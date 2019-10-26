رياضة

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
وتدرب مودريتش خلال الأسبوع الماضي بشكل منفرد، لكنه التحق بالمران الجماعي مؤخرا.   لكن مودريتش سيواجه صعوبة في العودة للتشكيلة الأساسية لريال مدريد، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الثنائي توني كروس وفيدي فالفيردي في مباراة جالطة سراي، ورغبة المدرب زين الدين زيدان في الحفاظ على التجانس بين أعضاء
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مرتضى منصور (1)

مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
تريزيجيه‎

تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

سكولز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوزيل

طالب أسطورة مانشستر يونايتد، بول سكولز، إدارة الشياطين الحمر بضرورة التعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، في ظل حاجة اليونايتد إلى متوسط ميدان يجيد صناعة اللعب من أجل تحسين مستوى الفريق الذي يقدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، وقال سكولز في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أفهم وضع مسعود أوزيل في آرسنال، لكنني أعتقد أنه لاعب رائع، هو من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يفيدوا مانشستر يونايتد".
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برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
جاريث-بيل (2)

مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
كريم-بنزيما (1)

ريال مدريد يستعد لتجديد عقد كريم بنزيما

يبدو أن ريال مدريد يرغب في مكافأة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على المستويات المميزة التي قدمها في الآونة الأخيرة مع الفريق الملكي، فوفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022، على أن يحصل المهاجم الفرنسي بموجب العقد الجديد على أجر سنوي يصل إلى 11 مليون يورو، وذلك في الوقت الذي ينتهي فيه عقد بنزيما الحالي مع ريال مدريد في صيف عام 2021، ويحصل بموجب العقد الحالي على أجر سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو.
كورتوا

كورتوا يتعهد باستعادة أفضل مستوياته مع الريال

يقدم الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا مستويات مهتزة في موسمه الثاني مع ريال مدريد، إلا أنه عازم على استعادة أفضل مستوياته، وأشارت صحيفة "ماركا" إلى إصابة الحارس البلجيكي بالتهاب في المعدة تسبب في خسارته 3 كجم من وزنه خلال ساعات قليلة، ومع ذلك يدرك جيدًا ما يعنيه أن يكون هو الحارس الأول لفريق مثل ريال مدريد، وأكدت الصحيفة أن كورتوا حريص على معالجة موقفه الحالي في ريال مدريد باحترافية شديدة، بهدف استعادة مستواه خلال الموسم الجاري، خاصة أنه لم يثبت قدراته حتى الآن رفقة الميرنجي، ولكنه لا يلوم نفسه بأنه سبب في الأهداف التي يتلقاها مع ريال مدريد.
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