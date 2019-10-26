دراسة: تناول القهوة والشيكولاتة يحافظ على ذكائك

الكافيين والشيكولاتة يجعلان عقلك أكثر مرونة، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة دماغك على مر السنين، فيجب أن تكون القهوة والشيكولاتة جزءا من نظامك الغذائي
تختلف القدرات العقلية من شخص لآخر، ومعها يحدث اختلاف في القدرة على التحليل والتخطيط، وكل ذلك يشترك فيه المخ، فعند حدوث نقاش بين مجموعة من الأفراد، يكون لدى البعض ذكاء مختلف، وتجد آخرين متوسطي الذكاء.
وعلى الرغم من أن الذكاء قد يكون موهبة موجودة في الإنسان، فإنه يمكن تنميته بالطرق المختلفة، فقد تكون ذكيا ولكن لا تدرك حجم ذكائك وما يمكنك أن تفعله به من أجل النجاح والوصول إلى الأهداف، وتنمية الذكاء لا تقتصر فقط على الطرق الاجتماعية، بل هناك محفزات أخرى طبيعية، كالأطعمة، يمكنها أن تقوم باللازم.
المخ عضو حساس للغاية، وعلى الرغم من أن التمرين وكذلك التأمل قد تم العثور عليهما للمساعدة في إبقاء الدماغ شابة، فهناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لحمايته، مثل شرب القهوة وتناول الشيكولاتة.
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خلال السنوات الماضية، أجريت العديد من الدراسات لمعرفة
المخ عضو حساس للغاية، وعلى الرغم من أن التمرين وكذلك التأمل قد تم العثور عليهما للمساعدة في إبقاء الدماغ شابة، فهناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لحمايته، مثل شرب القهوة وتناول الشيكولاتة.
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خلال السنوات الماضية، أجريت العديد من الدراسات لمعرفة تأثير الشيكولاتة والقهوة فى الدماغ، وظهرت نتائج مذهلة عليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
الدراسات التي تكشف تأثير القهوة والشيكولاتة في الدماغ
أولا، في دراسة مشتركة من المعهد الوطني للشيخوخة وجامعة جونز هوبكنز، اكتشف الباحثون أن الزانثين، مثل الكافيين، له تأثيرات واضحة فى نشاط الشبكة العصبية، ويعزز الأداء المعرفي المستمر ويمكن أن يحمي الخلايا العصبية من الاختلال الوظيفي والموت في النماذج الحيوانية، بالإضافة إلى الحماية من السكتة الدماغية ومرض ألزهايمر ومرض الشلل الرعاش.
وفي نفس الدراسة، اكتشف الباحثون أنه عندما يتم استقلاب الكافيين في الدماغ، يتم إطلاق مستقلبات الزانثين، ووُجد أنها تساهم أيضًا في الآثار المفيدة للقهوة والشاي والكاكاو، لصحة الدماغ.
ثانيا، أظهر التحليل لـ11 دراسة عن تأثير القهوة فى صحة الدماغ أن القهوة والشاي يقللان من مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر وسرطان الدماغ.
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كما أوضحت دراسة جديدة في جامعة أوكاياما أن الحصول على مكونات القهوة، CA وCGA، عزز من خصائص مضادات الأكسدة للخلايا الدبقية في الجهاز العصبي ويمنع التنكس العصبي الناجم عن مركب الروتينون (يوجد بشكل كبير في المبيدات الحشرية) في كل من الضفيرة المشيمية في الدماغ والعضلية المعوية.
الكافيين والشيكولاتة يجعلان عقلك أكثر مرونة، وإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة دماغك على مر السنين، فيجب أن تكون القهوة والشيكولاتة جزءا من نظامك الغذائي.
ما مقدار الكافيين الذي يجب أن تتناوله؟
توصي الدراسات بتناول حد يومي قدره 400 مجم من الكافيين في جرعة واحدة، لذلك يمكنك استهلاك من 4- 5 أكواب على مدار اليوم، ومن الأفضل تناول القهوة قبل الـ2 ظهرا حتى لا تزعج نومك.
إذا كنت تتبع نظام الصيام المتقطع، فإن الكافيين في القهوة والشيكولاتة يساعد في خفض الشهية، وبالتالي فإنك تحمي عقلك وتفقد الدهون أيضا، كما يجب بذل الجهد من أجل تجنب استخدام السكر والكريمة عند شرب القهوة أو مشروب الكاكاو.
إذا لم تكن من عشاق القهوة، فلا تنسَ أنه يمكنك استبدال الشيكولاتة الداكنة بها، فمركبات الفلافونولات المتوفرة في الشيكولاتة وبودرة الكاكاو، وغيرها من الأطعمة، يمكن أن تكون مفيدة لوظائف الدماغ، كما أشارت إحدى الدراسات التي نشرت عام 2017 إلى أن هذه المركبات تتميز بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة.
مع تقدم الأبحاث والإنجازات الطبية الجديدة، ستستمر قائمة الأشياء التي يمكنك القيام بها وتناولها لحماية عقلك، كما عليك تذكر أن تبحث عن الأشياء المناسبة لك، والتي يمكنك دمجها في حياتك.