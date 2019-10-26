ماذا قال مرتضى منصور عن ضم «كهربا» لقائمة المنتخب؟

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

كهربا

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انضمام محمود عبد المنعم (كهربا)، نجم فريق دسيبورتيفو أفيش البرتغالي، إلى قائمة المنتخب الوطني لمعسكر نوفمبر، وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «ضم كهربا للمنتخب؟ لا تقلقوا»، مضيفا: «حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة، مدرب محترم ويقيم الأخلاق قبل الفنيات. يقيم الأخلاق أولا قبل كل شيء، لذلك لا داعي للقلق نهائيا من ملف انضمام كهربا للمنتخب».

وكان حسام البدري قرر ضم 6 محترفين إلى قائمة المنتخب، من بينهم كهربا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، وشهدت القائمة وجود كل من: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا) –

وكان حسام البدري قرر ضم 6 محترفين إلى قائمة المنتخب، من بينهم كهربا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، وشهدت القائمة وجود كل من: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا) – محمود عبد المنعم "كهربا" (ديسبورتيفو أفيش البرتغالي).



وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس إفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.



ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل، وبعدها يواجه منتخب جزر القمر في 18 من نفس الشهر، في بداية مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.



