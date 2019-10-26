مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

لوكا مودريتش

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتدرب مودريتش خلال الأسبوع الماضي بشكل منفرد، لكنه التحق بالمران الجماعي مؤخرا. لكن مودريتش سيواجه صعوبة في العودة للتشكيلة الأساسية لريال مدريد، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الثنائي توني كروس وفيدي فالفيردي في مباراة جالطة سراي، ورغبة المدرب زين الدين زيدان في الحفاظ على التجانس بين أعضاء

وتدرب مودريتش خلال الأسبوع الماضي بشكل منفرد، لكنه التحق بالمران الجماعي مؤخرا.



لكن مودريتش سيواجه صعوبة في العودة للتشكيلة الأساسية لريال مدريد، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الثنائي توني كروس وفيدي فالفيردي في مباراة جالطة سراي، ورغبة المدرب زين الدين زيدان في الحفاظ على التجانس بين أعضاء الفريق، مع العلم أن مكان كاسيميرو غير قابل للمساس.



ووفقا لذلك سيكون هذا الموسم معقدًا لمودريتش، الذي قارب عقده على الانتهاء (في يونيو 2020) ولا توجد أي علامات على تجديده حتى الآن.



يذكر أن مودريتش توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وتوج بالسوبر الإسباني مرتين وبلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات ولقب السوبر الأوروبي 3 مرات، إضافة إلى التتويج بلقب كأس العالم للأندية 4 مرات.