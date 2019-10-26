رياضة

ماذا قال مرتضى منصور عن ضم «كهربا» لقائمة المنتخب؟

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
كهربا
كهربا
تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انضمام محمود عبد المنعم (كهربا)، نجم فريق دسيبورتيفو أفيش البرتغالي، إلى قائمة المنتخب الوطني لمعسكر نوفمبر، وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «ضم كهربا للمنتخب؟ لا تقلقوا»، مضيفا: «حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة، مدرب محترم ويقيم الأخلاق قبل الفنيات. يقيم الأخلاق أولا قبل كل شيء، لذلك لا داعي للقلق نهائيا من ملف انضمام كهربا للمنتخب».
وكان حسام البدري قرر ضم 6 محترفين إلى قائمة المنتخب، من بينهم كهربا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، وشهدت القائمة وجود كل من: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا) –
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مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهيمن السيتي على أحداث المباراة تمامًا وتسابق نجومه على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، حتى تمكن رحيم سترلينج من إنهاء نتيجة التعادل السلبي الذي حسم شوط المباراة الأول، بافتتاح التسجيل مباشرة في الدقيقة 46 من شوط المباراة الثاني، ليمنح الراحة لجماهير السيتي ومدربه بيب جوارديولا.
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اليوم ضربة البداية في مونديال الناشئين تحت 17 سنة

تنطلق اليوم السبت منافسات النسخة رقم 18 من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، تلك البطولة التي تحتضنها البرازيل في الفترة ما بين يومي 26 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون ضربة البداية من خلال مباراة البلد المضيف أمام كندا، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وبعدها تواجه أنجولا نظيرتها نيوزلندا ضمن مباريات نفس المجموعة، كما تقام مباراتان في المجموعة الثانية اليوم أيضًا، عندما تواجه نيجيريا نظيرتها المجر، في الوقت الذي تواجه فيه الإكوادور نظيرتها أستراليا.
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سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
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مرتضى منصور يكشف كواليس حديثه مع البدري عن طارق حامد

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب التغريدة الغامضة التي نشرها طارق حامد، لاعب القلعة البيضاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب: «انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني.. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى»، قبل أن يوضح وكيله أسباب ما كتبه، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «لن أتحدث كثيرًا عن طارق حامد بعدما أوضح وكيله الحقيقة وأنه لم يقصد الزمالك».
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مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».
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تعرف على راتب حسام البدري مع منتخب مصر

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، وقع على عقود تدريب الفراعنة حتى مونديال 2022، حيث قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اتحاد الكرة برئاسة المهندس عمرو الجنايني يعقد آمالا كبيرة على حسام البدري في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022. وعلم التحرير أن اتحاد الكرة المصري، قرر منح حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة 700 ألف جنيه راتبا شهريا شاملة الضرائب، أي أنه سيحصل على مبلغ 550 ألف جنيه صافي.
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مرتضى منصور يحذر فاطمة سامورا من مجاملة بطل السنغال

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرفة على «الكاف»، حيث قال في تصريحات تليفزيونية، إنه يحذر فاطمة سامورا من مجاملة الفريق السنغالي جينراسيون فوت في أزمة لقاء إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "اللوائح والخطابات الرسمية الصادرة من الكاف، تقف في صف الزمالك، خطاب الاتحاد السنغالي الداعم لجينراسيون يعج بالأكاذيب، لأن الخصم لم يتعرض في مصر لأي مضايقات، لن نترك حقوقنا ونترقب القرار النهائي بخصوص صعود الزمالك لدور المجموعات".
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