتيب الخامس عالميا فى تحويلات المغتربين، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج قادت نمو التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط العام الماضى بنسبة 9.1% على أساس سنوي.