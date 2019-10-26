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دراسة: تناول القهوة والشيكولاتة يحافظ على ذكائك

الكافيين والشيكولاتة يجعلان عقلك أكثر مرونة، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة دماغك على مر السنين، فيجب أن تكون القهوة والشيكولاتة جزءا من نظامك الغذائي
تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
القهوة
القهوة
تختلف القدرات العقلية من شخص لآخر، ومعها يحدث اختلاف في القدرة على التحليل والتخطيط، وكل ذلك يشترك فيه المخ، فعند حدوث نقاش بين مجموعة من الأفراد، يكون لدى البعض ذكاء مختلف، وتجد آخرين متوسطي الذكاء. وعلى الرغم من أن الذكاء قد يكون موهبة موجودة في الإنسان، فإنه يمكن تنميته بالطرق المختلفة، فقد تكون ذكيا ولكن لا تدرك حجم ذكائك وما يمكنك أن تفعله به من أجل النجاح والوصول إلى الأهداف، وتنمية الذكاء لا تقتصر فقط على الطرق الاجتماعية، بل هناك محفزات أخرى طبيعية، كالأطعمة، يمكنها أن تقوم باللازم.
المخ عضو حساس للغاية، وعلى الرغم من أن التمرين وكذلك التأمل قد تم العثور عليهما للمساعدة في إبقاء الدماغ شابة، فهناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لحمايته، مثل شرب القهوة وتناول الشيكولاتة. اقرأ أيضا: لديه كاريزما ولسان سام| ما لا تعرفه عن المختل عقليا خلال السنوات الماضية، أجريت العديد من الدراسات لمعرفة
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حساسية الطعام

الزنك معدن صديق للقلب.. تعرف على فوائده

توجد العديد من المعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم؛ فعلى سبيل المثال الكالسيوم يقوم بدور فعال في بناء صحي للعضلات، كما أن الحديد يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، من أجل تحسين وظيفة العضلات، وزيادة مرونتها، بجانب القضاء على التعب والإرهاق المزمن. ومن أهم المعادن التي يحتاج إليها الجسم، ولكن لا نتحدث عنه كثيرًا "الزنك"، فهو يقوم بدور مهم في تقوية الجهاز المناعي، كما أنه يساعد في مكافحة السرطان، وله دور كبير في فقدان الوزن بشكل سريع. وذلك نقلًا عن "style craze".
الأرز

الأرز البسمتي ليس للكبسة فقط.. مفيد لمرضى السكري

يعد الأرز الأسمر أو البسمتي من الأطباق الرئيسية في جميع البيوت العربية، كما أن بعض الدول الأوروبية تعتمد عليه بشكل كبير؛ وذلك لشهرته الكبيرة في فقدان الوزن، وبجانب ذلك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافةً إلى معدلات عالية من الألياف الغذائية، فضلا عن أنه يعمل على التقليل من السمنة، التي تنتج عنها أمراض عديدة، كما أنه يقلل من التوتر لدى النساء اللاتي يقمن بإرضاع أطفالهن؛ لذا يجب أن يكون جزءا أساسيا من كل وجبة، نقلًا عن "organic facts".
مشروبات الزنجبيل

الزنجبيل مفيد.. لكن له الكثير من الآثار الجانبية

تعد الأعشاب الطبيعية بمنزلة علاجات منزلية يجب دائمًا تناولها عند الإصابة بنزلات البرد المصاحبة للكحة والسعال، كما توجد بعض الأنواع المتخصصة في علاج التهاب المفاصل، من بينها الزنجبيل، فله شهرة كبيرة في علاج العديد من الأمراض، بما في ذلك التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، وعلاج التهابات المعدة، ومعالجة القيء والغثيان. ولكن أثبتت بعض الدراسات أن له آثارا سلبية؛ مثل الإسهال، كما أنه غير آمن بالنسبة للحوامل؛ لذا تجنب الإفراط في تناوله، نقلًا عن "times of india".
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