دراسة: تناول القهوة والشيكولاتة يحافظ على ذكائك

الكافيين والشيكولاتة يجعلان عقلك أكثر مرونة، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة دماغك على مر السنين، فيجب أن تكون القهوة والشيكولاتة جزءا من نظامك الغذائي

تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

القهوة

تختلف القدرات العقلية من شخص لآخر، ومعها يحدث اختلاف في القدرة على التحليل والتخطيط، وكل ذلك يشترك فيه المخ، فعند حدوث نقاش بين مجموعة من الأفراد، يكون لدى البعض ذكاء مختلف، وتجد آخرين متوسطي الذكاء. وعلى الرغم من أن الذكاء قد يكون موهبة موجودة في الإنسان، فإنه يمكن تنميته بالطرق المختلفة، فقد تكون ذكيا ولكن لا تدرك حجم ذكائك وما يمكنك أن تفعله به من أجل النجاح والوصول إلى الأهداف، وتنمية الذكاء لا تقتصر فقط على الطرق الاجتماعية، بل هناك محفزات أخرى طبيعية، كالأطعمة، يمكنها أن تقوم باللازم.

المخ عضو حساس للغاية، وعلى الرغم من أن التمرين وكذلك التأمل قد تم العثور عليهما للمساعدة في إبقاء الدماغ شابة، فهناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لحمايته، مثل شرب القهوة وتناول الشيكولاتة. اقرأ أيضا: لديه كاريزما ولسان سام| ما لا تعرفه عن المختل عقليا خلال السنوات الماضية، أجريت العديد من الدراسات لمعرفة